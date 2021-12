Tandenklapperend baantjes trekken in het buitenbad, zonder QR-code

“Nog zes baantjes, dan heb ik mijn drie kilometer voor vanmorgen erop zitten!”, hijgt waterpoloër Raoul Kuijk vanuit het buitenbad van zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn. Maandagochtend is het bad voor het eerst deze winter weer geopend, en er is groots uitgepakt wat betreft de versiering. Menig zwemmer staat met een handdoek tussen de kerstbomen, onder begeleiding van kersthit Last Christmas.

Nu het licht begint te worden, klautert Kuijk na honderdtwintig baantjes het dampende buitenbad uit. Hij kleedt zich vlug aan. Samen met duizenden anderen ontdekte hij het Alphense buitenbad begin dit jaar. De zwembaden waren door de lockdownmaatregelen niet open voor bezoekers, maar na aandringen van sportieve zwemmers werd het buitenbad hier toch geopend.

Ook nu staan de waterliefhebbers weer te trappelen om het buitenbad in te duiken. Een fijne bijkomstigheid is dat de QR-loze zwemmer ook welkom is. Het succes van de opening blijkt meteen. Op deze ochtend liggen er al twintig mensen in het bad, hoewel het nog pikkedonker en mistig is. Mensen als Kuijk, die nu aangekleed en wel klaar is voor de werkdag. Heerlijk vindt hij het om te zwemmen, vooral buiten: “Er is meer zuurstof, dus ik kan langer doorgaan.”

Voor De Hoorn is het ideaal dat zwemmers weer naar buiten kunnen, want binnen is het door de verplichte sluitingstijd om vijf uur krapper en voller geworden. Terwijl in het buitenbad tussen de vijftien en twintig zwemmers baantjes trekken, is dat in het binnenbad minimaal het driedubbele.

Raoul Kuijk is bezig met zijn drie kilometer in het buitenbad. Beeld Werry Crone

Kinderzwemles heeft prioriteit

Normaal biedt het bad lessen aan tot half tien, vertelt exploitant Jessica Seijsener. Nu dat niet mag, is ervoor gekozen om de zwemlessen voor volwassenen in de avond te schrappen en de lessen voor kinderen naar voren te halen en in te korten. Want kinderen leren zwemmen is een prioriteit voor zwembad De Hoorn. Seijsener wijst in het binnenbad naar een klein jongetje dat zonder bandjes zo het ondiepe water van het peuterbad in springt. Hij heeft net een cursus ‘peutersurvival’ achter de rug. Daarin leren jonge kinderen al voordat ze een zwemdiploma hebben hoe ze zichzelf kunnen redden als ze in het water vallen.

Van levensbelang, stelt Seijsener. “We wonen nou eenmaal in een land waar overal water is. Hoe eerder kinderen met water kennismaken, hoe beter. Het voorkomt dat ze bang worden voor water.”

Vanuit de andere kant van het peuterbad klinkt geschater. De babyzwemles is net begonnen. Baby’s leren te drijven en wennen zo aan het gevoel van water. De ouders en instructrice, die voor de vorm een pop door het water beweegt, zingen het kinderliedje In de maneschijn. Bij elke ‘hoepla’ worden de baby’s uit het water getild, wat bij een aantal leidt tot vrolijk gekraai.

Zelfs in de sneeuw of in de vrieskou

Terug de decemberkou in, waar intussen nog meer buitenbadgasten zijn binnengedruppeld. Hier geen applaus en gezang vanaf de kant, maar wel vrienden die tandenklapperend het bad inklimmen. Voordat ze aan hun baantjes beginnen, geven ze elkaar een boks.

Tussen de kerstbomen staat een zwemduo zich klaar te maken voor een duik. Cees van Hollander en zwemkameraad Anette van Os leggen hun winterse kleding op een bankje en kijken verlekkerd naar het dampende verwarmde bad. Van Os: “Vorige keer zwommen we zelfs met -13. Of toen het sneeuwde. Dat vinden wij alleen maar leuk”.

Leren als volwassene, dat is geen peulenschil Hoe langer mensen wachten met zwemles, hoe banger ze vaak zijn, weten de instructrices Melissa Dongelmans en Wenny Selier maar al te goed. Zij geven de enige volwassenenzwemles die op het moment doorgaat in het zwembad in Alphen aan den Rijn. Tijdens het ladies-only-uurtje op maandagmorgen oefenen zij met een groep vrouwen voor het A-diploma. Veel van hen kwamen op latere leeftijd pas naar Nederland en hebben als kind niet leren zwemmen. Nu de kinderen van deze vrouwen op zwemles gaan, willen zij zelf ook. Maar zwemlessen inhalen op een latere leeftijd is niet makkelijk. Volwassenen denken volgens Dongelmans en Selier te veel na. En als er eentje tussen zit die bang is voor water, of zelfs nog nooit de zee of een zwembad heeft gezien, dan heeft die cursist veel begeleiding nodig. De instructrices wijzen naar een van de cursisten in het water. Zonder ondersteuning van haar schuimrubberen zwembuis komt de vrouw bij het rugzwemmen steeds met haar hoofd onder water, waardoor ze in paniek raakt. Ze is al drie jaar bezig haar A-diploma te halen, vertellen Dongelmans en Selier. Het wil maar niet lukken. Dat de lessen sporadisch zijn geweest door corona, heeft daar ook mee te maken. Wél gaat het steeds beter, blijkt als het klasje vrouwen plots begint te joelen: het is de vrouw gelukt om door het gat onder water te zwemmen.

Lees ook:

De wachtlijst voor zwemles wordt steeds langer

Leerachterstanden door corona treden niet alleen op in het onderwijs. Op zwemles is door de restricties inmiddels een grote wachtlijst ontstaan. Veel kinderen krijgen hun A-diploma zodoende een jaar later dan voor de pandemie.