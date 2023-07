Tegen de tendens in vragen wél meer alleenreizende kinderen asiel aan

Om precies te zijn 1852 alleenreizende kinderen vroegen de afgelopen zes maanden asiel aan in Nederland. Dat is een toename van 55 procent vergeleken met het eerste half jaar van 2022, toen 1198 zogeheten alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv in jargon) asiel aanvroegen in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de immigratiedienst (IND).

Dat zoveel meer alleenreizende kinderen asiel aanvragen in Ter Apel is tegen de asieltendens in. Het totale aantal asielaanvragen bij de IND hield het afgelopen halfjaar namelijk gelijke tred met vorig jaar: circa 20.000 om 20.000. Dat betekent dat het aandeel alleenstaande minderjarigen op het totale aantal asielaanvragen fors is toegenomen. Bijna één op de tien vreemdelingen die hier om bescherming vraagt was in deze periode een alleenreizend kind.

Een verklaring voor het hogere aandeel alleenreizende kinderen onder asielzoekers heeft de IND niet. Omdat vorig jaar vergeleken met 2021 het aantal asielaanvragen van amv’s ook al verdubbelde, beloofde demissionair staatssecretaris Eric van der Burg een onderzoek naar de reden achter deze toename. Dat is er nog niet.

Ze hebben recht op speciale opvang

Syrië is het belangrijkste herkomstland van amv’s. De helft van alle alleenreizende kinderen komt uit het land dat al ruim tien jaar kampt met een burgeroorlog. Eritrea en Somalië zijn het tweede en derde herkomstland van deze groep asielzoekers, samen komt ruim een kwart van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit deze twee Afrikaanse landen.

Eenmaal in Nederland kunnen deze kinderen niet worden opgevangen in normale asielzoekerscentra - of in de nood- of crisisnoodlocaties die door het hele land zijn geopend. Amv’s hebben recht op een plek die speciaal is ingericht voor deze groep: kleinschalig en met meer begeleiding onder toezicht van voogdij-instantie Nidos. Onder de 15 jaar gaan alleenstaande kinderen naar gezinnen. Ongeveer één op de twintig alleenreizende vluchtelingenkinderen valt in die categorie.

Opvangplekken zijn zeer schaars terwijl het aantal alleenreizende kinderen hard toeneemt. En dan moeten de drukste maanden nog komen. Uit jaarlijkse cijfers van de IND blijkt dat in de maanden augustus tot en met november de meeste asielaanvragen worden gedaan.

Brandbrief aan de gemeenten

Dat verklaart waarom het Nidos en de landelijke asielopvangorganisatie Coa twee weken geleden een zoveelste brandbrief stuurden naar alle 342 gemeenten, met het dringende verzoek om meer opvangplekken in te richten voor deze jonge, kwetsbare groep.

Zonder die extra plekken dreigt een situatie waarin kinderen in de crisisnoodopvang belanden, zonder adequate begeleiding en zonder voorzieningen als onderwijs en medische en psychische zorg. Of, in een nog zwarter scenario, komen kinderen en jongeren deze zomer zonder bed en begeleiding te zitten, schrijven het Coa en het Nidos.

Dat roept herinneringen op aan vorig jaar, toen er maandenlang honderden alleenreizende kinderen teveel werden opgevangen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Kinderen sliepen op plastic stoeltjes of de stenen vloer en hadden amper toegang tot sanitair. Verschillende inspecties en Kinderombudsman Margrite Kalverboer spraken toen van ernstige kinderrechtenschendingen.

Deze zomer heeft het Coa ten minste 200 tot 250 extra plekken nodig voor de amv’s. Het Nidos vraag per provincie versneld om tien kleinschalige opvanglocaties.

