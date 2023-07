Sylvana Simons: politiek idool voor een nieuwe generatie

Ze kwam binnen zonder kloppen, nieuwe jonge politici volgden. Sylvana Simons en haar strijd voor radicale gelijkwaardigheid inspireerden anderen de politiek in te gaan. Jonge mensen die dat zonder haar nooit gedaan zouden hebben. En politici die haar boodschap willen blijven verspreiden.

Shanella Bleecke (22) volgt Sylvana Simons al vanaf haar TMF-tijd. “Ik keek stiekem mee met mijn broer”, zegt het voormalig gemeenteraadslid van Bij1 in Almere. “Maar Simons werd vooral een voorbeeld toen ze vaak als tafeldame te gast was bij De Wereld Draait Door. Ze was een van de weinige zwarte vrouwen op televisie die om haar mening werd gevraagd. Niet alleen over dingen die zwarte mensen aangaan, maar over van alles.” Dus Bleecke begon Simons te volgen in wat ze deed. In wat ze vond, waar ze zich voor inzette.

Andere wereld

Bij1 boekte de afgelopen jaren succes in Almere, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam succes. Dat komt mede doordat de partij een groep mensen aansprak die zich tot dan niet gezien voelde door de politiek, denkt Devika Partiman, voorzitter van Stem op een Vrouw. “Simons heeft als eerste antidiscriminatie het hoofdthema van een politieke partij gemaakt. Daardoor voelden velen zich gezien”, zegt ze. “Maar ook haar achtergrond moet een rol gespeeld hebben. Ze heeft bijvoorbeeld nooit een diploma gehaald. En ze komt uit een hele andere wereld dan de meeste politici.”

Ook Carla Kabamba (37), voormalig raadslid voor Bij1 in Amsterdam, keek TMF. Simons was haar eerste voorbeeld op de Nederlandse televisie. “Het was zo interessant toen mijn idool ook de politiek in ging. Met haar populariteit kon ze, dacht ik, echt iets betekenen,” zegt ze. Dat lukte Simons uiteindelijk in 2018, toen ze een zetel haalde in de Amsterdamse gemeenteraad. Kabamba: “Het succes was geweldig en inspirerend, een teken van hoop, ook omdat veel mensen dachten dat het niet zou lukken. ”

Kabamba werd lid van Bij1. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 haalde de partij drie zetels in Amsterdam. “Dat hebben we in Amsterdam zelf gedaan”, zegt Kabamba. “Maar we bleven geïnspireerd door Sylvana.” Haar populariteit trok volgens Kabamba veel jonge nieuwe mensen aan.

‘Ze straalt zoveel power uit’

De 22-jarige Bleecke hield zich in de gemeenteraad van Almere, waar ze door voorkeurstemmen in kwam, vooral bezig met cultuur, vluchtelingen en jeugdzorg. “Het was heel erg leuk om zo een partij op te bouwen”, zegt ze. “Maar het was ook lastig om op een plek te zijn waar niemand op me leek. De raad is totaal geen afspiegeling van Almere. De stad is best divers, de lokale politiek redelijk wit. Ik moest er aan wennen dat in raadsvergaderingen iedereen een mening mag hebben, ook mensen die racistische dingen zeggen.”

In die periode dacht de jonge activist vaak: oké, wie heeft er nog een zwaardere baan dan ik? “Dat is Sylvana, natuurlijk. Al die klappen die zij opving in Den Haag. En hoe sterk ze bleef. Ik keek eindeloos veel video’s van haar. Zo leerde ik hoe je moet inspreken, hoe je jezelf verstaanbaar maakt, hoe je moet staan, welke lichaamstaal je moet gebruiken. Zij straalt zoveel power uit.”

Kabamba kan het niet anders dan het met haar voormalige collega eens zijn. “Ze zeggen wel eens dat je nooit je helden moet ontmoeten. Maar dat geldt niet voor Sylvana. Ik leerde mijn heldin kennen en leerde zoveel van haar.

