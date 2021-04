Teleurstelling over nieuw uitstel versoepelingen is groot, ondanks ‘zicht op haven’

Versoepeling van de coronabeperkingen is pas vanaf 28 april mogelijk, vinden kabinet en experts. Tot teleurstelling van velen.

Eerst moet de derde golf besmettingen over zijn hoogtepunt heen zijn, dan pas gaat de deur naar het gewone leven in Nederland weer op een kier. Dat is de uitkomst van het zondagse Catshuisberaad, tussen betrokken ministers en deskundigen zoals Jaap van Dissel van het RIVM. Op de persconferentie aanstaande dinsdag zullen premier Rutte en coronaminister De Jonge in meer detail toelichten hoe de samenleving stapsgewijs weer open kan.

Het zal voor hen zwaar worden om alle teleurstellingen en hooggespannen verwachtingen in goede banen te leiden. Zo uitte de horeca zondagavond al zware teleurstelling over het uitstel van versoepelingen van 21 naar op zijn vroegst 28 april. Met de perikelen rond de prikstop van AstraZeneca voor 60-minners, de stijgende ic-bezetting én de oproep om terrassen weer te openen loopt de druk op het kabinet op. In maart liet premier Rutte doorschemeren dat met Pasen terrassen misschien open zouden kunnen, en ook dat ging niet door.

In deze weken waarin de blaadjes aan de bomen komen en de dagen lengen, hoeft er maar een snipper nieuws over versoepelingen uit te lekken of in de horeca knallen de kurken van de champagne. Dat was vorige week opnieuw het geval, toen bekend werd dat het kabinet nadacht over het opheffen van de avondklok, opening van terrassen, gedeeltelijke opening van het hoger onderwijs, verdere openstelling van winkels of het verruimen van de bezoekersregeling. Daarbij werd als datum 21 april genoemd. Het ongeduld in de samenleving is inmiddels zo groot dat de kleine lettertjes – of de bijsluiter – niet meer gezien worden.

‘Nog net te vroeg’

Want ook vorige week klonk de waarschuwing dat versoepelingen altijd afhankelijk blijven van besmettingscijfers. Dat geldt ook voor de nieuwe datum van 28 april. Met 8288 nieuwe coronagevallen meldde het RIVM zondag het hoogste aantal in twee weken. Het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen wordt behandeld is nu bijna 2500; op de ic liggen er bijna 800. De datum van 21 april komt dus ‘nog net te vroeg’, aldus een woordvoerder zondag.

Medische experts waarschuwden afgelopen week al tegen te vroege versoepelingen. “Zorgelijk”, noemde viroloog Marion Koopmans, lid van het OMT, de situatie zondag in het tv-programma Buitenhof. “We moeten uitermate voorzichtig zijn.” Ook minister De Jonge waarschuwde vrijdagavond dat we “in het zicht van de haven geen domme dingen moeten doen”.

Demissionair premier Rutte (links) en minister De Jonge op weg naar een nieuw Catshuisoverleg. Beeld EPA

Juist omdat die haven in zicht is, loopt het ongeduld op. Het kabinet voelt aan de ene kant de druk van de ziekenhuizen, waar het personeel op zijn tandvlees loopt. Zaterdagavond besloten De Jonge en zijn collega Tamara van Ark daarom dat de helft van de eerste lichting Janssen-vaccins maandag naar zorgpersoneel gaat, zo’n 35.000 stuks. Van dit vaccin is één prik genoeg. Nog onduidelijk is of de kwetsbaren onder zestig jaar nu sneller een ander vaccin krijgen. Goed nieuws is dat de sterftecijfers blijven dalen. Al is de druk op de ic nog steeds zo hoog dat ziekenhuizen dit weekend bekendmaakten sommige hart- en kankeroperaties uit te stellen.

Roep om opening terrassen

Verschillende proeven met het openen van attractieparken en de succesvolle evenement-experimenten geven aan de andere kant de indruk dat er meer kan dan momenteel is toegestaan. Burgemeesters van grote steden riepen al eerder op de terrassen weer te openen. Zij vrezen gezien de overvolle parken dat handhaving steeds lastiger wordt. Koninklijke Horeca Nederland heeft begin deze week weer overleg met betrokken ministers, net als de burgemeesters van het Veiligheidsberaad.

Experts verwachten dat pas tegen de zomer de meeste beperkingen opgeheven zullen zijn. Begin juli is een groot deel van de bevolking volgens minister De Jonge met minstens één prik ingeënt.

