Teloorgang Thomas Cook zet streep door vakantie Nederlanders

Het is dat ze gisteravond voor het slapengaan nog even haar telefoon checkte, anders had de 36-jarige Stefanie Boon uit Rotterdam vandaag voor niets op het vliegveld gestaan. “Om 21.15 uur kreeg ik een mailtje. Alle reizen op dinsdag 24 september zijn geannuleerd”, citeert ze. Ze zou vandaag samen met haar vriend voor acht dagen naar Madeira vertrekken. “Even lekker niks, bijkomen in de zon.” Maar een paar uur voor vertrek kregen ze te horen dat hun vakantie niet doorging. “Het is echt een hele zure kater”, zegt Boon.

Het zou voor het eerst sinds tijden zijn dat de twee, met een samengesteld gezin, weer eens zonder kinderen op vakantie zouden gaan. Zondag hoorden ze al over het faillissement van de Britse touroperator Thomas Cook. “Wij hadden onze reis en het verblijf als een pakket bij Neckermann geboekt, dat is een dochteronderneming van de failliete reisorganisatie.”

Maandagochtend belde ze met Thomas Cook Nederland om te horen hoe het met hun reis zat. “Ze zeiden dat onze vakantie vandaag gewoon door kon gaan”, zegt Boon. “Ook Transavia, waarmee we zouden vliegen, liet weten dat er niets aan de hand was.” Later op de avond bleek dus dat ze toch niet konden gaan. “De vlucht vertrok vandaag wel gewoon, maar we zouden niet meer terecht kunnen bij het door ons geboekte appartement. We hebben besloten om niet op de gok te gaan. Straks is er geen hotel meer vrij en dan sta je daar.”

De Rotterdamse heeft geprobeerd om contact te zoeken met Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR. “Er is toegezegd dat we de reis- en verblijfskosten terugkrijgen, maar de vraag is wanneer.” Ze kan de stichting niet telefonisch bereiken. “Ze hebben alleen een noodnummer voor Nederlanders die al op vakantie zijn. We zitten met veel vragen. En het geld dat we hebben aanbetaald voor een huurauto ter plaatse en een parkeerplaats op Schiphol zijn we sowieso kwijt.”

Koffers uitgepakt

De twee hebben gisteravond in bed nog gekeken of ze ergens anders naartoe konden. “Je gaat dan uit emotie zoeken naar iets anders, maar je baalt gewoon dat de vakantie die je wil niet meer doorgaat.” Een goed alternatief konden ze niet vinden. “Daarnaast weten ook niet wanneer we ons geld voor deze vakantie weer terugkrijgen en dat is ook niet niets.”

Inmiddels hebben ze hun koffers maar weer uitgepakt. “We balen er zo van dat we hebben besloten vandaag een dagje weg te gaan in eigen land. Omdat we geen zin hebben om thuis te zitten en tegen de koffers aan te kijken.” Ze denkt aan een bezoekje aan de sauna en en een overnachting in een hotel. “We moeten maar even kijken wat we kunnen regelen”, zegt Boon. “En dan gaan we donderdag weer werken, anders is het ook zonde van onze vakantiedagen. We moeten de vakantie dan maar uitstellen en hopelijk kunnen we volgend jaar dan wel echt samen weg.”

Het is vooralsnog onduidelijk of de reizen van Neckermann en Thomas Cook Nederland later deze week ook niet door kunnen gaan. Ruim 10.000 Nederlanders zijn nu nog via de reisorganisatie op vakantie.

