Tata Steel naar rechter om cameratoezicht van omgevingsdienst

In de omgeving van Tata Steel in IJmuiden dwarrelt nog altijd veel meer kankerverwekkend stof neer dan elders in Nederland. Het staalbedrijf zegt dat het steeds minder luchtvervuiling en overlast veroorzaakt, maar dat is niet aan te tonen. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een dinsdag verschenen rapport.

In opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van infrastructuur & waterstaat onderzocht het RIVM vorig najaar voor de derde keer monsters van neergedaald stof in plaatsen als Wijk aan Zee, IJmuiden en Velsen. Inwoners treffen het stof bijvoorbeeld aan op de vensterbanken van hun huis. Dit derde onderzoek bevestigt de uitkomsten van twee eerdere onderzoeken uit 2020 en 2022: de gevonden hoeveelheden metalen en kankerverwekkende stoffen (PAK’s) zijn zo hoog dat dit ongewenst is voor de gezondheid van kinderen.

Tata Steel stelt dat uit ander onderzoek (in opdracht van het bedrijf zelf) blijkt dat zijn uitstoot van PAK’s sinds 2019 is gehalveerd. Het RIVM constateert nu dat er desondanks in 2022 niet minder PAK’s werden aangetroffen in de omgeving dan in 2020. Tata Steel is in de IJmond-regio niet de enige bron van deze schadelijke stoffen, maar volgens het RIVM wel de voornaamste.

Sneller maatregelen nemen

De provincie Noord-Holland stelt in een reactie dat het RIVM-rapport duidelijk maakt dat het nodig is om sneller maatregelen te nemen op het terrein van Tata Steel, om de directe omgeving van het bedrijf ‘merkbaar en meetbaar’ te verbeteren.

Namens de provincie ziet de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied erop toe dat Tata zich houdt aan de milieuwetgeving. Begin dit jaar heeft de omgevingsdienst in de omgeving van het staalbedrijf camera’s geplaatst waarmee de rookpluimen in de gaten worden gehouden die het bedrijf uitstoot. Dinsdag, gelijktijdig met de verschijning van het RIVM-rapport, meldde dat Tata dat het de toezichthouder voor de rechter daagt vanwege dit cameratoezicht. De camera’s, die op honderden meters van het bedrijf staan, zouden inbreuk maken op de privacy van de bezoekers en medewerkers van Tata. De omgevingsdienst stelt dat de inzet van de camera’s vooraf juridisch is getoetst, en dat daarbij geen bezwaren zijn gebleken.

Twee keer zoveel stikstof als Schiphol

Tata Steel is een van de meest vervuilende bedrijven van Nederland; het is onder meer de grootste uitstoter van CO 2 . Het staalbedrijf is goed voor 8 procent van de Nederlandse CO 2 -uitstoot. Het bedrijf is bovendien verantwoordelijk voor 2 procent van de totale Nederlandse stikstofuitstoot, meer dan twee keer zoveel als luchthaven Schiphol.

“Net als de mensen die in onze directe omgeving wonen – onder wie ook veel Tata Steel-medewerkers – willen wij onze uitstoot verder verminderen, de overlast die mensen ervaren verder terugbrengen en zorgen zo veel als mogelijk wegnemen”, laat een woordvoerder van Tata weten in reactie op het RIVM-rapport. “Wij snappen dat mensen naar ons kijken als het gaat om een schonere leefomgeving.”

Tata wil in 2045 CO 2 -neutraal zijn, maar het vindt dat de overheid moet bijdragen aan de financiering van deze transitie. De Tweede Kamer en Provinciale Staten van Noord-Holland willen eerst harde afspraken met het staalbedrijf maken over de gezondheid van de omwonenden, voordat ze met geld over de brug komen.

