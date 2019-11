Studenten, doe aangifte bij aanranding, zegt de burgemeester van Leiden

Onder Leidse studenten is onrust ontstaan na een reeks zedenzaken. Volgens de burgemeester is er geen sprake van een onveilige situatie.

‘Ga ’s nachts niet alleen over straat.’ Die boodschap verstuurde de Leidse studentenvereniging Augustinus onlangs naar al haar leden. Ook andere studentenverenigingen gaven via WhatsApp advies aan leden. ‘Bel met elkaar tot de ander thuis is’, is zo’n voorbeeld, en ‘let op elkaar’.

Een serie zedenzaken deze maand, waaronder een verkrachting en een aanranding, is reden voor de waarschuwingen. Begin november werd een vrouw verkracht in het centrum van Leiden, na een avond uitgaan. Twee weken geleden werd een vrouw aangerand in de stad.

“Er is flinke angst losgebroken onder studenten”, zegt VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree. Haar partij zette de signalen uit de studentenverenigingen op de agenda in de gemeenteraad. “Ik werk in Den Haag, maar kreeg daar zelfs vragen over wat er aan de hand is in Leiden. Wij vinden dat er extra toezicht moet komen, het veiligheidsgevoel moet omhoog in Leiden, iedereen moet hier zonder vervelende gevoelens over straat kunnen.”

Nog een melding

Donderdagavond sprak de gemeenteraad over de angst onder studenten. Burgemeester Henri Lenferink liet weten dat er onlangs weer een melding is gedaan van een aanranding, en dat er twee meldingen zijn gedaan door mensen die zijn achtervolgd. Het is mogelijk dat die achtervolgingen terug te voeren zijn op de eerdere incidenten, zei Lenferink.

Volgens de burgemeester is er geen reden voor een groot alarm, het aantal zedenincidenten ligt volgens cijfers van de politie niet hoger dan andere jaren. Uit signalementen die zijn afgegeven, zou verder blijken dat er geen sprake is van één serieverkrachter- of aanrander.

‘Dark number’

De burgemeester hield wel een slag om de arm. Uit zijn gesprekken met de betrokken wijkagent kwam volgens hem het beeld naar voren dat er sprake kan zijn van een ‘dark number’, aanrandingen die niet worden gemeld bij de politie, en waarvoor geen aangifte wordt gedaan. Dat zou niet worden gedaan vanwege de consequenties voor de dader, een mogelijke bekende, of omdat aangifte zoveel gedoe met zich meebrengt. “Ik begrijp dat wel”, zei Lenferink, “maar het is niet goed. Zo houd je een maatschappelijke misstand in stand.”

De burgemeester roept Leidenaren op aangifte te doen bij iedere vorm van aantasting van de persoonlijke en lichamelijke integriteit. Ook als het voorval niet heel heftig was, want dat wil niet zeggen dat zo’n dader bij een volgend slachtoffer niet veel verder gaat, aldus de burgemeester. Lenferink gaat samen met de studentenverenigingen en politie om de tafel om de aangiftebereidheid te verhogen.

Lees ook:

Zedenzaken zijn langdurig en pijnlijk, en vaak niet succesvol

Veel zedenzaken komen neer op het ene woord versus het andere. Als dader en slachtoffer zo tegenover elkaar staan, wat kan justitie dan doen?

Politie kan valse verkrachtingsaangiften niet goed van echt onderscheiden

André De Zutter wilde horen hoe ervaren zedenrechercheurs valse aangiften van verkrachting onderscheiden van serieuze gevallen. Dat viel tegen: ze leggen vaak serieuze aangiften terzijde als vals.