Tata Steel vindt toezichtcamera’s onwettig: ‘Medewerkers kunnen zich niet meer onbespied wanen’

In de hal van de rechtbank in Haarlem is vrijdagochtend een ware oploop ontstaan. Een batterij juristen in toga wordt omringd door een groep mannen met verweerde gezichten en ruwe handen. Ze dragen werkschoenen en blauwgele stofjassen met daarop de naam van hun werkgever: Tata Steel. Sommigen hebben een gele rugzak over hun schouder hangen. Even verderop staat een zorgvuldig gecoiffeerde jongeman in een scherp gesneden pak, met een identieke rugzak.

De mannen in de stofjassen zijn ‘de Tata-club’, zegt een van hen. Ze zijn samen met hun werkgever naar de rechter gestapt omdat ze – in de woorden van een van hun advocaten – ‘24/7 blootstaan aan cameratoezicht’. Sinds enige tijd heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die namens de provincie Noord-Holland toeziet op de naleving van milieuwetten, in de buurt van Tata Steel in IJmuiden videocamera’s geplaatst. De camera’s leggen de rook vast die de staalfabriek uitstoot. Als die rook zwart is in plaats van wit, duidt dat erop dat er schadelijke stoffen vrijkomen en dat het bedrijf mogelijk in overtreding is.

Medewerkers zijn hun vrijheid kwijt

De camera’s, betoogt een van de advocaten van Tata, zijn ‘uitermate schadelijk’. Het toezicht moet stoppen, eist de staalfabriek in kort geding. “Medewerkers kunnen zich niet meer onbespied wanen, hun vrijheid zijn ze volledig kwijt.”

Dat loopt zo’n vaart niet, volgens de Omgevingsdienst. De camera’s hangen op honderden meters afstand, en ze hebben niet als doel om het personeel stiekem te filmen. Ze zijn noodzakelijk om goed toezicht te kunnen houden.

Nu voelt de jongeman in het snelle pak zich geroepen zijn zegje te doen. Hij blijkt de manager technology, innovation and quality van Tata te zijn. Onlangs was hij in Zaandam op het kantoor van de Omgevingsdienst om te zien wat die camera’s nu eigenlijk vastleggen. Hij schrok. Niet alleen zag hij mensen in beeld, hij kon ze nog herkennen ook. Hoe? Aan hun silhouet, hun manier van lopen of de kleur van hun veiligheidshelm.

Wat kan de camera zien?

De rechter diept uit zijn stukken een afbeelding op, een still uit een opname van een van de camera’s. Juristen van beide partijen drommen samen rond het A4’tje. Vijf toga’s kibbelen over de vraag wat de camera nu precies kan zien, of dat echt nodig is, en of dat wel mag. De rechter: “Op deze schaal is een hoofd niet groter dan een stipje”. De mannen van de Tata-club werken ondertussen hun meegebrachte boterhammen naar binnen, hun manager begint aan een mueslireep.

Het cameratoezicht, vindt de Omgevingsdienst, is hoognodig, want de uitstoot van Tata is schadelijk voor de gezondheid van omwonenden.

Daar doet de staalfabriek al van alles aan, bezweert een van Tata’s advocaten. Als de Omgevingsdienst dan óók nog camera’s inzet, lijkt dat alleen maar bedoeld te zijn om bij kritische omwonenden in een goed blaadje te komen. De advocaat wappert met de gebruiksaanwijzing van de camera in kwestie: een geavanceerd type, volgens de fabrikant, en uitermate geschikt om van grote afstand mensen herkenbaar te filmen.

‘Tata leest de wet verkeerd’

De andere partij kan slechts hoofdschudden. De privacyrisico’s zijn theoretisch en onwaarschijnlijk, aldus de advocaat van de Omgevingsdienst, en Tata leest de wet verkeerd.

Tegen lunchtijd heeft de rechter genoeg gehoord. Komende woensdag doet hij uitspraak. Mompelend verlaten de mannen van de Tata-club de rechtszaal. Een van hen wijst op de gele rugzakken. “Die zaten in ons kerstpakket.”

