Suppen: je koopt je bord gewoon bij de supermarkt en peddelt naar verborgen plekken

“Als je een opblaasbaar supboard kunt kopen bij de Lidl, dan weet je wel dat het mainstream geworden is”, zegt Marleen Backx van Supclub Nederland. Was tot een paar jaar terug de sport waarbij je jezelf staand op een board peddelend vooruit helpt vooral populair bij bedrijfsuitjes en andere lollige tripjes, inmiddels is suppen een serieuze sport. “De leveranciers van supboards zijn volledig uitverkocht.”

Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens Backx is suppen erg populair. De sport kreeg een zetje door corona. “Tijdens de lockdownzomer was het bloedheet. Bij suppen is afstand houden geen probleem en op het water zijn geeft rust en verkoeling.”

Geheime plekjes

Die rust was ook wat Alex Karsmakers (31) aantrok aan het suppen toen ze er in februari mee begon. Ze is een vriendin van Backx en leent vaak diens board. “Ik begon wat sceptisch met suppen, want ik ben ooit wel eens begonnen aan surfen en dat lukte totaal niet.” Van suppen was ze ‘op slag helemaal fan’. “Het is helemaal niet zo moeilijk. En met suppen kom je op geheime, verborgen plekjes waar je echt tot rust kunt komen.”

Een momentje voor zichzelf kan ze wel gebruiken. “Met een drukke baan in het ziekenhuis en twee kleine kinderen is het niet altijd even gemakkelijk tijd voor jezelf te vinden. Maar als je op het board stapt, sta je eigenlijk meteen in de natuur.” Ondanks dat ze inmiddels een geoefend sporter is, is ze nog wel een ‘mooiweersupper’, lacht ze. “Als de zon niet schijnt, hoeft het niet zo.” Het fijne aan suppen is dat het laagdrempelig is. “De boards zijn vaak opblaasbaar, die til je zo op. En als je ze leeg laat lopen, kun je ze oprollen en gemakkelijk meenemen of opbergen.”

Je moet je overigens niet vergissen in het serene karakter van de sport, waarschuwt Karsmakers. “Als je een langere tocht maakt, heb je de volgende dag wel spierpijn.” Verzuring kan vooral optreden in de benen en je core. “Het is eigenlijk een work-out voor je hele lichaam, omdat je constant bezig bent met je balans vinden.”

Voor de geoefende supper valt er bovendien nog van alles te ontdekken, vertelt Marleen Backx. “Je kunt ook yoga doen op het supboard, of een bootcampwork-out. Dat soort huwelijken tussen suppen en andere sporten komt steeds vaker voor.”

Lees ook:

Rechtop staan en blijven peddelen

Een lesje suppen op de Utrechtse singel. Twee keer rechts, twee keer links, knieën gebogen houden en niet in het water vallen.