Studenten komen in de problemen door hoge energierekening, dus starten ze crowfunding

Studenten van het Leiden University College (LUC) in Den Haag starten het nieuwe jaar in mineur. Door de gestegen energieprijzen zag de particuliere verhuurder van hun studentenkamers zich genoodzaakt de maandelijkse huurprijs flink te verhogen. Sinds 1 januari betalen de circa vierhonderd studenten in het gebouw iedere maand tachtig euro extra, als voorschot op hun energierekening.

Dat is voor sommige studenten niet op te brengen, zegt decaan Giles Scott-Smith. Een deel van hen heeft al moeite om de oude huurprijs van 606 euro plus het collegegeld te betalen. “Voor ongeveer veertig tot zestig studenten is deze prijsverhoging problematisch. Zij hebben al een deeltijdbaan naast het intensieve onderwijsprogramma, dus veel meer kunnen ze niet doen.” Dat geldt bijvoorbeeld voor sommige internationale studenten uit minder welvarende landen.

En dus kwamen studenten en medewerkers met een opmerkelijk initiatief om de getroffen groep te steunen: een crowdfunding. Met de inzamelingsactie hopen de organisatoren in ieder geval de kwetsbaarste studenten uit de brand te helpen. Zodra het streefbedrag van achtduizend euro is opgehaald, kunnen zij rekenen op een maandelijks bedrag van veertig euro, waarmee zij dus de helft van de huurverhoging kunnen aflossen. Scott-Smith: “Studenten kwamen eerder al met kleine acties, zoals de verkoop van warme chocolademelk op de campus. Maar er was meer nodig om iedereen te kunnen helpen.”

Studenten hebben vaak geen recht op toeslagen

De actie is kenmerkend voor de netelige positie waarin veel studenten zich bevinden. De LUC-studenten hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke energieaansluiting. Daardoor levert het een student in geldnood weinig op om de verwarming een paar graden lager te zetten, want de eindafrekening wordt door 400 studenten gedeeld. Datzelfde probleem speelt in veel andere studentenhuizen en gedeelde woonvoorzieningen. Minister Rob Jetten van economische zaken en klimaat heeft eind december toegezegd deze groep tegemoet te komen met een vast bedrag, maar dat plan is nog niet uitgewerkt. Veel studenten hebben niet de financiële buffer om daarop te wachten.

Verder liepen de studenten eind vorig jaar tweemaal 190 euro mis van hun energiecoöperatie, omdat zij geen eigen aansluiting hebben. Ook visten ze achter het net bij de energietoeslag van 1300 euro, verstrekt door de overheid. Gemeenten mogen zelf bepalen aan wie zij die toeslag verstrekken, en in Den Haag vielen studenten buiten de boot. Ook dat is geen uniek Haags probleem: sommige andere gemeenten sluiten iedereen uit die recht heeft op studiefinanciering, of keren alleen uit als de student een eigen woning of energiecontract op naam heeft. In december nog stapten studenten in vijf steden naar de rechter om een gelijke behandeling af te dwingen.

‘Overheid faalt in bescherming van studenten’

“Het is hartverwarmend dat medewerkers en medestudenten van het Leiden University College een actie op touw hebben gezet en zo solidariteit tonen met de minder bedeelde studenten”, zegt Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. “Maar het legt tegelijkertijd pijnlijk bloot dat de overheid faalt om studenten voldoende te ondersteunen. Het is treurig dat zo’n campagne überhaupt nodig is.”

