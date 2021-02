Tegenstanders noemen het een wappieclub, zelf zien ze zich als het verzet: dit is Viruswaarheid

Een club van ontspoorde wappies die nu eenmaal te beperkte capaciteiten hebben om de realiteit tot zich door te laten dringen. Zo ongeveer zien tegenstanders de aanhangers van Viruswaarheid. Maar voor hen begint wappie iets als een geuzennaam te worden. Zij zien zichzelf als het verzet, met bijbehorende terminologie. Vechten voor de vrijheid, tegen het regime, wij van het volk. De aanhangers van Viruswaarheid groeperen zich rond dat verhaal, rond de overtuiging dat zij aan de goede kant van de geschiedenis staan.

Geschiedenis is dan ook nooit ver weg in de vergelijkingen. De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging zijn terugkerende thema’s.

De aanhangers van Viruswaarheid geloven niet dat het coronavirus zo gevaarlijk is als wetenschappers, RIVM, Outbreak Management Team, kabinet en media voorstellen. Zij wijzen erop dat de mensen die overlijden oud zijn en al veel gezondheidsklachten hebben. Daarom is afsluiten van de gehele samenleving buitenproportioneel, stellen zij.

Knuffels

Boegbeeld van deze boodschap is de Rotterdamse dansleraar Willem Engel. Al sinds de eerste golf stapt hij naar voren tijdens demonstraties tegen de maatregelen. Aanvankelijk waren zijn wapens knuffels en liefde. Maar aanhangers van Viruswaarheid kiezen ook voor andere methoden, zo ondervonden medewerkers van woonzorgcentrum Guldenakker in Goirle. Zij kregen doodsbedreigingen naar hun hoofd na een oproep van Engel. Het zorgcomplex had een bezoekverbod ingesteld. Bel ze op, zei Engel, die de bedreigingen ‘spijtig’ noemde.

Aanhangers van Viruswaarheid zijn nog altijd prominent aanwezig bij demonstraties. Maar de organisatie is tegenwoordig meestal in handen van andere groepen. Bij de bijeenkomst die vorige maand in Amsterdam zo uit de hand liep bijvoorbeeld, was Viruswaarheid als organisator niet betrokken.

Nieuw front

De actiegroep heeft sinds de tweede golf een nieuw front geopend, eentje waar de andere voorman van Viruswaarheid zich thuis voelt. Jeroen Pols is de jurist van de actiegroep en heeft al flink wat rechtszaken aangespannen tegen de staat.

Die staat moet je in de visie van Viruswaarheid breed zien. De rechterlijke macht en de media bijvoorbeeld behoren ook tot de gevestigde orde die het volk knevelt. Toch was het de rechterlijke macht die Pols dit keer gelijk gaf.

Dat is een stevige spaak in het wiel van het kabinet. Want hoe je ook over Viruswaarheid denkt, het is een groep om rekening mee te houden. Eerder al moest het kabinet aan de bak om een maatregel te repareren. Dat gebeurde nadat Pols een rechtszaak won over de verplichte test voor Nederlanders die vanuit het buitenland terugkeren naar huis. Andere zaken over onder meer mondkapjes, demonstratierecht en PCR-testen gingen telkens verloren.

