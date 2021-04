Talitha Muusse presenteert haar laatste keer Op1 niet vanwege ‘activisme’

Talitha Muusse zal zondag de talkshow Op1 niet presenteren omdat ze niet meer mee zou mogen praten tijdens politieke gesprekken aan tafel. Dat laat Muusse weten op Instagram. Ze presenteert Op1 sinds januari samen met Sven Kockelmann op de zondagavond voor de KRO-NCRV. De omroep heeft volgens Muusse voorwaarden gesteld aan haar optreden, die botsen met haar ‘persoonlijke en professionele waarden’. “Dit staat mijn journalistieke vrijheid in de weg”, stelt Muusse.

Ze haalt zo net niet de eindstreep: de zondagavond-uitzending van Op1 wordt geschrapt, vanavond is de laatste aflevering - door de week gaat Op1 gewoon door met de andere presentatoren.

KRO-NCRV laat in een persbericht weten: “We hebben besloten dat gelet op haar politieke activiteiten van de afgelopen dagen, de rol van presentator bij Op1 niet meer passend voor haar is.” Eerder deze week riep Muusse haar volgers op Twitter op om naar Den Haag te komen om daar na te praten over onder andere het debat over de ‘verkenningschaos’ en ‘Omtzigtgate’.

Muusse omschrijft zichzelf als ondernemer, initiatiefnemer van maatschappelijke projecten en opiniemaker. Ze is onder meer toezichthouder bij Wakker Dier en een van de initiatiefnemers van Coalitie-Y, een samenwerkingsverband dat jongereninspraak wil verbeteren.

“Ik ben bij de omroep en Op1 gevraagd op basis van mijn maatschappelijke activistische profiel. En ik heb bij aanvang aangegeven mijn rol als presentator te gaan combineren met mijn rol als opiniemaker en ondernemer. Binnen de voorwaarden die nu gesteld worden is deze combinatie van activiteiten toch niet mogelijk helaas”, schrijft Muusse. Ze geeft aan dat er “een continue dialoog” is geweest tussen haar en KRO-NCRV over haar rol als talkshowpresentator.

De KRO-NCRV vindt het jammer dat Talitha Muusse de laatste uitzending van de talkshow Op1 zondagavond niet presenteert. Het is volgens de omroep wel in goed overleg gegaan. “Op1 vereist journalistieke onafhankelijkheid en heeft een presentator nodig die gesprekspartner kan zijn voor iedereen aan tafel”, stelt de omroep.

