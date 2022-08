Studeren als Zeeuw, Fries of Limburger: wat doet dat met je gevoelens over je afkomst?

Uit alle hoeken van Nederland verlaten de komende tijd eerstejaars de plek waar ze opgroeiden voor een studie in de grote stad. Studenten die de oversteek al hebben gemaakt, vertellen hoe dat voelt. ‘Sommige mensen willen op elk feestje Limburgse muziek aanzetten, ik niet.’

‘Thuis-thuis spreek ik Fries’

Femke van der Meer Beeld Femke van der Meer

Femke van der Meer (22) komt uit het Friese Burgum en studeert communicatie in Groningen.

“Als ik thuis-thuis met vrienden en familie ben, spreek ik Fries. Dat gaat automatisch. Toen ik voor mijn stage in een studentenhuis in Delft ging wonen, hoorden mijn huisgenoten me ook weleens Fries praten. Dat vonden ze plat klinken, dus ze gaven me de bijnaam Tjibbe. Dat vonden ze een mooie platte naam.

“Ik vond het wel grappig. Ik schaam me er helemaal niet voor om Fries te zijn. Toen ik verhuisde om in Groningen verder te studeren, heb ik ze allemaal een paar sokken met de Friese vlag cadeau gedaan.

“De cultuur in de Randstad is wel anders, vind ik. Alles is groter, en er is meer van alles. Ik zag laatst bijvoorbeeld een sportschool alleen voor vrouwen. Dat ben ik in Friesland nog nooit tegengekomen.

“Als ik iemand uit Friesland tegenkom, heb ik wel vaak een soort connectie met diegene. Als je dan vraagt waar iemand vandaan komt, blijkt het vaak niet ver te zijn van waar ik ben opgegroeid. Maar ik zoek mijn mede-Friezen niet op. Je hebt speciale studentenverenigingen voor Friese studenten, daar hoef ik niet bij. Ik vind het leuker om iemand te leren kennen om zijn persoonlijkheid dan omdat diegene dezelfde taal spreekt.

“Mijn vriend komt uit Elburg, dus die spreekt geen Fries, al kan hij het wel verstaan. Ik hoef ook later niet per se terug naar Friesland. Ik hou erg van reizen, ik heb bijvoorbeeld een half jaar in Zweden gestudeerd. Maar aan de andere kant van Nederland zou ik ook niet willen wonen. Ik heb nooit echt heimwee naar Friesland, maar het is wel jammer dat ik een halve dag onderweg ben als ik mijn ouders of vrienden wil opzoeken.”

‘Ze dachten echt dat ik op de tractor naar school ging’

Teun van Heugten (18) groeide op in het Limburgse Buggenum in Limburg en studeert nu in Delft. Beeld Teun van Heugten

Teun van Heugten (18) komt uit het Limburgse Buggenum, in de buurt van Roermond. Hij woont en studeert sinds een jaar in Delft.

“Vroeger was ik me er heel erg bewust van dat ik uit Limburg kwam, omdat mijn Utrechtse neef er vaak grapjes over maakte. Leeftijdsgenoten wisten ook niet echt hoe het er in Limburg aan toe ging. Die dachten echt dat wij de hele dag carnaval vieren en op de tractor naar school gaan.

“Toen ik in Delft ging studeren werd dat beter. Mijn medestudenten komen natuurlijk ook vaak niet uit Delft en vinden die verschillende afkomsten inmiddels best interessant. Als ik nu aan ze vertel dat ik uit Limburg kom, krijg ik altijd te horen: ‘Huh, dat hoor je helemaal niet!’ Ik denk dat ik me onbewust heb aangepast. Vroeger had ik een zachte g en nog geen randstadse r. Ik vind het ook niet zo erg dat ik niet meer Limburgs klink, want je ziet op televisie vaak dat mensen minder serieus genomen worden zodra ze Limburgs beginnen te praten. Er bestaat een soort vooroordeel bij anderen dat het dom klinkt.

“Ik heb nooit echt dialect gesproken, omdat mijn ouders er ook niet mee zijn opgegroeid. Als vrienden wel dialect spraken, schakelden ze ook altijd over op standaard Nederlands zodra ik erbij kwam staan.

“De meeste van mijn vrienden uit Roermond zijn net als ik buiten Limburg gaan studeren, op een enkeling na die naar Maastricht is gegaan. Je ziet dat iedereen er anders mee omgaat. Sommige mensen zijn heel trots op Limburg en willen op elk feestje Limburgse muziek opzetten. Terwijl, als ik aan iemand heb verteld dat ik er vandaan kom, dan is het onderwerp ‘Limburg’ wat mij betreft wel behandeld. Begrijp me niet verkeerd, ik vind Limburg een mooie provincie, maar ik draag het gewoon niet op die manier bij me.

“Soms ben ik wel jaloers op mensen die uit een grote stad als Amsterdam komen, en de mogelijkheden die zij hadden qua vrijetijdsbesteding. Dat klinkt dan allemaal zo avontuurlijk. Ik zou wel willen dat het iets avontuurlijker klinkt als ik vertel waar ik vandaan kom.”

‘Ik voel me nu Zeeuwser dan ooit’

Lisa de Pagter (23) komt uit Goes en verhuisde voor haar studie naar Den Haag. Beeld Lisa de Pagter

Lisa de Pagter (23) komt uit Goes en verhuisde voor haar studie naar Den Haag.

“Op mijn dertiende verhuisden we met het gezin van Goes naar Eindhoven. Ik woon dus al tien jaar niet meer in Zeeland, maar ik merk dat hoe langer ik er niet meer woon, hoe meer ik me ga identificeren als Zeeuw.

“In Eindhoven ben ik nooit echt geworteld. Mijn ouders en wat vrienden wonen er nog steeds, maar ik voel me verre van Brabants. Toen ik ging studeren had ik vanaf het begin veel internationale studenten om me heen, dus dan krijg je altijd de vraag: ‘Waar kom je vandaan?’ Dat zette mij ook aan het denken.

“Ik kom nog maar heel weinig in Zeeland, maar als ik er ben, kom ik helemaal tot rust. De stilte en het contrast met de drukke stad vind ik heerlijk. Je hebt er ook gewoon dingen die je in de grote stad nooit zou vinden. Vorige week was ik bijvoorbeeld met een vriendin mossels en kokkels gaan zoeken, die kun je gewoon rapen en zelf klaarmaken.

“Ik sprak vroeger geen Zeeuws, maar ik heb het altijd om me heen gehoord. Sinds een tijdje spreek ik het wel, ook omdat ik heel erg hou van taal en besef dat het een beetje aan het uitsterven is. En dat brengt me misschien ook weer dichter bij die identiteit. Taal is gewoon een mooi duidelijk iets wat je Zeeuws maakt.

“Ik denk dat ik het ook een beetje romantiseer. Dat merkte ik ook bij die internationale studenten, die romantiseerden het land waarvan ze een paspoort hadden op een manier waarop mensen die er nu nog wonen dat nooit zouden doen.

“Ik ga binnenkort naar Londen voor studie, en hoe dichterbij dat komt, hoe meer ik ga vasthouden aan mijn Zeeuwse identiteit. Als iemand daar straks vraagt waar ik vandaan kom, zal ik nooit Eindhoven of Den Haag zeggen.”

Waarom maakt de vraag ‘waar kom je vandaan’ zoveel los? Waarschijnlijk zullen duizenden nieuwe studenten de komende tijd die ene vraag krijgen. Het is een vraag die onschuldig klinkt, maar een hoop kan losmaken. Het zijn maar vier woorden: Waar kom je vandaan? Die vraag kan je opeens het gevoel te geven anders te zijn dan anderen. Misschien ben je erg trots op de plek waar je bent opgegroeid. Maar ook schaamte kan de kop op steken. Want vooroordelen over plattelandsbewoners en provincialen bestaan nog steeds. Waar komt die beladenheid over afkomst binnen Nederland vandaan? Het besef van lokale eigenheid krijgt door de tijd heen steeds weer andere vormen, zegt Irene Stengs, hoogleraar aan de Vrije Universiteit en onderzoeker bij het Meertens Instituut. “In de negentiende eeuw tonen volks- en heemkundigen belangstelling voor het platteland. En in de jaren vijftig en zestig groeien de ANWB en de VVV sterk. Zij blazen samen met de lokale middenstand tradities zoals oogstfeesten en corso’s nieuw leven in. Ook bijvoorbeeld klederdracht, die rond 1900 grotendeels was verdwenen, wordt gerevitaliseerd. Want dat is leuk voor toeristen en mensen van buiten.” Onderscheid met andere streken Die nieuwe belangstelling voor oude tradities zorgt ook voor interesse bij de inwoners zelf. “Mensen worden zich bewust van waar ze vandaan komen: dit is óns cultureel erfgoed. De tradities worden daardoor opgetild; mensen dragen ze meer uit. De lokale cultuur is belangrijk voor hun gevoel van eigenheid.” Paradoxaal genoeg heeft toerisme ervoor gezorgd dat veel lokale tradities op elkaar zijn gaan lijken. “Maar in de beleving van de mensen zelf zijn hun tradities altijd authentiek en eigen. Hiermee onderscheiden zij van anderen.” Dialect afleren Eén ding speelt een belangrijke rol in hoe we kijken naar lokale identiteiten: taal. “Je kunt aan het uiterlijk van iemand niet zien waar diegene in Nederland vandaan komt. Maar vaak kun je het wel horen.” De relatie die mensen met hun dialect hebben is vaak ingewikkeld. “Sommige mensen proberen hun dialect af te leren als ze naar de grote stad verhuizen. Dat is al heel oud: honderd jaar geleden gebeurde dat ook al. Het heeft ook te maken met klasse. Niet alleen regionale dialecten, maar ook bijvoorbeeld plat Amsterdams wordt niet geassocieerd met hogere kringen. Dus probeerden mensen dat ook af te leren.” Aan hoe iemand praat worden vaak allerlei stereotypen verbonden. “Iemand met een zachte g is bourgondisch en gezellig, iemand met een harde g een beetje koud en minder empathisch. Iedereen die het tegendeel bewijst, wordt uit het collectieve bewustzijn gefilterd.” Er is wel al enige tijd een emancipatiebeweging gaande, benadrukt de hoogleraar. “Bands als Rowwen Heze of de Drentse singer-songwriter Daniel Lohues zijn ook buiten hun regio populair. En naast het standaard Nederlands hoor je vaker regionale accenten op tv en radio.” Terug voor kermis of carnaval Stengs heeft geen specifiek onderzoek gedaan naar hoe de band met de geboortestreek verandert gedurende verschillende levensfasen van mensen. Maar nostalgie speelt een grote rol, denkt ze. “Vaak zie je dat die op bepaalde dagen de kop opsteekt. Bijvoorbeeld tijdens carnaval, maar ook bij de kermis die je in Noord-Holland hebt. Dat zijn grote reüniemomenten waarop twintigers en dertigers weer even teruggaan, ook al wonen ze al lang elders.” De gevoelens die mensen hebben na een verhuizing uit de plek waar ze zijn opgegroeid zijn vaak paradoxaal, legt de hoogleraar uit. “Ze hebben warme gevoelens voor die plekken maar ze gaan er niet wonen.” Alhoewel ook daar misschien wel weer verandering in komt. “Na corona zijn we het ‘platteland’ gaan associëren met rust, ruimte en groen. Dus er is wel een herwaardering gaande.”

