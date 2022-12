Surinaamse stichtingen stappen naar rechter om slavernij-excuses

Het kabinet moet de excuses voor het slavernijverleden uitstellen. De voorbereiding is nu onzorgvuldig en schadelijk voor de nazaten van de slaafgemaakten, vinden vijf stichtingen van Surinaamse Nederlanders.

Volgens hun advocate Joancy Breeveld, die het kort geding voorbereidt, zijn veel mensen uit de Surinaamse gemeenschap boos over de ‘overhaaste manier’ waarop het kabinet het slavernij-excuus er bij de Surinaamse gemeenschap ‘door wil drukken'. Deze groep mensen voelt zich niet vertegenwoordigd door de organisaties met wie het kabinet op dit moment praat, aldus Breeveld, die de aanpak van het kabinet typeert als ‘onzorgvuldig en onbehoorlijk’.

Pijnlijk

“De Surinaamse gemeenschap is zeer divers en mijn cliënten vinden dat je excuses maar één keer kan maken. En dat moet dus goed en zorgvuldig gebeuren. Nu dreigt opnieuw te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zo wordt dat gevoeld. Dat is niet alleen pijnlijk, maar ook schadelijk voor de nazaten van slavernij.”

Zo moet het kabinet, als rechtsopvolger van degenen die toen slavenhandel mogelijk maakten en bedreven, tenminste weten waarvoor het precies excuus gaat maken. Daarvan is nu onvoldoende sprake, stelt de advocate. Vorig jaar startte immers het Leidse onderzoeksinstituut KITLV, op verzoek van het kabinet, een verkennend onderzoek naar het Nederlands koloniaal slavernijverleden en de doorwerking daarvan.

Eerst de feiten op tafel

En nog deze week werd een onderzoek naar de rol van het koningshuis in de slavernij aangekondigd. Het zou dus passend zijn als het kabinet de conclusies daarvan afwacht, stelt de advocate. “De feiten moeten eerst op tafel, daarna kan je praten over excuses.”

Verder heeft in juni 2021 het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden geadviseerd om bij wet vast te leggen dat de slavernij onder Nederlands gezag een misdaad tegen de menselijkheid was. “Daarover nam de regering nog steeds geen standpunt in, noch is erover met de Tweede Kamer gedebatteerd.”

De vijf stichtingen

Breeveld treedt op voor de Surinaamse stichtingen Wi Kon Na Wan, stichting Mart Radio, stichting Eer en Herstel en Stichting Afro-Caraibische levensbeschouwing en Spiritualiteit. Een vijfde stichting heet Keti Koti, niet te verwarren met Keti Koti Dialoogtafels van Mercédes Zandwijken, die gisteren in het Catshuis met premier Rutte aan tafel zat.

“Het zijn alle organisaties op cultureel en spiritueel gebied, van Surinamers die zich zeer bewust zijn van welk onrecht de slavernij betekende en hoe dat door kan werken op latere generaties”, zegt Breeveld over de partijen die ze vertegenwoordigt. Hannah Belliot, de oud-PvdA-wethouder van Amsterdam - tevens de moeder van Breeveld - en radiomaker Glenn Codfried zijn enkele van de Surinaamse boegbeelden.

Lees ook:

Excuses slavernij mogelijk toch op 19 december: ‘Een betekenisvolle dag’

De kans is nog altijd aanwezig dat er slavernij-excuses komen op 19 december. Premier Rutte noemt de dag ‘het begin van een proces’.