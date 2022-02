Studie: Nederlands militairen in Indonesië structureel in de fout

Nederlandse militairen hebben in Nederlands-Indië structureel en excessief geweld gebruikt na de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft naar schatting zo’n 100.000 mensen het leven gekost aan Indonesische zijde.

Dat het Nederlands leger zo structureel gewelddadig opereerde, is een van de hoofdconclusies van het gezamenlijke programma van drie belangrijke onderzoeksinstituten (Niod, KITLV en NIMH). Doel daarvan is in kaart te brengen wat de aard en omvang was van het Nederlands geweld in het voormalig Nederlands-Indië, gedurende de jaren 1945-1950. Het onderzoek zou eigenlijk vanochtend worden gepresenteerd, maar lekte gisterenavond via RTL Nieuws uit.

Aan Nederlandse zijde heeft de koloniale oorlog aan zo’n 5300 mensen het leven gekost, voor een aanzienlijk deel Indonesiërs in Nederlandse militaire dienst. De Nederlandse militairen moesten de oude koloniale orde herstellen in een land dat daags, na de Japanse capitulatie, zichzelf had uitgeroepen tot Republiek Indonesië.

De mythe dat Nederlandse militairen slechts ‘incidenteel’ geweld gebruikten

De officiële lezing dat in deze strijd Nederlandse militairen slechts incidenteel grof geweld inzetten, zoals die in 1969 nog werd verwoord in de Excessennota, lijkt met dit nieuwe onderzoek niet langer houdbaar. De conclusie is in lijn met eerdere historische studies, onder andere met het proefschrift van de Zwitsers-Nederlandse historicus Remy Limpach. Hij maakte in 2015 al korte metten met de mythe dat Nederlandse militairen slechts ‘incidenteel’ geweld gebruikten. Ook andere studies wezen daarop, ook op patronen waarbij de militaire leiding wegkeek van alle geweld van hun ondergeschikten.

Volgens de onderzoekers paste de oorlog in ‘een koloniale traditie van gewelddadigheden, onderdrukking, racisme en exploitatie’. Nederlandse politici, militairen en bestuurders in Nederland en Indonesië, overtuigd van hun eigen superioriteit, lieten zich vooral leiden door economische en geopolitieke motieven en het idee dat Nederland een ‘missie’ had, schrijven zij.

Grof geweld en martelingen

De Nederlandse krijgsmacht beschikte over veel meer zware wapens dan de Indonesische vrijheidsstrijders, maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven door ‘gebrek aan visie van de verantwoordelijke bestuurders en militairen’. Vooral over de rol van militaire inlichtingendiensten zijn de onderzoekers kritisch. Die gingen zich bijna altijd te buiten aan grof geweld en martelingen.

Nederland zette per saldo wel alle mogelijke middelen in om de orde in de oude kolonie te herstellen, schrijven de onderzoekers. Allereerst werden lokaal gerekruteerde militairen (KNIL) in stelling gebracht, daarnaast werden 30.000 oorlogsvrijwilligers en nog eens 95.000 à 100.000 dienstplichtigen overzee gestuurd. Uiteindelijk werden ook nog 20.000 à 25.000 leden van de mariniersbrigade en de Koninklijke Marine ingezet.

Reacties Het Comité Nederlandse Ereschulden (KUKB) vindt dat het rapport over de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949 “weinig nieuws” bevat. “Zolang Nederland zichzelf niet expliciet aanwijst als dader van oorlogsmisdrijven is er geen nieuws. Dan blijft het bij opnieuw een poging om glad te strijken wat er in Indonesië is gebeurd”, zegt voorzitter Jeffry Pondaag van het comité. Hij wijst er ook op dat dienstplichtigen die destijds weigerden naar Indonesië te gaan om te vechten zeven jaar gevangenisstraf hebben gekregen. “Terwijl die zogenaamde zielige veteranen die wel gingen en die hun eigen landgenoten bestreden, altijd zijn geëerd.” Het Veteranen Platform is teleurgesteld over de eenzijdige focus die het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 - 1950 legt op het Nederlandse geweld. De suggestie wordt gewekt dat de krijgsmacht als instituut haar boekje te buiten ging, terwijl het (excessief) geweldsgebruik van de tegenpartij wordt gebracht als reactief geweld van een vrijheidsstrijder, aldus het platform in een reactie. “De dekolonisatieperiode is te nadrukkelijk onderzocht vanuit de hedendaagse normen, waarden en ethische overwegingen. Helaas worden meer dan 200.000 veteranen impliciet weggezet als extreme geweldplegers en worden zij en hun nabestaanden geschoffeerd en gestigmatiseerd”, aldus het Veteranen Platform. Het platform had nog geen inzage in alle publicaties en baseert het standpunt op de inhoud van het Slotwerk en vier deelpublicaties, alsmede enkele voorpublicaties. (ANP)

