Tegenstrijdige regels verwarren strandtenteigenaren: ‘Elk strand heeft nu zijn eigen regels’

De Haagse strandondernemer André Triep is er klaar mee. Hij wil zijn Scheveningse strandtent heropenen, op afhaalbasis eten en drinken verkopen en strandbedjes verhuren. Dit weekend schreven de Haagse strandpaviljoeneigenaren een gezamenlijke brief aan de ­gemeente, waarin ze aankondigen morgen gedeeltelijk open te gaan, tegen de regels in.

Het Haagse strandbeleid gaat lijnrecht in tegen dat van veel andere Nederlandse badplaatsen. Dit weekend had Zandvoort een proef waarbij strandtenten bedjes voor hun terrein mochten zetten, op 2,5 meter afstand van elkaar. “En er zijn weer toiletten”, zegt strandtentbezitter Niels Priester. “Dat we weer open mochten, was een moment van euforie.” Ook in Hoek van Holland, Castricum, Katwijk en Noordwijk zijn op warme dagen weer strandbedjes te huur. “Tot nu toe is dat ­alleen dit weekend gebeurd”, zegt paviljoeneigenaar Jacko Roest uit Hoek van Holland. “Daarvoor was het nogal koud.”

De regelgeving voor strandtenten wisselt per strand en stad en dat is verwarrend, vinden de eigenaren. Niels Priester, woordvoerder van de strandexploitanten in Zandvoort: “Strandwachters vragen zich af: waarom mogen Bloemendaalse strandpachters een bedje neerleggen en krijgen ondernemers in Scheveningen dan een fikse boete? De strandplaatsen zouden samen bij één veiligheidsregio moeten horen.”

Elk strand zijn eigen regels, dat is ingewikkeld

Nu bepalen de veiligheidsregio’s apart of strandpaviljoens gedeeltelijk open mogen, in samenspraak met gemeenten. “Zo doet regio Haaglanden dat voor Scheveningen en regio Kennemerland voor Zandvoort”, zegt Stephan van der Stee van de landelijke vereniging van strandexploitanten. “Daardoor heeft elk strand zijn eigen regels. Dat maakt het ingewikkeld.”

Voor de strandtenteigenaren is het duidelijk: ieder strand zou gebaat zijn bij een versoepeling van de regels. “Voor de pilot was het een ­behoorlijk zooitje in Zandvoort”, vertelt Niels Priester. “Mensen gingen alsnog naar het strand, maar met hun eigen spullen. Ze hielden vaak niet genoeg afstand, lieten troep achter en plasten achter de strandtenten. Met de strandbedjes kunnen we dat veel beter controleren.”

Ook de gemeente Zandvoort is blij met de proef. “In nauw overleg met de ondernemers hebben we aan de veiligheidsregio gevraagd de pilot door te zetten”, zegt een woordvoerder. “We hopen dat we niet tot 1 juni hoeven te wachten om voorzichtig weer wat bezoek te ontvangen.”

‘Op deze manier kunnen we testen’

Jacko Roest ziet de maatregelen als een oefening voor de mogelijke officiële heropening op 1 juni. “Je wilt het in stapjes doen: hoe gedragen mensen zich als ze weer in massa’s naar het strand gaan? Op deze manier kun je mensen testen.”

Niels Priester sluit zich daarbij aan. “Als de terrassen weer open mogen, zal dat allemaal in een andere vorm zijn dan eerst. Het is handig dat we ons al kunnen oriënteren, zodat we niet worden overvallen door volle parkeerplaatsen en hordes mensen.”

Veiligheidsregio Haaglanden gaat vooralsnog niet overstag: in een ­reactie aan de Scheveningse ondernemers schrijven ze dat “alle horecagelegenheden zich aan dezelfde heldere regels moeten houden: ­horeca is gesloten.” Ook het openstellen van wc’s voor publiek is niet toegestaan. “Deze bepalingen veranderen alleen als de minister-president namens het kabinet met andere richtlijnen komt, omdat het coronavirus beter onder controle is.”

