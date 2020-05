Temperaturen mag volgens privacywet maar zelden

Zorginstelling Opella in Ede doet met haar verpleeghuis Walraven in Bennekom mee met de proef met een beperkte bezoekregeling die sinds deze week in 25 zorginstellingen loopt. Per bewoner mag op afspraak één vaste bezoeker komen, om zo de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Walraven is een van de eerste huizen die begon met de versoepelde bezoekregeling. Tien bezoekers hebben daar maandag gebruik van gemaakt.

Om binnengelaten te worden moet de bezoeker vooraf een aantal gezondheidsvragen beantwoorden en wordt bij aankomst diens temperatuur gemeten. Als hij of zij bezwaar maakt tegen deze meting, wordt de bezoeker de toegang tot het gebouw en de bewoner die hij wilde opzoeken geweigerd, zegt Opella-bestuurder Kars Hazelaar.

Zoals op een vliegveld

“Het gaat ons uitsluitend om de veiligheid, wij willen geen enkel risico lopen dat het coronavirus bij ons binnenkomt”, legt Hazelaar uit. “We meten op het voorhoofd met een thermometer die ook op vliegvelden wel gebruikt wordt. De resultaten van die metingen leggen we niet vast.”

De praktische richtlijnen voor bezoekers zijn opgesteld door zes koepelorganisaties in de zorg. Als een van de maatregelen voeren zij ook het temperaturen in, iets dat het ministerie van volksgezondheid (VWS) niet concreet voorschrijft in een recente kabinetsbrief.

De vraag is of een toegangscontrole op basis van het meten van lichaamstemperatuur is toegestaan op grond van de privacywetgeving AVG. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de organisatie die waakt over de privacy van Nederlanders, staat de AVG dit in principe niet toe, want de lichaamstemperatuur is strikt persoonlijke medische informatie. Slechts in een enkel uitzonderingsgeval mag het, maar ook dan kan de privacy van mensen geschonden worden.

Voor het concrete geval dat een verpleeghuis een toegangscontrole wil doen op basis van de registratie van lichaamstemperatuur: dat mag volgens de AVG niet. Dit ligt iets anders als er alleen sprake is van het aflezen van een temperatuurmeting zonder dat de gegevens worden opgeslagen, zoals zorginstelling Opella zegt te doen.

Dit valt niet onder de bescherming van de AVG en de AP kan hier niet tegen optreden. Toch kunnen dan wel degelijk grondrechten van mensen worden geschonden, zegt de AP-woordvoerder. “Denk aan het recht op lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer. Stel je een situatie voor dat iemand in een rij wordt geweigerd na een temperatuurmeting. Andere wachtenden zullen zich dan afvragen wat er mis is met zijn gezondheid.”

Hoe vrijwillig is de medewerking?

En als iemand zelf mee wil werken aan een temperatuurmeting? Dan nog moet deze persoon vrij zijn om al of niet toestemming te geven, zonder dat er consequenties aan zijn verbonden. In het geval dat een bezoeker anders de toegang tot een verpleeghuis geweigerd wordt, is de vraag in hoeverre er sprake is van keuzevrijheid. “Er moet een alternatief zijn”, zegt de AP-woordvoerder. “Je kunt niet naar een ander verpleeghuis, want jouw familielid ligt daar.”

De Autoriteit Persoonsgegevens werpt ook de vraag op hoe effectief een temperatuurmeting is bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Volgens het RIVM is namelijk bij slechts een klein deel van de besmettingen sprake van verhoging. ‘Dat betekent dat bij temperaturen het merendeel van de besmettingen niet in beeld komt’, aldus de AP op haar website.

