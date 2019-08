Studentensteden leggen kamerverhuur aan banden

Iedere gemeente kiest voor een eigen methode, maar het doel is hetzelfde: het leefbaar houden van de stad. Groningen stelde in 2015 voor het eerst paal en perk aan de zogeheten verkamering : kamers in één pand worden aan verschillende huurders verhuurd, zoals in een studentenhuis. De gemeente werkt nu met een omgevingstoets: voor het uitgeven van een vergunning waarmee een pand als studentenhuis gebruikt mag worden kijkt zij eerst naar welk effect dat heeft op de omgeving.

Den Haag verbiedt in vijf wijken kamerverhuur aan meer dan drie personen per adres. In Enschede is per buurt een maximum gesteld aan het aantal onzelfstandige woningen met drie of meer personen. In Tilburg mag een pand niet aan meerdere mensen verhuurd worden als binnen een straal van 50 meter al een studentenhuis aanwezig is.

Vergunning

In Leiden geldt vooralsnog een volledige stop op de mogelijkheid om woningen te onttrekken voor kamerverhuur. Deze regels zitten verwerkt in de vergunning die je in bijna alle gemeenten moet aanvragen als je wilt verkameren. In Amsterdam worden aan het verkrijgen van zo’n vergunning vanaf volgend jaar meer eisen gesteld.

De hoofdstad heeft al beleid. Kamerverhuur mag alleen als er een gezamenlijke ruimte is en wordt voldaan aan isolatie-eisen. Dat beleid wordt volgend jaar nog strenger. “Door als gemeente een quotum stellen aan de verkamering, bescherm je de anderen in de buurt”, zegt wethouder wonen in Amsterdam, Laurens Ivens. “In kamers wonen mensen vaak tijdelijk, dus er is een hoge in- en uitstroom. En een buurt maak je met mensen die er langere tijd blijven wonen en erin willen investeren.”

Het stelt Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, niet tevreden. “Ik snap wel dat gemeenten een betere spreiding willen, maar er is nu een landelijk kamertekort van 40.000 woningen en het aantal studenten blijft groeien”, zegt ze. Gemeenten bouwen volgens haar lang niet genoeg bij om die woningtekorten op te lossen.

“Daarnaast zijn de studentencomplexen die gemeenten bijbouwen langetermijnprojecten. Studenten zijn vanwege het nieuwe studiejaar per direct op zoek naar een kamer. Kamerverhuur in bestaande panden kan voor hen een oplossing bieden. Maar met deze regels wordt dat lastiger. Daarnaast wordt het moeilijker voor ouders om een huis te kopen voor een kind en diens studievrienden.”

Overlast

Dat de leefbaarheid met de regels voor andere bewoners verbetert, vindt Rutten te kort door de bocht. “Studenten staan niet gelijk aan overlast. Nu worden ze opgehokt in kleine kamers in gehorige huizen, ja dan krijg je overlast.” Volgens haar moeten gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en meer goede studentenhuisvesting bieden.

Er zullen straks wel wat minder kamers voor studenten beschikbaar zijn omdat de verkamering door deze maatregelen niet zal toenemen, zegt Paul Tholenaars van het Kenniscentrum Studentenhuisvesting. Toch zal het effect op de woningnood lokaal nogal verschillen denkt hij. “Gemeenten voeren deze regel niet in om het aantal studentenkamers te verminderen, maar vooral om de concentratie van studenten tegen te gaan door hen te verspreiden”, legt hij uit. “In veel steden is de verkamering op dit moment geconcentreerd op bepaalde plekken, rondom een universiteitsgebouw bijvoorbeeld.”

‘Klein percentage’

Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid aan de TU Delft denkt dat met de regels de woningnood voor studenten zal toenemen. “Maar het gaat niet om duizenden kamers, de maatregelen hebben maar effect op een klein percentage per straat of wijk. Tegelijkertijd denkt hij dat steeds meer studenten ervoor zullen kiezen om thuis te blijven wonen. “Je ziet ze dat nu al doen vanwege de grote kamertekorten en het leenstelsel.”

