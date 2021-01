Taart en broodjes kroket voor politiebureaus: deze burgers schieten te hulp na de rellen

Joep de Groot (50) kocht samen met andere leden van de Rotary Club een nieuwe piano voor Eindhoven Centraal.

“Ik heb net als vele anderen zitten kijken naar de rellen in Eindhoven, en die beelden bleven op mijn netvlies hangen, met name die van de kapotte piano! Die staat symbool voor wat er de dag van de rellen niet was: verbinding en openheid in onze stad. Dat moeten we weer herstellen met z’n allen, dacht ik, en daarom besloten we als leden van de Rotary Club een nieuwe piano te kopen voor op het station.

“Zelf ben ik een beroerde pianospeler, maar ik luister wel heel graag. Ik vind het een mooi idee: zo’n piano maakt het luisterende publiek in de stationshal voor eventjes een gemeenschap in het klein. Een ander lid van onze club zei dat hij tot zijn eigen verbazing had gedacht: stond ik maar achter dat waterkanon. Agressie roept blijkbaar agressie op. Een tegenovergestelde daarvan is muziek, zo verwoordde hij het. Ik ben het daarmee eens. Wij, en daarmee doel ik op 99,999 procent van de Eindhovenaren, willen deze rellen niet. Wij gaan samen door, en proberen elkaar af en toe een handje te helpen.”

Sonny Cecilia-Vonk (33), mede-eigenaar van Taberna Samen, richtte een ‘buurtwatch’ op om te waarschuwen voor de rellen.

“We kregen maandagavond al berichten dat er werd opgeroepen om te rellen in Hilversum. Ik zat thuis en dacht, ik vind dit nogal wat, ik ga een ondernemersbuurtwatch opzetten om te kijken of ik iets kan doen. Samen met elf andere ondernemers en een jongerenwerker ben ik de straat opgegaan. Niet om voor eigen rechter te spelen, maar om informatie te bieden.

“We vroegen winkeliers en ondernemers of ze op de hoogte waren van wat er speelde, en we controleerden of er geen fietsen los buiten stonden en of hekken en deuren dicht waren. Aan de jongeren buiten zeiden we dat we een winkeltje hebben en we het erg zouden vinden als die kapot werd gemaakt. Dat heeft volgens mij meer effect dan drie agenten die erop klappen. Zo rond achten werd het drukker en de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en een lunchroom werd bekogeld met stenen. Daar bleef het bij, al hoorden we dat dinsdag slechts een voorproefje was. Zodra ik hoor dat er weer wat gaande is, ga ik met hetzelfde groepje op pad, met dezelfde vraag: kunnen we iets doen?”

Buurtbewoner Michiel van Leer (37) bracht met goede vriendin Wendy negentig broodjes kroket en taart naar drie politiebureaus in het zwaar getroffen Rotterdam-Zuid.

“Ik zat maandagavond op de bank en hoorde helikopters en sirenes. Zo ken ik mijn stad niet. Dus ik appte mijn goede vriendin Wendy om te kijken hoe we ons hart voor Zuid en de stad konden laten zien. Want ik ga lekker naar bed, maar buiten zorgen tweehonderd agenten voor mijn rust. Dat maakt me heel dankbaar.

“Er is hier veel cohesie tussen 180 nationaliteiten. We moeten elkaar helpen en dat gaat in het algemeen goed. We hebben in Rotterdam-Zuid een slechte naam, er zijn problemen, maar er is niet altijd gezeik. Wij dachten: liefde gaat door de maag, daarom brachten we de volgende ochtend broodjes, taart en hondenkoekjes naar drie wijkbureaus. Alles gekocht in Zuid. Geld dat over is van de crowdfunding gaat naar getroffen ondernemers.

“Wendy – ‘Rotterdametje Wennepen’ – heeft meer twittervolgers, zij bedacht #politieliefs. Deze mensen zijn niet bij de politie gegaan om te vechten en hebben zo hard gewerkt. Wij willen anderen activeren om ook iets te doen, het kan ook iets kleins zijn. En dat gebeurt nu overal: een tekening met stoepkrijt, zelfgebakken muffins, kaartjes.”

