Telefoon in de hand, op hoge snelheid: ‘Fietsers overschatten hun vaardigheden’

Daar hebben we de oudere e-biker met een helm op. Snel kijken hoor, hij is zo weer uit het zicht. Vanuit het Bredase stadspark Valkenberg draait hij, kin omhoog, voor de aankomende auto’s de kruising op en schiet meteen naar links. Pal voor de neus van voetgangers die rustig het zebrapad dachten te nemen. Volgens de regels was het hier achtereenvolgens voorrang krijgen en geven, maar meneer bleek van nature een nemer. Het is onmogelijk om hem daarover te bevragen. Hij is al te ver weg.

Zomaar een plek in Breda waar het weleens misgaat met fietsers. Het aantal fietsers dat verongelukt in het verkeer nam vorig jaar fors toe in Nederland. De sterkste stijging was er onder fietsers van 75 jaar of ouder.

Mobieltje in de hand

Op het snijpunt van de Willemstraat en de Academiesingel kruist het drukke autoverkeer de fietsers en voetgangers die van het station naar het stadscentrum trekken en omgekeerd. In deze constante drukte heeft de laatste groep voorrang, maar mede door een extreem breed zebrapad en het van één kant beperkte zicht verloopt de verkeersafwikkeling chaotisch. Zeker wanneer fietsers op behoorlijke snelheid en vol bravoure hun recht afdwingen. Al dan niet met een mobieltje in de hand.

Een verkeersbord wijst hen specifiek op de voorrang die ze hebben. Zo veel aanmoediging kunnen sommigen niet aan. Twee keer raakte iemand hier de afgelopen maanden gewond na een aanrijding met een auto. Wie een paar uur observeert, kan niet verrast zijn. De hachelijke situaties zijn legio. We hebben de onzekere Renaultchauffeur die tijdens het optrekken schrikt van een voorlangs schietende fietser. De jongen die – noem het bravoure – op vol tempo de kruising neemt, net als de bakfietsster dat zelfs tegen het verkeer in doet. De dame die zonder te kijken liever uitwijkt dan afremt. En welja, waarom zou je dit punt niet gewoon met losse handen passeren?

Te vaak met andere dingen bezig

Op zich hoeft deze kruising niet problematisch te zijn, legt lector mobiliteit Paul van de Coevering van Breda University of Applied Sciences in Breda uit. Hij kent het punt goed. “Het werkt prima als mensen interactie met elkaar hebben. De situatie is daarop gemaakt. Je mag dat ook best vragen van verkeersdeelnemers. Alleen zijn ze te vaak met andere dingen bezig, met name hun telefoon.”

“En interactie is gebaat bij gematigde snelheid, van iedereen. Juridisch hebben fietsers gelijk als ze met 25 per uur op zo’n kruising afgaan, maar ze overschatten hun vaardigheden en verkijken zich op het risico. Het past misschien wel bij Nederlands gedrag, wij bepalen het zelf allemaal wel. Zo zien fietsers in ons land groen licht vaak als een service, bij rood kunnen ze het zelf wel regelen. Dat gaat de eerste 999 keer goed.”

Roman Cuber heeft zojuist ook zo’n interactie achter de rug. Zijn ietwat belerende vingertje nadat hij in de remmen moest knijpen, viel maar beperkt in de smaak bij de dame die hem bijkans over het hoofd zag. Hij stapt graag even af om te vertellen wat hij van sommige automobilisten vindt. “Ze zijn met van alles bezig, behalve autorijden.” Pleit fietsers niet vrij, haast zijn vrouw Marian te zeggen. Maar het momentum is voor Roman, als juist op dat moment een leswagen midden op het zebrapad stopt om nog net voorrang te kunnen verlenen, na een rijkelijk late ingreep van de instructeur. “Nou”, zegt Cuber vragend. Moet hij nog meer zeggen?

“Het is hier soms een spelletje doordrukken, kijken wie er wint.” Vanaf zijn OV-fiets kijkt René Schenk de situatie eens rustig aan. Sinds hij hier een keer bijna van zijn sokken werd gereden, benadert hij een stuk behoedzamer het kruispunt waar hij twee keer per dag voorrang zou moeten hebben. Maar niet altijd krijgt. Hij noemt het verbazingwekkend dat hier zo weinig gebeurt. Maar van wie krijgt hij die voorrang eigenlijk doorgaans niet? Het antwoord is pijnlijk voor de fietser. “Vaak van andere fietsers, die achter de auto’s vandaan komen die wel staan te wachten.”

Lees ook:

291 fietsers overleden in het verkeer: dat is het hoogste aantal in 27 jaar

Het kabinet wil dat het aantal verkeersslachtoffers naar nul gaat, maar vorig jaar was er een forse stijging. Volgens het CBS komt het onder meer omdat steeds meer ouderen fit genoeg zijn om te fietsen.