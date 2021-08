Surinaamse Nederlanders zijn blij dat de banden worden aangehaald: ‘Suriname en Nederland hebben een bijzondere relatie’

De Surinaamse president Santokhi brengt begin september een bezoek aan Den Haag en aan premier Mark Rutte. Daar zal hij ook leden van het Nederlandse parlement toespreken, meldde Trouw dinsdag. Deze diplomatieke eer voor buitenlandse staatshoofden wordt zelden verleend. Santokhi houdt bovendien de Anton de Kom-lezing, georganiseerd door Trouw in samenwerking met het Verzetsmuseum. Surinaamse Nederlanders zijn blij dat de relatie tussen beide landen herstelt.

Kathleen Ferrier

Voorzitter Nederlandse Unesco Commissie en Johan Ferrier Fonds

Kathleen Ferrier Beeld Werry Crone

“Ik vind het natuurlijk heel goed nieuws dat Nederland en Suriname de banden aan het herstellen zijn. In de eerste plaats omdat er in Nederland 350.000 mensen wonen met roots en relaties in Suriname. Van samenleving tot samenleving is er een grote betrokkenheid. Het is goed als dat ook zichtbaar wordt van regering tot regering.

Het is een unieke gebeurtenis dat president Santokhi de volksvertegenwoordiging gaat toespreken. En het is mooi dat hij ook de Anton de Kom-lezing zal geven. Daarin kan hij zijn visie geven op hoe hij de relatie tussen beide landen ziet. We gaan nu echt een nieuwe fase in.

“Ik hoop dat hij de gelijkwaardigheid tussen beide landen benadrukt, en de wederzijdse betrokkenheid. Suriname en Nederland hebben nu eenmaal een bijzondere relatie en ik hoop dat hij zijn visie geeft op hoe we die relatie kunnen benutten in het voordeel van beide landen. Het wordt nu vaak gezien als: Suriname heeft hulp nodig. En ja, de huidige regering heeft een land aangetroffen dat op vele terreinen failliet is: financieel, economisch maar ook moreel. Maar tegelijkertijd heeft Suriname veel te bieden: vruchtbare grond, zand, schoon water, duurzame energie. Alles waar een tekort aan komt in de wereld.

“Excuses voor het slavernijverleden? Dat is niet het eerste waar ik nu aan denk. Ik kan me voorstellen dat het bezoek van president Santokhi het denken daarover in Nederland een impuls kan geven. Het momentum is er wel om hier iets over te zeggen maar ik denk niet dat dit de hoofdboodschap moet zijn.”

Romeo Hoost

Voorzitter Comité Herdenking Slachtoffers Suriname

Romeo Hoost

“Ik ben blij dat de relatie zich lijkt te herstellen. Ik vind dat deze Surinaamse regering behoorlijk wat fouten maakt, maar ik steun ze wel. Santokhi doet zijn best om het land te herstellen dat de moordenaar Bouterse in het ravijn heeft gestort. Hij wist wel dat het land bankroet was, maar hij wist niet dat er elke dag lijken uit de kast zouden vallen. Geef hem de tijd, is wat ik wil zeggen tegen Surinamers die nu vinden dat hij alle problemen van het land al had moeten oplossen.

“Ik vind het heel goed dat Santokhi het Nederlandse parlement gaat toespreken. Daar zit een hele nieuwe generatie, die heeft helemaal geen relatie met Suriname. Moordenaar Bouterse heeft dat helemaal kapotgemaakt. Het is goed als zij wat meer feeling krijgen met het land.

“Ik hoop dat hij gaat zeggen dat Nederland Suriname moet steunen. Niet alleen financieel, maar op allerlei terreinen. We moeten een understanding hebben. Als er iets gebeurt, kan Nederland ons dan helpen?

“Het moet ook gaan over het slavernijverleden. Ja, goed dat je dat zegt. Ik bemoei me niet zo met het slavernijverleden maar dat zou ik wel passend vinden. Vele steden zijn rijk geworden dankzij de slavernij. Sommige mensen zeggen dat Santokhi niets doet met het slavernijverleden omdat hij Hindoestaan is. Dat is niet waar, zijn minister van buitenlandse zaken zei op het NOS Journaal dat hij blij was met de excuses van mevrouw Halsema. Bied die excuses aan, zou ik zeggen. Laten we er sowieso over praten, dan zien we wel hoe ver we komen.”

Judith Cyrus

Kok en auteur

Judith Cyrus in de keuken Beeld Mark Kohn

“Ik ben heel erg blij dat de relatie tussen Suriname en Nederland weer hersteld wordt. We delen driehonderd jaar geschiedenis, dat president Santokhi het Nederlandse parlement zal toespreken is een historisch moment. Het is belangrijk om die relatie tussen beide landen te herstellen. Als je ooit in Suriname geweest bent, weet je dat het Nederlands in Paramaribo de voertaal is. Dit is belangrijk voor Suriname.

“Mijn verwachting is in eerste instantie dat de relatie hersteld wordt. Ik wil niet zeggen dat Suriname per se hulp nodig heeft maar er is veel werk te doen. Nederland kan advies geven over hoe het land weer gestructureerd kan worden. Ik ken een rechter die bezig is het rechterlijk systeem te vernieuwen. Ik wil niet zeggen dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft. Trouwens. Ja, dat wil ik wel zeggen. Driehonderd jaar gezamenlijke geschiedenis brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Suriname is een jong land, nog maar 45 jaar.

“Of er excuses moeten komen voor het slavernijverleden als Santokhi in Nederland is? Nee dat hoeft nog niet. De eerste stappen zijn gemaakt, ik ben ervan overtuigd dat die excuses er wel gaan komen. Maar dat hoeft nu nog niet.

“Santokhi is een intelligente man dus die zal wel een plan hebben. Maar het belangrijkste lijkt mij nu om hulp te bieden voor de covidsituatie in Suriname. Er moet echt brede humanitaire hulp komen vanuit Nederland. Ik ben zo blij dat er weer gesprekken gaande zijn. Toen er laatste al veel hulp nodig was vanwege de vele covidpatiënten in ziekenhuizen, zijn er al verpleegkundigen op het vliegtuig gestapt om te helpen.

“Suriname is een rijk land, we moeten echt werken aan breed herstel. Samen kunnen we het land stevig in de toekomst zetten.”

Lees ook:

Nederland haalt de banden met Suriname verder aan en laat president unieke toespraak houden

De Surinaamse president Chan Santokhi valt de diplomatieke eer te beurt om het Nederlands parlement toe te spreken. Zijn bezoek aan Nederland in september markeert het herstel van de goede banden met Suriname.