Tenten mogen niet in Ter Apel, dus schuilen asielzoekers in bussen

Tenten mogen niet, dus zetten we bussen neer. Dat was het idee van MiGreat en People for People, twee hulporganisaties die proberen verlichting te bieden aan asielzoekers die buiten het overvolle aanmeldcentrum van het Coa en de IND moeten wachten.

Rond het aanmeldcentrum geldt een noodverordening die het aanbieden van tentjes onmogelijk maakt. De veiligheidsregio wil daarmee voorkomen dat er weer grote groepen mensen op het veld voor het centrum bivakkeren, zoals deze zomer vaak gebeurde.

Schuilen voor de regen

Zaterdagochtend stonden wel wel zo’n vijftig tot honderd mensen buiten te wachten in barre weersomstandigheden, zegt Marcella Simons van People for People. De organisatie bracht daarom een bus waarin mensen konden schuilen. “Het goot echt van de regen. Ik heb twee kindjes van een jaar of twee, drie die bus ingetild die helemaal slap en koud waren”, vertelt Simons.

Of het plaatsen van een bus wel mag volgens de regels is onduidelijk, maar ze kwamen ermee weg. “Verbazingwekkend”, zegt Simons, die geen handhavers heeft gezien bij de bus. “We konden ons focussen op het helpen van de kinderen.”

Een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen is niet verbaasd. Hij noemt de noodverordening vooral een stok achter de deur om te voorkomen dat mensen daar weer permanent gaan verblijven. “We handhaven wel”, zegt hij, “maar zeker ook met alle begrip voor de kwetsbare mensen die daar verblijven.”

Een aanhoudende puzzel

Uiteindelijk is er zaterdagmiddag wel voor alle wachtenden een plek gevonden binnen het aanmeldcentrum. Deze zomer werd het gebruikelijk dat tientallen, en soms honderden mensen, de nacht op het grasveld buiten het aanmeldcentrum moesten doorbrengen. Afgelopen dinsdag gebeurde dat opnieuw , terwijl er juist een reeks maatregelen was getroffen die dat moesten voorkomen.

Sindsdien is het wel gelukt om iedereen onderdak voor de nacht te geven, in Ter Apel of in een noodopvang elders. “Maar het is en blijft krap”, zei een Coa-woordvoerder vrijdag. “Elke dag is het weer een grote puzzel. Op deze manier kan het niet langer, we hebben reguliere opvang nodig.”

Dat onderstreept ook Simons van People for People. “Het is iedere dag afwachten wat er gebeurt. Onze acties zijn dan een doekje voor het bloeden, maar een oplossing zal uit Den Haag moeten komen.”

