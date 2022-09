Sywert van Lienden: Van talkshowgast naar fanatiek twitteraar

Het rapport over de mondkapjesdeal dat vrijdag uiteindelijk verscheen zou volgens Sywert van Lienden veel duidelijk maken en de zaak anders belichten. Op Twitter zegt Van Lienden al maanden dat mediaberichten en strafzaken onzorgvuldig zijn, het rapport - van advieskantoor Deloitte - moest een betere context schetsen.

Het vertrouwen van Van Lienden in het rapport is inmiddels verdampt. Nadat hij en zijn zakenpartners het rapport inzagen reageerden ze direct met een artikel van 46 pagina’s. Het drietal beargumenteert dat Deloitte te weinig gebruikt heeft gemaakt van de gesprekken met ambtenaren, schrijft hij.

Een vast gezicht

Jarenlang was Sywert van Lienden een vast gezicht aan talkshowtafels. Eerst als jong politiek talent, later als politiek duider en tijdens de coronacrisis als de zakenman die mondkapjes naar Nederland kreeg, zonder er zelf geld aan te verdienen. Toen bekend werd dat van Lienden en twee zakenpartners toch miljoenen hadden verdiend aan de mondkapjes, gaf van Lienden nog één interview op televisie, deze keer bij Buitenhof.

Daarna werd het stiller, Van Lienden reageerde nog een enkele keer op beschuldigingen in de Volkskrant. Maar voortaan was Twitter het medium om zijn mening met het Nederlandse publiek te delen. Zijn blauw met roze profielfotootje schoot steeds vaker over het beeldscherm, mede omdat veel twitteraars fanatiek op zijn berichten reageren.

Feiten, feiten feiten

Van Lienden twittert formeel. Geen grapjes of meningen, maar verwijzingen naar Kamerbrieven en officiële statements over rechtszaken. Ondertussen schroomt hij niet om journalisten de maat te nemen, hij noemt de media een ‘circus van desinformatie’, verhalen zijn suggestief: “Feiten, feiten, feiten please”, schrijft Van Lienden als zijn mondkapjesdeal het nieuws beheerst. En later: “Als deze mediastorm is opgeklaard zal ik niet snel meer hetzelfde kijken naar de journalistiek”.

Van Lienden zag een uitweg toen Deloitte in 2021 een groot onderzoek naar de mondkapjesdeal startte. Inmiddels verdacht het Openbaar Ministerie Van Lienden van ‘verduistering’ omdat hij zelf geld had verdiend aan de mondkapjes, maar Van Lienden gaf niet toe. Hij twitterde: “Alle vertrouwen in de uitkomst van ’t onderzoek van Deloitte. Dank aan de mensen die het geduld hebben om de uitkomsten af te wachten.”

Van Lienden vertrouwde het onderzoek omdat Deloitte gesprekken voerde met topambtenaren en werknemers van de stichting van Van Lienden. Hij zegt dat ambtenaren vonden dat Van Lienden zelf ook geld aan de mondkapjesdeal mocht verdienen.

Gillend rijk

Van Lienden bleef op de uitkomst van het onderzoek vertrouwen, zelfs toen er eerder stukjes van het onderzoeksrapport uitlekten. De Volkskrant beschreef hoe Van Lienden tegen zijn zakenpartners zei ‘gillend rijk’ te worden van de mondkapjesdeal.

Die uitspraak lijkt helder, Van Lienden wilde zoveel mogelijk geld verdienen met de mondkapjes. Maar op Twitter stelde van Lienden: “Deze fragmenten zijn gelekt in aanloop naar de publicatie van t Deloitte-rapport. Dit gesprek (waarin Van Lienden zegt gillend rijk te worden, red.) komt daarin uitgebreid en in context aan bod. Uit dit 3u15 min durende gesprek (...) blijkt een andere intentie en strekking.”

Het leverde hem een imposante twitterdraad aan honende reacties op.

