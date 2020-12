Studentenvereniging laat klokken Martinitoren het Friese volkslied spelen, Groningers zinnen op wraak

Je moet het maar durven: een Fries nummer ten gehore brengen in Groningen. En dan ook nog bij d’Olle Grieze, zoals de Martinitoren ook wel liefkozend wordt genoemd.

De Friese studentenvereniging Bernlef, gezeteld in Groningen, doet het. Voor het goede doel, welteverstaan. Om 12.40 uur zal dinsdag het volledige Friese volkslied door beieraar Auke de Boer op het carillon gespeeld worden, die – toevallig? – ook een Fries is.

Het idee begon als grap, zegt bestuurslid Sharon Hesselink van Bernlef. Een student had gezien dat De Boer deze maand verzoeknummers speelt, voor bedrijven die hun werknemers wegens corona een hart onder de riem wilden steken. Dat kost dan wel 500 euro, maar het geld zou ten goede komen aan de Martinikerk en de Voedselbank.

Steuntje in de rug

Waarom doen wij dat ook niet, vroeg de student in de groepsapp, en zo werd het plan geboren. “We willen de ‘Friezen om utens’, dat zijn buiten Friesland wonende Friezen, zo een steuntje in de rug geven”, zegt Hesselink. “Dat we op deze manier ook de Voedselbank helpen, is mooi meegenomen.” Inmiddels staat de teller al op tweeduizend euro.

De Friezen reageren enthousiast, aldus Hesselink. “Maar veel Groningers vinden het echt niet kunnen.” De gemeenteraad ziet er de grap wel van in, blijkt op Twitter. ‘Heeft Groningen nu echt z’n ziel verpatst voor 500 euro’, twitterde raadslid Tom Rustebiel van D66. Zijn collega Jasper Been van GroenLinks: ‘Wie heeft er potten, pannen, fluitjes en gezond verstand en kan dinsdag op de Grote Markt aanwezig zijn?!?!’

‘Grunnfluencer’ TikTok Tammo (meer dan 50.000 volgers op Instagram en 61.000 likes op Facebook) werd het ‘even zwart voor de ogen toen hij het nieuws hoorde’. In eerste instantie wilde hij als wraak de Groningse vlag op de Oldehove, de toren van Leeuwarden, projecteren. Maar de gemeente stak daar wegens te grote belangstelling een stokje voor.

Omdat er al bijna 2700 euro was opgehaald met de actie, moest Johannes Peetsma, zoals Tammo echt heet, iets anders verzinnen ‘om de Friezen in het hart te raken’. Dus wordt het een online actie waarin hij Friezen uitdaagt een filmpje te sturen waarin ze ‘botter, stoet en gruine käse - wel dat nait zeggen kin, kin gain Grunneger wezen’, een variant op het bekende Friese gezegde, uitspreken. In vloeiend Gronings uiteraard.

Het geld van Tammo wordt eveneens gedoneerd aan de Voedselbank, in Leeuwarden. “Wij vinden het een mooie actie”, zegt Hesselink. “We hebben met het bestuur van Bernlef ook een donatie gemaakt.”

