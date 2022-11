Telt stikstof na 25 kilometer niet meer mee? Opnieuw dreigt overheid onderuit te gaan bij de rechter

Het is een al jaren gekoesterde wens om de files rondom Arnhem het hoofd te bieden: verlenging van snelweg A15, grofweg tussen Bemmel en Zevenaar. Maar ook dit verkeersplan dreigt vast te lopen in het juridische drijfzand van de stikstofcrisis. Want de stikstofinvloed van zo’n nieuw stuk snelweg reikt ver. Veel verder dan 25 kilometer, terwijl extra natuurschade door die uitstoot voorbij die afstandsgrens niet wordt gecompenseerd.

Maar die grens is arbitrair en niet gebaseerd op “een nieuw wetenschappelijk milieukundig inzicht”, blijkt uit een advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) waarover het tv-programma EenVandaag bericht. Het is niet zomaar een rapport voor op de grote stapel: het is opgesteld in opdracht van de Raad van State, zodat die tot een onderbouwd oordeel over de verlenging van de A15 kan komen. De uitkomsten spelen dus een belangrijke rol in de rechtszaak over de snelweg, die volgende week dient.

‘Afkapgrens’ heeft geschiedenis

De discussie over een ‘afkapgrens’ voor stikstof speelt al langer. Tot vorig jaar was de regel van kracht dat wegenbouwprojecten alleen hun stikstofinvloed binnen 5 kilometer hoefden te compenseren. Voor andere sectoren - industrie en landbouw bijvoorbeeld - was zo’n afkapgrens er niet. Toen de Raad van State de grens van 5 kilometer onhoudbaar achtte, veranderde het kabinet de regels. Dat leidde tot een afkapgrens van 25 kilometer voor álle sectoren. De stikstofneerslag die verderop terechtkwam, was de redenering, was met zo veel onzekerheden omgeven dat die buiten beschouwing kon blijven.

Het verwerpen van die oude 5-kilometergrens is een belangrijke kiem voor de onrust die er nu in provincies als Gelderland en Utrecht is. Daar kocht Rijkswaterstaat - zonder bestuurlijk overleg - de stikstofruimte van een aantal veehouders op om verbreding van de A27 bij Utrecht mogelijk te maken. Die extra stikstofruimte was immers noodzakelijk om ook de extra stikstof te compenseren die verder dan 5 kilometer van de snelweg neerkomt.

Dat leidde tot bijna unanieme frustratie bij politici in beide provincies. Zij willen dat stikstofruimte van stoppende boeren - zoals stikstofcrisismanager Johan Remkes adviseerde - allereerst wordt ingezet om (boeren)bedrijven te legaliseren die door fouten van de overheid zonder vergunning zijn komen te zitten.

Ook ‘boerenstikstof’ voor A15

Ook voor de A15 ging het Rijk bij boeren op zoek naar stikstofruimte om de stikstofneerslag binnen 25 kilometer van de nieuwe weg te compenseren. Dat gebeurt door de uitstoot van zes bedrijven (deels) weg te nemen. Als de Raad van State daadwerkelijk oordeelt dat de 25-kilometergrens geen hout snijdt, zal er dus ook voor stikstof die verderop neerkomt compensatie moeten komen. Dat maakt de vergunningverlening dus nog ingewikkelder. En de stikstofruimte van - al dan niet stoppende - boeren nog gewilder.

De rechtszaak over de A15 dient dinsdag bij de Raad van State. Daarbij proberen milieuorganisatie MOB - bekend van alle andere baanbrekende stikstofuitspraken van de afgelopen jaren - en een aantal lokale tegenstanders van de snelwegplannen de extra verbinding tegen te houden.

