Supermarkten bezorgd om boerenprotest

Ook zouden er plannen zijn om distributiecentra van supermarkten te blokkeren. De boeren willen zo duidelijk maken dat voedselvoorziening niet vanzelfsprekend is. In een deze week verspreide verklaring verwees Farmers Defence Force daarbij naar de Hongerwinter van 1944-1945. Toen zouden burgers wel waardering hebben gehad voor boeren, en nu niet meer.

Supermarkten maken zich zorgen over het dreigement van boeren geen voedsel te leveren aan supermarkten rond de Kerst. ‘Dit dupeert iedereen en brengt de oplossing geen stap dichterbij’, aldus het Centraal Bureau Levensmiddelen, de koepel van supermarkten. Minister Carola Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit verwacht juist dat het wel mee zal vallen. Het kabinet wil blijven praten met de boeren, zegt de bewindsvrouw.

Probleem oplossen

Volgens minister Schouten is het goed om ‘stil te staan bij het feit dat we gezond voedsel hebben dat in grote mate aanwezig is’. Het kabinet is in gesprek met de boeren. “Wat mij betreft blijven we dat ook. Het gaat niet zozeer alleen om de vraag: heb ik nou genoeg voedsel voor de Kerst of niet. Ik denk dat het een breder vraagstuk is over hoe we een probleem oplossen met elkaar in Nederland.” Daar is het kabinet hard mee bezig, aldus Schouten.

Farmers Defence Force wil maandagavond met zijn achterban verder praten over de mogelijke protestactie. Naar eigen zeggen heeft de actiegroep enkele tienduizenden leden. Bovendien werkt de groep samen met andere agrarische belangenorganisaties in het zogeheten Landbouw Collectief.

De andere organisaties staan te boek als gematigder, maar openlijk afstand nemen van de werkwijze en de retoriek van de Farmers Defence Force doen ze niet. Namens LTO Nederland, veruit de grootste partij in het collectief, zegt woordvoerder Wytse Sonnema: “Binnen het collectief behartigt iedere partij ook weer zijn eigen belangen. LTO Nederland zal de uitkomsten van het overleg tot nu toe met de minister voorleggen aan onze leden, en hen vragen wat zij willen. Hoe andere organisaties in het collectief opereren, zoals de Farmers Defence Force, is hun verantwoordelijkheid. Ik ga geen analyse geven van hun werkwijze of taalgebruik. Wel vindt LTO Nederland het belangrijk dat de waardering van de burger voor de boer hoog blijft. Die waardering willen wij vasthouden.”

