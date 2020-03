Stuur geen kaartjes meer, zegt het UMC Groningen. Hoe corona-gevaarlijk is een ansichtkaart?

Het UMC Groningen neemt het zekere voor het onzekere en roept mensen op geen kaartjes meer aan de kwetsbaren in hun ziekenhuis te sturen. Hoe gevaarlijk is een hart-onder-de-riem-kaart in tijden van corona?

Een kaartje met bloemen erop voor de oma die vereenzaamt in het verpleeghuis, een tekening voor de vriend die met kanker in het ziekenhuis ligt, een mooie spreuk voor het familielid met depressieve klachten: nu bezoek vaak niet mogelijk is sturen mensen elkaar vaker post, merkt PostNL, al zijn er op dit moment geen exacte aantallen beschikbaar, zegt een woordvoerder.

Terwijl de postbodes meer gewicht tillen dan normaal, doet het Universitair Medisch Centrum Groningen een opmerkelijke oproep. Zij vragen mensen om deze week geen kaarten meer te sturen aan kwetsbare patiënten in het ziekenhuis, want dat is niet ‘niet zonder risico’, zegt woordvoerder Joost Wessels van het UMCG.

Het virus overleeft op papier

Na een oproep van kinderverpleegkundigen om post te sturen naar jonge patiënten die minder bezoek mochten ontvangen, werd het ziekenhuis bedolven onder tekeningen en kaarten. “Hartverwarmend en sympathiek”, zegt Wessels. “Maar volgens onze experts overleeft het virus tot 24 uur op papier. Met onze kwetsbare patiëntengroep willen we alle risico’s vermijden.”

Er is nog maar weinig bekend over de wegen van Covid-19 buiten het lichaam van de mens. Waar het RIVM eerst zei dat er weinig aanwijzingen waren dat het virus kan overleven buiten de mens, is er sinds vorige week onderzoek waaruit blijkt dat het virus wel degelijk kan overleven op oppervlaktes, van enkele uren tot zelfs drie dagen op plastic en roestvrij staal.

Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in The New England Journal of Medicine, toont ook aan dat het virus tot 24 uur stabiel kan blijven op karton. Als de post binnen die termijn bezorgd wordt, kunnen er dus resten van het virus op een kaart zitten. Maar dan is een persoon nog niet gelijk besmet; want het virus dringt niet binnen door de vingertoppen, je moet bijvoorbeeld aan je neus wrijven.

Overigens: de onderzoekers bestudeerden oppervlakten waar besmette personen vol op geniest hadden, zonder hand of elleboog voor het gezicht. Wie netjes de landelijke adviezen opvolgt, proest niet op papier dat later op de post gaat. Daarnaast legt een kaart een hele weg af voor hij op de mat valt; toch een andere situatie dan een laboratorium.

Komt er een brievenstop?

De richtlijn van het Groningse ziekenhuis is strenger dan die van het RIVM, dat naar aanleiding van het onderzoek laat weten dat de kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak - dus ook kaarten - nog steeds ‘heel klein’ is. Was vaak je handen, luidt hun devies, en maak een mogelijk besmet oppervlak schoon.

Andere ziekenhuizen en zorginstellingen volgen het UMCG vooralsnog niet. Bij verpleeghuizen komen veel kaarten binnen nu er geen bezoek mag komen. Maar een verbod hangt niet in de lucht, want Actiz, de koepel van zorgorganisaties, zegt de richtlijn van het RIVM te volgen in dit opzicht.

Een woordvoerder van PostNL laat weten dat het virus maar kort buiten het lichaam kan overleven. “Om besmettingen te voorkomen, maken wij vaker schoon. Ook adviseren wij mensen regelmatig hun handen te wassen, óók als je een kaartje hebt gekregen.”

