Studenten willen wel op kamers, maar ze vinden niks. ‘Het kan enorm stressvol zijn’

Ze willen wel, maar kunnen niet. Nederlandse studenten gaan daarom minder vaak op kamers, blijkt uit cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, bijgehouden door kenniscentrum Kences. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 daalde het aandeel uitwonende Nederlandse studenten van 53 naar 44 procent dit jaar.

Bijna de helft van de thuiswonende studenten noemt betaalbaarheid als belangrijkste reden om niet uit huis te gaan. Van hen zegt twintig procent dat het zinloos is om te zoeken naar een kamer: die zijn door de woningnood toch niet te vinden.

23.700 kamers gezocht

Kences verwacht dat de vraag naar woonruimte groter zal worden nu de basisbeurs terug is. Daardoor verbetert de financiële positie van studenten, waardoor mogelijk meer studerende jongeren op zichzelf willen wonen. Het bureau verwacht dat er in de jaren 2030 en 2031 zo’n 39.700 tot 56.000 kamers gezocht worden.

Op dit moment is er een tekort aan studentenwoningen van 23.700. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, toen er nog 27.000 kamers werden gezocht. Dit zou te verklaren zijn omdat er 13.700 studenten in het hoger onderwijs minder zijn gaan studeren en omdat er meer studentenwoningen zijn gebouwd. Maar het is dus nog niet voldoende, zegt het kenniscentrum voor studentenhuisvesting.

‘Het kan maanden duren’

Elisa Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB, vergelijkt de zoektocht naar een kamer met een fulltime baan. Wie wat wil vinden, is daar de hele week mee bezig. “Je moet heel hard zoeken. Het kan enorm stressvol zijn en maanden duren.”

Weehuizen raadt studenten in spe aan zich al tijdens de middelbare school in te schrijven bij een sociale woningcoperatie in de stad waar ze straks willen studeren. “Dan heb je alvast een paar jaar voorsprong op de wachtlijst. Daarnaast moet je echt overal rondvragen en berichten op sociale media zetten om wat te vinden. En dan nog is het ongelofelijk lastig.”

De LSVB pleit voor investeringen in sociale woningbouw, zodat er meer huizen komen voor studenten en andere woningzoekenden.

Lees ook:

Op kamers (als het kan)

Jongeren nu blijven vaker thuis wonen als ze gaan studeren. Wat mis je als je niet op kamers gaat? En wat juist niet?

Deze jongeren wonen nog gewoon thuis

En ze staan niet per se te trappelen om te vertrekken.