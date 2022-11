Teken zelf een Anton Dingeman-strip en maak kans op het boek van Pieter Geenen

‘Dit jaar is een jubileumjaar. We vieren dat de mens 500.000 jaar tekortschiet!’

Zo begint de eerste strip van Anton Dingeman in het boek Anton Dingeman was hier. Twee eenvoudige zinnetjes en meteen in de roos, met hun relativering van het menselijk kunnen en misschien ook wel een boodschap aan al die boze mensen die zich te zeer opwinden over hoe het land zogenaamd naar de gallemiezen gaat.

In het derde plaatje van deze strip worden Adam en Eva als ‘beroemde tekortschieters’ geïnterviewd. Adam: ‘Achteraf zeg ik: we hadden die appel moeten laten hangen’. Eva: ‘Maar achteraf is het makkelijk praten’.

Het is Pieter Geenen op zijn sterkst, de stripkunstenaar van het menselijk bestaan via zijn archetype Anton Dingeman en zijn vrouw Inez. Als vaste striptekenaar van Trouw ging hij eind april met pensioen, na twintig jaar trouwe dienst. Hij wordt door veel lezers zeer gemist.

Dag Trouw, dit is mijn laatste strip. Dank voor de samenwerking. Groet, Pieter, 30 april 2022

Dat boek is er nu

Geenen beloofde toen een boek met een selectie uit zijn werk. Dat boek is er nu, vanaf vandaag is het verkrijgbaar in de boekhandel. Wat opvalt is hoe raak Geenen tekent en schrijft, hoe hij de spot drijft met politieke opvattingen, kwesties relativeert en het menselijk bestaan met een knipoog terugbrengt tot voortstrompelen en zoeken naar houvast.

Zelf zegt hij er over in een Tien Geboden-interview met Arjan Visser: “Nee, Anton spreekt niet namens mij of… nou ja, misschien toch wel een beetje, maar hij is vooral een getuige, iemand die in bepaalde situaties opduikt, een motortje waarmee ik een verhaaltje op gang kan krijgen. Anton is meer bescheiden dan ik. Iets lulliger ook. Hij is de vertegenwoordiger van het redelijke midden, bij hem krijgt iedereen de kans om zijn zegje te doen. Dankzij Anton heb ik een veel ruimere blik op de wereld gekregen.”

Als lezer van deze krant maakt u kans op een gratis exemplaar van Anton Dingeman was hier. Pieter Geenen heeft speciaal voor Trouw van vandaag een strip gemaakt waarin de tekstballonnetjes niet zijn ingevuld. Dat mag u doen. Uit de inzendingen selecteert Geenen de tien leukste. Die krijgen een boek gratis toegestuurd. De winnaar krijgt bovendien de originele strip cadeau. Inzendingen kunnen worden gestuurd naar: stripdingeman@gmail.com.

Beeld Pieter Geenen

Pieter Geenen presenteert zijn boek op maandag 14 november om 16.30 uur in boekhandel Scheltema in Amsterdam. Kopers van zijn boek kunnen een exemplaar laten signeren.

Lees ook:

Deksels, Anton Dingeman neemt afscheid. ‘Ik vind het een rotstreek dat hij stopt’

Helaas: Anton Dingeman zwaait af, na twee decennia trouwe dienst. Dit tot groot verdriet van zijn fans, onder wie de tekenaars van Sigmund en Fokke & Sukke.