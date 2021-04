Teleurgestelde café-eigenaar. ‘Jaloers op Boris Johnson die aan een pint bier zit’

De terrassen gaan toch niet open op 21 april. Maar burgemeesters van grote steden doen wel een “dringend appel” op het kabinet om de terrassen toch te openen. De vakbonden willen vooral duidelijkheid. “Schep geen valse verwachtingen en wees duidelijk in je communicatie als kabinet. Horecamedewerkers worden iedere keer blij gemaakt met een dooie mus. Die onzekerheid speelt ze parten”, zegt bestuurder Edwin Vlek van FNV Horeca. Hoe lang houden cafés deze situatie nog vol? Drie horecagelegenheden aan het woord.

Groot Melkhuis, Amsterdam

Het was de afgelopen maanden af en toe zo druk in het Vondelpark in Amsterdam dat het leek alsof er een festival was. Maar de horecagelegenheid Groot Melkhuis in het Vondelpark moet dicht blijven. Onterecht, vindt manager Minou Takkenberg: “Als het terras open is, kun je die samenkomsten controleren. Dat deden we in de zomer ook en dat ging hartstikke goed.”

Ze denkt niet dat de toestroom naar het park dan groter wordt. Er wordt een maximaal aantal personen toegelaten in het Vondelpark, dus drukker dan dat kan niet. “En je hebt meer spreiding als je de terrassen opent”, zegt Takkenberg. “Mensen kunnen kiezen: op het gras zitten of aan een tafeltje”, zegt Takkenberg. Dat de terrassen toch niet op 21 april open mogen, vindt ze spijtig en heel zuur. “Je weet niet meer waar je aan moet beginnen”, zegt ze. “En of je er überhaupt nog aan moet beginnen.”

De onderneming verzorgt nu afhaalmaaltijden, maar hun locatie zorgt naast veel nieuwe aanloop ook voor onzekerheid. “We zijn afhankelijk van hoeveel mensen de gemeente het park binnenlaat. En als het te druk wordt, vegen ze het hele park leeg”, zegt Takkenberg. “Sta je daar met al je personeel.” Groot Melkhuis houdt het met hulp van coronasteun vol. Takkenberg heeft goede en “best veel slechte dagen”. Als er geen doorstroom is in het park, weet ze zich geen raad meer.

Stadscafé Amersfoort

Toen Wouter de Zeeuw van het Stadscafé Amersfoort hoorde dat de terrassen open konden, sloeg hij direct de hele voorraad weer in. Tevergeefs. Hij moet het nog even doen met bezorgen en afhalen. “Dat was wel jammer, ja", zegt de Zeeuw. “Je bereidt het over the top voor. Gelukkig is de voorraad lang houdbaar.”

Het Stadscafé was voor het uitbreken van het coronavirus een echte hotspot in de binnenstad van Amersfoort. Elke avond zat het vol. Volgens de Zeeuw zal het “een paar jaar” duren om opnieuw op dat niveau te komen. “We hebben een grote maatschappelijke functie", vertelt de eigenaar. “Het gaat niet alleen om eten en drinken, ook om samenkomen. Veel oudere mensen spraken af in het café. Dat kan niet meer.”

Financieel gezien is het krap. Het geld is al een tijdje op, er zijn schulden ontstaan en aan het bezorgen en afhalen houdt de zaak te weinig over. Hoewel hij niemand heeft hoeven ontslaan, zijn er wat personeelsleden zelf vertrokken. De horecabranche werd te onzeker. “Ik sprak iemand van een horecaopleiding die 30 procent minder aanmeldingen heeft voor het aankomende jaar", vertelt De Zeeuw. “Deze crisis zorgt voor verschuivingen op de arbeidsmarkt, waardoor veel horecazaken gaan sneuvelen.”

Het liefst wil de eigenaar open kunnen blijven als de horeca straks weer van het slot gaat. “Liever in een keer goed, dan half-half”, zegt hij. “Maar ik word wel jaloers als ik de Engelse premier Boris Johnson nu al een pint bier aan zijn lippen zie zetten.”

Châlet Helenaheuvel in de Kaapse Bossen

In de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug staat het grote terras van Châlet Helenaheuvel. Zowel vóór als tijdens de coronapandemie populair onder wandelaars voor een kop koffie met gebak. Eigenaar Steffen Lehman begrijpt niet waarom zijn terras niet open mag. “Ik zit hier in het buitengebied, ik heb plek zat”, zegt hij. “Gasten kunnen hier netjes afstand houden.” Toch lijkt onderscheid maken tussen zaken die open mogen hem geen goed idee. “Dan krijg je oneerlijke concurrentie.”

Hij noemt de situatie "behelpen". Hoewel hij aanspraak kan maken op steunmaatregelen, houdt hij daar zelf niets aan over. “De huurbazen, elektriciteitsbedrijven en werknemers krijgen allemaal hun poen. Maar de ondernemer krijgt niets”, zegt hij. Hij zou ook zelf aanspraak willen kunnen maken op steun. Maar het liefst wil hij natuurlijk "gewoon open”. “Dan kun je weer echt gaan draaien”, zegt hij.

Vanwege de coronasteun heeft hij geen personeelsleden hoeven ontslaan. Hij probeert iedereen “binnen te houden”, voor als de horeca straks wel weer open mag. Hij schat dat dat pas half mei is. “Eerst komt de voorjaarsvakantie. Daarna wordt het warmer en gaan ze denk ik versoepelen.”

