Tbs’er die de fout ingaan, verliezen niet langer automatisch een jaar recht op verlof

Tbs’ers die zich niet aan de regels houden, verliezen niet langer automatisch een jaar het recht op verlof. Minister Sander Dekker van rechtsbescherming schrapt die maatregel na een kritisch rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid. Zo'n algemene regel, door de politiek opgesteld na incidenten met tbs-patiënten op verlof, is volgens de inspectie een van de oorzaken voor een onverantwoord hoge druk op behandelaars in tbs-klinieken.

In plaats van een vanzelfsprekende schorsing van een jaar als een tbs’er bijvoorbeeld te laat terugkeert van verlof, komt er meer ruimte voor maatwerk, aldus de minister. De behandelaar mag zelf gaan bepalen wat de consequenties zijn. Wel benadrukt Dekker dat bij nieuwe verlofaanvragen eerdere misstappen altijd worden meegewogen.

Tbs-klinieken roepen al langer dat het werk hen lastig wordt gemaakt door de politieke reflex om na een incident nieuwe regels op te stellen. Tekenend daarvoor is de onrust die in de branche ontstond toen zij het kritische inspectierapport onder ogen kregen. Klinieken gaven bij de inspectie aan dat ze zich grotendeels kunnen vinden in de bevindingen, maar dat zij vrezen dat het niet wordt begrepen en dat er weer meer regels zullen volgen.

Volle klinieken

Die regels zijn niet de enige reden dat de druk op de sector, en met name op de behandelaars van patiënten, te hoog is, aldus de inspectie. Er is ook sprake van een gebrek aan personeel en volle klinieken, nu er meer patiënten instromen terwijl het aantal bedden niet meegroeit. Volgens de inspectie voelen behandelaars druk om in de doorstroom te voorzien, zodat tbs’ers verder kunnen in het behandeltraject.

Daarnaast zijn er problemen met de uitstroom van patiënten. Na een periode van begeleid en onbegeleid verlof, gaat een tbs’er ‘oefenen’ buiten de hekken van de tbs-kliniek. Meestal gebeurt dat in een andere ggz-instelling, maar er zijn te weinig geschikte plekken beschikbaar. Dat geldt met name voor tbs'ers met zedenproblematiek, een verstandelijke beperking en autisme.

Meer plekken bij vervolgvoorzieningen

De inspectie wijst als oorzaak voor het tekort naar de manier waarop de zorg wordt ingekocht. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is daar verantwoordelijk voor, maar stuurt niet op type vervolgvoorzieningen en toetst ook niet vooraf de kwaliteit van aanbieders. Dat betekent dat behandelaars van tbs’ers niet zeker weten of de plek waar een patiënt terechtkomt wel aan de eisen voldoet. Dat moet anders, vindt de inspectie.

In een reactie belooft minister Dekker dat er ‘op korte termijn’ meer plekken bij vervolgvoorzieningen beschikbaar komen. Ook zal DJI meer ‘gaan sturen op de kwaliteit van de zorg’.

Volgens de inspectie is het belangrijkste dat behandelaars weer ruimte, tijd en geld krijgen om per patiënt te beoordelen wat er nodig is om enerzijds de maatschappij te beschermen en anderzijds het verlof stapsgewijs uit te breiden, zodat een uiteindelijke terugkeer in de maatschappij mogelijk wordt. Dat is ‘de kern van het tbs-systeem’, aldus het rapport.

Lees ook:

Als de gemeente over openbare orde begint, dan is het voor de tbs-kliniek einde verhaal

De Rooyse Wissel opent opnieuw buiten de tbs-kliniek een woonlocatie voor patiënten die al ver in hun traject zitten. De wachtlijsten elders zijn te lang. Verzet van gemeenten en buurtbewoners blijft een pijnpunt.