Tegenstanders nieuw Soestdijk vestigen hun hoop op de Raad van State

Lodewijk Napoleon woonde er enkele jaren en generaties lang was het in het bezit van de Nederlandse koninklijke familie, het laatst als woonpaleis van prinses Juliana en prins Bernhard. Maar als het aan de MeyerBergman Erfgoed Groep ligt, verandert Paleis Soestdijk in Baarn in een conferentieoord en komen er op het omliggende landgoed woningen en een hotel.

Die plannen heeft de projectontwikkelaar al sinds hij in 2017 het paleis en de grond kocht van het Rijk, voor ruim 1,7 miljoen euro – een bedrag waarmee volgens het bedrijf iedere Nederlander voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Met het bouwen en verkopen van huizen en het uitbaten van een hotel hoopt MeyerBergman genoeg geld te verdienen om de restauratie van Paleis Soestdijk (een rijksmonument dat kampt met fors achterstallig onderhoud) te bekostigen.

Van meet af aan stuitten de plannen op verzet. Buurtbewoners vrezen voor drukte op het rustige landgoed en natuurbeschermers wijzen erop dat Soestdijk deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland, waarin de natuur niet aangetast mag worden. In de bossen rond het paleis leven diersoorten als de das, de ransuil en de ringslang.

Tachtig appartementen

De gemeente Baarn en de provincie Utrecht hebben de projectontwikkelaar hierop gewezen. Die heeft daarop zijn plannen bijgesteld. De bedoeling is nu om op het landgoed tien gebouwen neer te zetten van vier lagen hoog, met in totaal zeventig tot tachtig appartementen.

Een nieuw bestemmingsplan dat de herontwikkeling van Soestdijk mogelijk moet maken, is vorig jaar door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurd. Vijf jaar na de aankoop van het paleis zou de projectontwikkelaar daarmee zijn plannen kunnen uitvoeren, maar onder meer Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap en de actiegroepen Behoud het Borrebos en Parel van Baarn laten het er niet bij zitten.

Schade aan de natuur

Maandag zullen zij bij de Raad van State (de hoogste bestuursrechter) betogen dat de gemeente het bestemmingsplan niet had mogen vaststellen, omdat dit zorgt voor te veel schade aan de natuur. Ook zou er te veel en onveilige verkeersdrukte ontstaan rond Soestdijk.

Omwonenden vrezen voor geluids- en lichtoverlast van evenementen die bij het paleis worden toegestaan. Daarnaast menen sommige bezwaarmakers dat de verkoop van Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep een vorm van ongeoorloofde staatssteun was.

Zolang de procedure bij de Raad van State loopt, kan de projectontwikkelaar nog niet gaan bouwen op het landgoed. Vanwege de vele bezwaren, zo laat een woordvoerder van de Raad van State weten, kan een uitspraak geruime tijd op zich laten wachten, mogelijk twee tot drie maanden.

