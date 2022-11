Taakstraf? Nee hoor, de ‘Zakkenvullers van Bloemhof’ ruimen de buurt vrijwillig op

Vuil ligt en drijft er eigenlijk altijd, in de singel midden in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Blikjes Red Bull, plastic tasjes, flesjes bier. Ook de Zakkenvullers van Bloemhof koesteren geen illusies: haal het vuil nu weg en rondom de singel aan de Lange Hilleweg ligt het er vierentwintig uur later gewoon weer. “Veel van die goedkope Poolse bierblikken”, weet Thea van Gils (55), een van de leden van het team, dat grotendeels uit vrouwen bestaat. “Als wij zouden stoppen, is deze singel zo weer vies.”

Een ‘enorm smerige’ singel als hart van de buurt: dat kon zo niet langer, besloot buurtbewoner Eveline van Wanrooij (47). Vijf jaar geleden nam ze het heft in handen. Teleurstelling was er over de gemeente en in het waterschap, die de boel er op z’n beloop leken te laten. Sindsdien loopt een groepje bewoners op onregelmatige momenten langs het water, met door een Rotterdams bedrijf geschonken grijpstokken in de hand. “Vuil ruimen is een soms frustrerend klusje dat desondanks veel voldoening geeft”, zegt Van Wanrooij. “Een schonere buurt is een veilige buurt.”

Vrijwilligers van de Zakkenvullers van Bloemhof bezig met het opruimen van zwerfafval uit de singel in hun wijk. Beeld Otto Snoek

‘Jullie hebben zeker een taakstraf’

Bloemhof, met ruim 14.000 bewoners onderdeel van stadsdeel Feijenoord, heeft een slecht imago. De bewoners wonen veelal in oudere panden; armoede en onveiligheid zijn er hardnekkige thema’s. Het gemiddelde jaarinkomen is laag en bedraagt rond de 17.000 euro.

Ook binnen Rotterdam-Zuid zelf is het contrast groot. Ahoy, met z’n concerten met hoge entreeprijzen, en winkelcentrum Zuidplein liggen op slechts een steenworp afstand van Bloemhof.

Het doorzettingsvermogen van Van Wanrooij en haar ‘Zakkenvullers van Bloemhof’, die als groep uit pakweg twintig bewoners van allerlei komaf bestaat, komt daarom als geroepen. Na vijf jaar prikken is hun actie ook elders in de stad opgevallen. De Zakkenvullers zijn door het Museum Rotterdam bekroond tot ‘Echt Rotterdams Erfgoed’ (andere benoemden: burgemeester Aboutaleb, Jules Deelder en de Rotterdamse Voedselbank).

De Zakkenvullers van Bloemhof hebben van verzameld plastic een kunstwerk gemaakt: een haaienvin die midden in het water van de singel is geplaatst. Beeld Otto Snoek

“Jullie hebben zeker een taakstraf, zeggen voorbijgangers vaak als we bezig zijn”, vertelt Anna Henderson (69). Een buurman maakte een speciale rollator voor haar, zodat ze ondanks lichamelijke kwalen toch mee kan doen. Ze oogt kwetsbaar, maar blijkt dat alles behalve. In onvervalst plat Rotterdams: “Natuurlijk is dit geen taakstraf, zeg ik dan. We doen dit voor de buurt.”

Al vierhonderd zakken afval gevuld

Volgende week wordt de vierhonderdste zak gevuld. Met het vele gevonden plastic is een kunstwerk gemaakt dat net is onthuld. Een plastic haaienvin van tachtig kilo samengeperst plastic afval steekt nu uit het water, te zien voor iedereen die de wijk inkomt.

“Mooi, dit kunstwerk”, vindt Henderson. Zakkenvullen is in vijf jaar tijd ook een sociaal bindmiddel gebleken, in een wijk waar onderling contact verwaterd leek. Maar de boel willen schoonhouden, dat snapt iedereen, ziet Henderson, die zelf al 47 jaar in Bloemhof woont. “Waar je ook vandaan komt en hoe lang je hier ook woont.”

Van Wanrooij: “We moeten er hier voor elkaar zijn. Daar draait het om. En dat zijn we. Toen het coronavirus toesloeg kreeg ik allerlei briefjes in m’n bus, van mensen die hulp aanboden. Ik vroeg aan een vriendin uit een betere wijk: krijg jij dat soort briefjes ook? Nee, zei ze. Nul. Niks! Terwijl iedereen hier er voor elkaar probeerde te zijn. Hoe weinig we zelf ook hebben.”

