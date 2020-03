Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Ik sleep mezelf de laatste dagen voort. De wil is er wel, maar de energie niet. Ik ben moe. Nog moe van de corona, moe van twee hangerige kinderen die weer niet lekker zijn, moe van de combinatie thuiswerken en lesgeven. In mijn haast om fit te worden maakte ik zaterdag een te grote wandeling door de polder met averechts resultaat. Ik herken het patroon en ik weet dat er maar één persoon is die hier verandering in aan kan brengen. Maar die persoon is te moe om te veranderen.

Dus trek ik een ingewikkelde kippensoep, maak bananenbrood, schilder met de kinderen en wandel met de alleenstaande buurvrouw. Had ik al eens geschreven dat ik ADHD heb? Een vermoeiende karaktertrek. Toch gaat ook deze dag weer voorbij en we liggen ‘s avonds nog even met z’n vieren in het grote bed met de krant, een kop thee en twee Donald Ducks. Ik merk op dat we het toch best getroffen hebben met z’n vieren in dit fijne huis.

Maar de jongste (6) mist nog één ding wat haar echt gelukkig zou maken. Een hele kleine schattige baby. Mijn man en ik verslikken ons gelijktijdig in onze thee. Het mooiste, maar aller, allervermoeiendste cadeau op aarde zit zeker niet meer in onze planning. Ik fantaseer over een week in een hotelletje direct aan zee met een stapel boeken en mooi weer, dat zal ons goed doen. Maar dan realiseer ik me dat dat hotelletje natuurlijk gesloten is en dat ik mijn baan kwijt ben. De wereldreis aan huis duurt voort.

Naast dit alles maken we ons op voor de verjaardag van mijn man. Als u dit leest is hij jarig, hij is 45 jaar geworden. Het huis zal een bende zijn, de kinderen grieperig, en de bakker maakt helaas alleen taarten vanaf tien personen. Dat beschouwt Mark Rutte als een samenscholing, dus als ik niet meer zo moe ben, bak ik zelf een taart voor je. Maar, het goede nieuws, je hebt het gehaald, we zijn gezond en we hangen heel veel slingers op. Gefeliciteerd lieve Dick!

