Telefoonlijn voor vaccintwijfels gaat wegens succes fulltime

Vanaf maandagochtend 8:30 kunnen vaccinatietwijfelaars niet meer twee ochtenden, maar elke werkdag, bellen naar een landelijk informatienummer. Een team van speciaal opgeleide geneeskundestudenten bemant deze ‘twijfeltelefoon’ en staat klaar om vragen over de coronavaccins te beantwoorden. Vanochtend stond de telefoon direct al roodgloeiend.

Dat was ook zo toen de telefoonlijn slechts twee ochtenden per week geopend was. Er belden toen al zo'n zeshonderd twijfelaars per ochtend. Wegens de drukte is de telefoonlijn, die vorige maand door internist Robin Peeters opgezet werd in het Erasmus MC, uitgebreid. Nu de universitaire ziekenhuizen van Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Maastricht, net zoals de huisartsen in deze regio’s, ook mensen aanleveren om de studenten te begeleiden, kan de lijn dagelijks bemand worden.

De drempel naar de huisartsenpraktijk voelt te hoog

Mensen hebben behoefte aan laagdrempelige medische informatie over de vaccins in relatie tot hun eigen ziektegeschiedenis, ziet Peeters. Hij hoort veel vragen langskomen over de veiligheid van een vaccinatie en het slikken van bepaalde medicatie of zwangerschap: “Mensen vragen of het veilig is je te laten vaccineren bij ernstige migraine of het slikken van bloeddrukpillen. Daar ben ik verbaasd over. Ik had verwacht dat mensen naar hun eigen huisarts zouden stappen met deze vragen.”

De drempel om dat te doen, ervaren sommigen als te hoog, ziet hij. “Misschien schamen ze zich dat ze zich nog niet hebben laten vaccineren, of zijn ze te bang dat de huisarts te druk is voor dit soort vragen. Dat mensen hun twijfels niet durven te bespreken uit angst weggezet te worden als virusontkenner, is schadelijk. Er doen veel onzinverhalen de ronde en medische informatie kan levens redden.”

Voor complexe vragen staan specialisten paraat

Af en toe hangen bellers aan de lijn om een discussie aan te gaan over het virus, of die zich afvragen wanneer ze aan de beurt zijn voor hun boosterprik, daar is het nummer niet voor bedoeld.

De overgrote meerderheid zijn mensen met medische twijfels bij het vaccin, ziet Peeters. Die hebben vaccinatievragen over vruchtbaarheid of hun eigen ziektebeeld. De telefonisten kunnen informatie over de werking van de vaccins in combinatie met medicatie, allergieën, zwangerschap, en de bijwerkingen verstrekken. Mocht een telefonist twijfelen, dan is er een internist of huisarts aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook kunnen zij via de sneltoets internisten die zich specialiseren in het immuunsysteem of allergieën de complexe vragen voorleggen.

In sommige gevallen raadt de telefonist de beller aan om naar de huisarts, die het volledige ziektedossier kan inzien, te stappen. Op dit moment wordt gekeken of de telefoonservice ook kan worden aangeboden in meerdere talen.

Lees ook:

Op zijn papadag praat de arts met priktwijfelaars op straat

Nijmeegse medici gaan in hun vrije tijd de stad in om met voorbijgangers te spreken over corona. ‘Soms weten mensen niet welke bus bij de priklocatie stopt.’