Studenten willen Shell van de campus af

Student geschiedenis Carlos van Eck werd dinsdag met een flinke kater wakker. Hij hield een rotgevoel over aan de bezetting van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Van Eck was medeorganisator van een protest op maandag. Hij eiste samen met verschillende actiegroepen dat de universiteit alle banden met olie- en gasmaatschappij Shell verbreekt. Tot een onderhandeling kwam het niet echt. De politie greep in. Bij de ontruiming werden dertig studenten in de boeien geslagen. Van Eck noemt dat bizar. “Er werd veel geweld gebruikt. Ik zag hoe vreedzame studenten hard werden geslagen en met de knieën op de grond werden gedrukt.”

Van Eck vindt het onverteerbaar dat de UvA banden heeft met het olieconcern. “Hoe kan een gerespecteerde universiteit samenwerken met een bedrijf dat voor 95 procent investeert in fossiele brandstoffen, wat voor een onleefbare aarde zorgt?”

Langs de ethische commissie

Samen met andere studenten genereert hij met actiegroep University Rebellion, die gelieerd is aan protestbeweging Extinction Rebellion, aandacht voor het klimaat op zijn eigen onderwijsinstelling. Eind vorig jaar werd de universiteit van Eindhoven en Rotterdam al bezet door klimaatactivisten vanuit de hoek van studenten.

De Universiteit van Amsterdam verwijst in een reactie naar een artikel op de website waarop Jan Lintsen, vice-voorzitter van het College van Bestuur, uitlegt op wat voor manier Shell betrokken is.

Het olieconcern doet een bijdrage aan onderzoek dat is gericht op duurzaamheid en milieu. Het bedrijf heeft volgens het bestuur geen invloed op op de onderzoeksagenda van de UvA. Lintsen stelt voor dat elk nieuw onderzoeksvoorstel voor samenwerking met Shell voortaan eerst langs de ethische commissie gaat. De universiteit doet volgens hem niet mee aan greenwashing, waarbij de industrie je gebruikt om mooi weer te spelen.

Student Van Eck is het daar niet mee eens. “Je laat de tabaksindustrie toch ook geen onderzoek naar astma financieren? Het is goed dat wij ons over dit onderwerp uitspreken. Het onderwijs is de plek waar je denkvermogen ontwikkelt en je een kritisch burger kunt worden.”

Een legitimatie voor de fossiele industrie

Microbioloog Marjan Smeulders van Scientist Rebellion deelt die mening. Universiteiten hebben een voorbeeld- en voortrekkersrol in de samenleving, vindt zij. “De banden die universiteiten met Shell hebben, zijn een legitimatie voor de fossiele industrie. Ook al gaat het feitelijk alleen om duurzame projecten. Shell investeert veel meer in fossiel dan in duurzaam. Ik zie deze projecten dan ook als greenwashing.”

Hoofddocent geneeskunde aan de VU Petra Verdonk spreekt veel studenten die zich zorgen maken. “Ze hebben het gevoel dat de klimaatcrisis genegeerd wordt in het onderwijs en in het beleid. Sommigen zijn echt wanhopig.”

Verdonk vindt dat bedrijven zoals Shell volledig van de Nederlandse campussen moeten verdwijnen. Volgens de docent is het concern op allerlei manieren betrokken bij het Nederlandse onderwijs. Precieze cijfers zijn daar niet van bekend. Maar er zijn genoeg voorbeelden. “Kijk naar de studievereniging aardwetenschappen, waar Shell de hoofdsponsor van is. Kijk naar allerlei onderzoeksgelden, naar het bieden van stages en bedrijfsuitjes.”

Geschiedenisstudent Van Eck is er zo één die langzaam wanhopig wordt. Hij steunt de oproep van Verdonk om bedrijven die investeren in fossiele industrie te weren van de universiteit tot hun klimaatbeleid in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. “We willen ze niet meer zien bij gastcolleges of infodagen.”

Nog negentien arrestanten ontruiming UvA-gebouw vast De meeste verdachten die zijn aangehouden bij de ontruiming van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam zitten nog vast. Het gaat om negentien van de dertig arrestanten, die nog door de politie worden gehoord. Een politiewoordvoerder laat dinsdagmiddag weten dat elf arrestanten inmiddels zijn heengezonden. Zij blijven wel verdachten van het feit waarvoor ze zijn aangehouden. De meeste arrestanten zaten vast vanwege huisvredebreuk. Anderen waren gearresteerd omdat zij zich niet naar de daarvoor aangewezen plek voor de demonstratie wilden verplaatsen.

