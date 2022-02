Syriëganger Angela B. noemt zichzelf naïef, maar het OM eist zes jaar celstraf voor deze ‘echte IS-vrouw’

In de beklaagdenbank zit een jonge vrouw. Ze draagt een spencer met matchende nikab en veegt haar door de tranen uitgelopen mascara geregeld weg met een tissue.

Een restaurant beginnen, zo omschrijft ze haar droom, een horecazaak met probleemjongeren in de bediening. De vele vragen van de rechter beantwoordt ze in heldere zinnen, zich zo nu en dan omdraaiend om te zwaaien naar haar moeder en zusje op de publiekstribune.

Vrijdag hoorde de 26-jarige Angela B. zes jaar celstraf tegen zich eisen wegens deelname aan een terreurorganisatie. Gaat de rechter mee met die eis van justitie, dan krijgt ze de hoogste straf die tot nu toe is opgelegd aan een vrouwelijk (voormalig) lid van Islamitische Staat.

Het Openbaar Ministerie verwijt B. niet alleen dat ze IS hielp door in het kalifaat te baren, poetsen en koken. Tevens zou ze drie minderjarige meisjes hebben aangezet om óók te trouwen met IS-strijders.

B. uit Soest vertrok in de zomer van 2014 naar Syrië. Na een jeugd vol gewelddadige mannen had zij zich vlak daarvoor bekeerd tot de islam. Het geloof gaf haar rust, legde de twintiger de Rotterdamse rechtbank uit. De regels van de islam boden houvast en de hoofddoek beschermde haar tegen opdringerige mannen.

De belofte: een luxe leven in het walhalla

Online ontmoette ze haar eerste man, in Syrië verbonden aan het sniperbataljon van IS. De Portugese Fabio beloofde haar een luxe leven in het walhalla. B. stelt indertijd niets te hebben geweten over de gruweldaden van IS. “Ik wou ontsnappen aan Nederland, vond het in het begin nieuw, spannend en stoer.”

De realiteit viel haar naar eigen zeggen vies tegen. Stromend water en elektriciteit waren er niet in Syrië, legde ze de rechter uit, haar echtgenoot mishandelde haar. Na Fabio’s vermissing trouwde ze nog twee keer.

Ook zegt B. op de lijst te zijn beland met mensen die volgens IS gestenigd moesten worden en is een van haar twee kindjes omgekomen door een rondvliegende bomscherf.

“Ik heb meerdere vluchtpogingen gedaan”, benadrukte ze keer op keer. Met de extremistische teksten en beelden die op haar tablet zijn gevonden wilde ze de terreurgroep enkel doen geloven dat ze bij hen hoorde, zei B. “Achter mijn masker vreesde ik voor mijn leven.”

Volgens het OM doet B. zich voor als naïef meisje

Justitie gelooft niets van die lezing. Volgens het OM doet B. zich slechts voor als een naïef meisje. In werkelijkheid zou zijn een ‘echte IS-vrouw’ zijn geweest. Haar strijdende mannen stonden in hoog aanzien bij IS, ze zou hen op allerlei manieren hebben ondersteund.

Ook plaatste ze op sociale media foto’s met wapens. Ze zou meisjes hebben geronseld voor IS en in haar testament schreef ze dat haar zoontje een goede jongen moest worden, en zoveel mogelijk ongelovigen moest doden.

B. zou vol overtuiging van de IS-ideologie zijn afgereisd, stelt het OM, en uit vrije wil tot de laatste snik in Syrië zijn gebleven. “Ook toen het kalifaat viel, stond ze nog achter IS.” Het risico op herhaald extremistisch gedrag is volgens justitie groot.

“Angela heeft door haar rol bijgedragen aan beestachtige misdrijven. Maar uit niets blijkt enige spijt of afstand, het lijkt er zeker niet op dat B. heel graag wilde terugkeren naar Nederland.” De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

IS-vrouwen aangekomen in Nederland De vijf vrouwelijke Syriëgangers die met hun elf kinderen zijn opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië, zijn vrijdag in Nederland gearriveerd. Na aankomst zijn ze aangehouden, hun kroost is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Nederlandse overheid haalde de vrouwen niet vrijwillig op, maar werd daartoe gedwongen door rechterlijke uitspraken. Vrijdag zei premier Rutte dat hij anders is gaan denken over de berechting van uitreizigers. “Ik dacht dat je een risico neemt om ze op te halen, maar ik vind het gevaar voor Nederland groter als zij worden ontslagen van rechtsvervolging en naar Nederland terugkomen.” Hij weet niet of er nog meer vrouwen worden opgehaald.

