Tegenhouden asielzoekers is makkelijker gezegd dan gedaan

Premier Rutte heeft zijn fractie beloofd om iets te doen aan de hoge instroom van asielzoekers. Met concrete voorstellen kwam hij echter niet. Aan welke maatregelen denkt de VVD?

“De aantallen zijn te hoog”, zei premier Mark Rutte dinsdag na een overleg met de VVD-fractie. Rutte doelde op het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. Dit jaar zijn dat er naar verwachting ruim 48.000, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In ruil voor groen licht van de VVD-fractie voor de nieuwe asielwet van het kabinet, beloofde Rutte dat hij aan de slag gaat met het beperken van de instroom van asielzoekers. Maar hoe moet de regering dat doen?

Autonomie asielbeleid is beperkt

De wens om de toeloop van asielzoekers te beperken is niet nieuw. Eerdere kabinetten stuitten in vergelijkbare pogingen echter op Europese verdragen en afspraken die Nederland heeft ondertekend. Op het gebied van asiel is de autonomie van een lidstaat beperkt.

Dat bleek twee maanden geleden nog toen de regering aankondigde gezinshereniging te willen vertragen. Familieleden krijgen pas een visum als het lid in Nederland met een verblijfsvergunning daadwerkelijk een woning heeft.

Op die maatregel kwam snel kritiek. Dat vluchtelingen straks tot wel 2,5 jaar zouden moeten wachten op de hereniging met hun gezin is in strijd met verschillende Europese wetten, waaronder het Kinderrechtenverdrag en de richtlijn voor gezinshereniging, schreef een onafhankelijke commissie van tientallen wetenschappers en juristen in een reactie.

Een honderd procent garantie dat de maatregel niet sneuvelt bij een rechter kon staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD) niet geven. “Wij denken dat het kan”, zei hij tijdens een Kamerdebat over het akkoord.

Bij de VVD valt afschrikking in de smaak

Eerdere pogingen van de regering om het asielzoekers in Nederland moeilijker te maken, strandden vrijwel altijd. Een voorbeeld: twee jaar geleden besloot de regering dat asielzoekers die heel lang moeten wachten op een asielaanvraag niet langer een dwangsom mogen eisen. Zo zou het ministerie geld besparen en hoopte de regering dat Nederland minder aantrekkelijk zou worden voor asielzoekers. Maar dit jaar oordeelden rechtbanken in Den Bosch en Arnhem afzonderlijk van elkaar dat de tijdelijke wet die dit regelt onwettig is.

Maatregelen die een afschrikwekkende werking zouden hebben op asielzoekers, vallen wel in de smaak bij de VVD. Onlangs suggereerde Kamerlid en asielwoordvoerder Ruben Brekelmans een ‘procedurestop.’ Als procedures hier maar lang genoeg duren dan wijken asielzoekers vanzelf naar een ander land uit, zo denkt hij.

“Procedures duren nu al hartstikke lang”, schampert hoogleraar Europees migratierecht Tesseltje de Lange (Radboud Universiteit). In september verlengde de IND de wettelijke beslistermijn voor het goed- of afkeuren van een asielaanvraag met negen maanden, tot vijftien maanden. Dat mag, maar wel tijdelijk en alleen bij een verhoging van het aantal asielaanvragen.

De Lange heeft weinig fiducie in een procedurestop. “Dat werkt alleen maar averechts. Asielzoekers kunnen misschien jaren niets doen. Je maakt mensen kapot en inactief. Als asielzoekers eenmaal een verblijfsvergunning krijgen of terug moeten, zijn ze murw geslagen. Je kunt mensen beter zo snel mogelijk duidelijkheid geven; niet vertragen dus. En tijdens de procedure actief met werkervaring helpen, goed voor zowel integratie als terugkeer.”

Bilaterale afspraken met herkomstlanden leveren weinig op

Welke opties blijven dan over? Een stokpaardje in Den Haag is het sneller uitzetten van kansloze asielzoekers of asielzoekers die eerder in een ander EU-land asiel hebben aangevraagd of dat hadden moeten doen. Vluchtelingen komen namelijk niet uit de lucht vallen in Ter Apel.

De regering moet daarvoor afspraken maken met herkomstlanden en die processen verlopen heel stroef. Tunesië bijvoorbeeld vertikt het om asielzoekers terug te nemen. Maar ook landen als Italië en Spanje werken niet mee.

En als het al komt tot bilaterale afspraken dan leveren die vaak nauwelijks iets op, zo bleek twee weken geleden uit onderzoek van het WODC, het wetenschappelijke instituut van het ministerie van justitie. Onlangs berichtte NRC over de verbeterde relatie tussen Nederland en Marokko waardoor mogelijk honderd asielzoekers worden uitgezet.

Dat getal staat in schril contrast met de tienduizenden asielaanvragen dit jaar. Een groot deel van deze asielzoekers krijgt een verblijfsvergunning en dus is uitzetting helemaal niet aan de orde. In vergelijking met andere EU-landen heeft Nederland een hoog inwilligingspercentage van toegekende eerste asielaanvragers. Staatssecretaris Van der Burg laat onderzoeken hoe dat komt.

Er is niet zo veel speelruimte voor de regering

Daar kan Nederland iets aan doen als het heroverweegt welke landen veilig zijn. Volgens Denemarken zijn bijvoorbeeld bepaalde delen van Syrië veilig terwijl deze asielzoekers in Nederland het stempel kansrijk hebben. “Landen worden vaker veilig of niet-veilig verklaard, dat kan. Maar ik heb de VVD altijd horen zeggen dat echte vluchtelingen hier welkom zijn. Het afwijzen van Syriërs of mensen uit Afghanistan of Jemen lijkt me daarmee moeilijk in overeenstemming te brengen”, zegt onderzoeker migratiebeleid Karin Geuijen (Universiteit Utrecht).

Ze ziet weinig speelruimte voor de regering. De opvang van asielzoekers is namelijk een mensenrecht. “De regering zit vast aan internationale verdragen en Europese afspraken, daar kan ze weinig aan doen, behalve als je afspraken wil opbreken of opzeggen. Maar ik heb niet het idee dat dat de bedoeling is.” Na de grote vluchtelingenstroom van 2015 liet het kabinet Rutte-III al onderzoeken of het aanpassen of opzeggen van het VN-Vluchelingenverdrag mogelijk was. De commissie-Donner oordeelde dat dit amper te realiseren en vrijwel nutteloos zou zijn. ‘Mensen vluchten niet vanwege het Vluchtelingenverdrag, maar uit vrees voor oorlog of vervolging’, stelde de commissie.

Opvang in de regio vergt heel fors investeren

Wat rest, zegt Geuijen, zijn hekken en muren en opvang van vluchtelingen in de regio. VVD’er Brekelmans opperde maandagavond tijdens het asieldebat grenscontroles als een oplossing, eventueel als Benelux gezamenlijk. Ook wil hij van de staatssecretaris weten hoe de bewaking van buitengrenzen van Europa beter kan worden ondersteund en of er in opvang in landen ‘dicht bij huis’ wordt geïnvesteerd.

Geuijen twijfelt hoe reëel het inzetten op opvang in de regio nog is. “In Turkije zitten meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen te wachten. In Libanon meer dan een miljoen en in Jordanië 750.000. Dat zijn grote aantallen en het is moeilijk om die vluchtelingen enig uitzicht te bieden op een leven. Mensen kunnen niet tien jaar in een kamp leven. Dan zouden we heel fors in de regio moeten investeren.”

