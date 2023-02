Tekort aan schurftmedicijn komt nu extra slecht uit

Op verschillende plekken in Nederland is het medicijn tegen schurft, ivermectine, niet meer op voorraad. Dat is extra onfortuinlijk nu er al een tijdje een schurftepidemie heerst. Vooral na de kerstvakantie was er een piek in het aantal mensen met schurft, zo signaleerde het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). Begin februari zakte het aantal schurftpatiënten weer iets, tot zo’n dertig personen op 100.000 inwoners. Maar dat is nog steeds een stuk of tien gevallen meer per 100.000 inwoners dan een jaar geleden.

Jos Engelkes van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) bevestigde gisteren tegenover het vakblad Medisch Contact dat er tekorten zijn aan zowel ivermectine als aan andere middelen tegen schurft. De tekorten zijn niet overal even nijpend; zo heeft de GGD in Amsterdam nog wel voldoende antischurftmiddelen.

De schurftepidemie beleefde een piek in december. Beeld Anne Blaak

Middel is fors duurder in Duitsland

Waarom de ivermectine in Nederland zo schaars is, is onbekend. Een van de redenen zou de lage prijs kunnen zijn die Nederland vraagt voor het middel. Daarom leveren leveranciers de ivermectine misschien liever aan het buitenland, oppert de KNMP. In Duitsland bijvoorbeeld, waar het middel nog wel beschikbaar is, kost één doosje zo’n 150 euro. Dat is het drievoudige van wat het in Nederland kost.

Ivermectrine wordt voorgeschreven in de vorm van pillen. Er zijn ook andere middelen tegen schurft, zoals permetrinecrème. Mensen die lijden aan de ziekte, moeten die crème over hun hele lichaam smeren en twaalf uur laten intrekken. Die crème is nog wel beschikbaar. Ivermectrine is ook bij sommige GGD’s nog verkrijgbaar. Verwacht wordt dat het middel eind februari weer leverbaar is. Tot die tijd zullen artsen alternatieven moeten voorschrijven.

Lees ook:

Schurftgolf nog niet bedwongen

De GGD probeert op verschillende manieren om de schurftgolf te bedwingen, maar dat lijkt nog niet goed te lukken. Zo loopt in meerdere regio’s het aantal gevallen volgens kennisinstituut Nivel de afgelopen weken alleen maar op.