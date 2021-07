Televisieprogramma RTL Boulevard afgelast wegens bedreigingen

De lichten bleven dit weekend uit in de studio van RTL Boulevard. Zowel zaterdag als zondag werd de live-uitzending van het programma, dat gemaakt wordt op het Amsterdamse Leidseplein, afgelast. De tv-show werd door RTL opgeschort nadat de Amsterdamse driehoek (de burgemeester, justitie en politie) informatie had binnengekregen over een serieuze dreiging.

Uniek, noemt Peter ter Velde de beslissing om het programma af te lasten. Hij is een van de oprichters van PersVeilig, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie om de pers te beschermen tegen geweld en bedreigingen.

Journalisten en mediabedrijven moeten de beveiliging vaker opschroeven. En soms leiden dreigementen tot incidenten. Zo drong in 2015 een man met een neppistool de studio van het NOS Journaal binnen, kregen televisiemakers Frits Barend en Henk van Dorp in 2000 klappen van Hells Angels en reden leden van een criminele bende in 2018 de pui van het kantoor van De Telegraaf kapot met een gestolen bestelauto.

Aanval op de vrije pers

“Maar dat er zo’n zware bedreiging is dat een heel programma moet worden gecanceld?”, stelt Ter Velde. “Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.” Hij beschouwt de dreiging als een aanval op de vrije pers. “Dit is echt een poging om een journalistiek programma te stoppen of angst aan te jagen. En die eerste slag hebben ze gewonnen, want het programma ging niet door.”

Onbekend is vooralsnog uit welke hoek de dreiging komt. De Amsterdamse politie noch gemeente wilde dit weekend uitleg geven over de inhoud en achtergrond van het dreigement; RTL wijst voor commentaar naar de politie. Opvallend is wel dat RTL Boulevard de studio vier dagen na de aanslag op Peter R. de Vries besloot te sluiten. De misdaadverslaggever werd afgelopen dinsdag neergeschoten nadat hij te gast was geweest in het programma.

Op basis van bronnen binnen het opsporingsapparaat schreef NRC zondag dat de politie berichten zou hebben onderschept waaruit blijkt dat criminelen uit de onderwereld zich opwinden over het verband dat media leggen tussen de aanslag op De Vries en zijn hulp aan Nabil B., kroongetuige in het beladen Marengoproces.

Raketwerper of automatische vuurwapens

Volgens de krant leidde angst voor een aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens tot de beslissing om de uitzending van zaterdag te schrappen. Die informatie doet denken aan 2018, toen het gebouw van de Panorama en Nieuwe Revu werd aangevallen met een raketwerper. Leden van motorclub Caloh Wagoh zijn voor die aanslag veroordeeld.

Ook Ter Velde denkt aan de georganiseerde misdaad. “Dat zou geen verrassing zijn, want daar komen op het moment de zwaarste bedreigingen vandaan.” Hij noemt de aanslag op Peter R. de Vries en de moord op advocaat Derk Wiersum. “Recentelijk zijn er dingen werkelijkheid geworden, die tot voor kort ondenkbaar waren.”

Redacties en journalisten die zware georganiseerde misdaad verslaan, lopen sowieso een risico op dreigementen vanuit de onderwereld, gaat hij verder. Zo wordt misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf, die ook geregeld te gast is in RTL Boulevard, beveiligd en woonde Parool-journalist Paul Vugts een tijd lang in een safehouse.

‘We gaan er niet van uit dat ze bedreigd worden vanwege de laatste nieuwtjes rondom André van Duin’

“RTL Boulevard heeft op het gebied van misdaadverslaggeving een hoog aanzien en we gaan er niet van uit dat ze bedreigd worden vanwege de laatste nieuwtjes rondom André van Duin”, zegt Ter Velde.

RTL Boulevard laat weten niet te zwichten voor terreur. Door extra veiligheidsmaatregelen kon het programma zondagavond eigenlijk weer worden gemaakt vanuit Amsterdam. Maar de schrik zat er zo hevig in dat de RTL-directie besloot het team een dagje rust te gunnen. Vanaf maandag is het programma weer te zien.

