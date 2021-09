Studenten bezetten het Academiegebouw in Groningen: ze willen woonruimte. ‘Er wordt in bushokjes geslapen’

Zo’n 75 studenten hebben gisteren het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bezet om meer woonruimte te eisen voor studenten. Zij vinden dat er eindelijk eens een campus gebouwd moet worden op het Zerniketerrein. Ook moet aan buitenlandse studenten al vóór hun komst naar Groningen eerlijker verteld worden dat er te weinig woonruimte voor hen is. Verder zou het aannamebeleid van de universiteit afgestemd moeten worden op de beschikbare studentenhuisvesting in de stad.

De universiteit en de gemeente zeggen de zorgen van de studenten te delen. De Groningse wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA, wonen) en Hans Biemans van het college van bestuur van de universiteit zijn in het Academiegebouw geweest om met de studenten te praten.

De studenten zeggen pas weg te gaan uit het gebouw als alle eisen zijn ingewilligd, maar of ze het zo lang volhouden is de vraag. Volgens een woordvoerder van de actiegroep Shelter Our Students (S.O.S.) heeft de universiteit alle deuren van het gebouw dicht gedaan. Mensen die in het gebouw waren mogen wel naar buiten, maar niemand mag naar binnen.

Geen eten laten bezorgen

De studenten mogen ook geen eten laten bezorgen, zegt de woordvoerder. Alle colleges, promoties en buluitreikingen in het gebouw zijn geschrapt. “Volstrekt belachelijk. Je zou gewoon eten naar binnen moeten kunnen laten. Alle grote collegezalen kunnen gebruikt worden en we maken ruimte voor buluitreikingen. We zitten die mensen niet in de weg. We staan tegenover de RUG, niet tegenover hen.”

Eerder op de dag waren ongeveer 150 mensen in Groningen de straat opgegaan in een ‘mars der daklozen’. Dit jaar hebben honderden studenten nog geen woonruimte kunnen vinden. Enkele studenten slapen momenteel in de noodopvang van de gemeente en via opvang die S.O.S. voor ze geregeld heeft. Ook stelt de actiegroep dat sommigen bij vrienden of op campings verblijven.

Slapen in bushokjes

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) steunt de ‘noodkreet’ van de actievoerders van het Groningse Academiegebouw. “In Groningen hebben internationale studenten de afgelopen tijd in bushokjes moeten slapen”, stelt voorzitter voorzitter Ama Boahene. Volgens de bond spelen de problemen niet alleen in Groningen, maar ook in Enschede, Utrecht, Maastricht en Amsterdam.

De Universiteitsraad, waar Groningse studenten en docenten met het bestuur overleggen over de koers van de universiteit, staat juist niet achter de actie. De vier studentenpartijen in de raad zeggen dat ze de zorgen delen, maar dat de bezetting zorgt voor frustratie bij studenten, die 1,5 jaar lang nauwelijks fysiek onderwijs hebben gekregen.

Lees ook:

Honderden Enschedese studenten na start studiejaar zonder kamer

Zo’n 400 tot 500 internationale studenten in Enschede hebben op dit moment nog geen woonplek, terwijl het studiejaar al is begonnen.

Kamertekort jaagt vooral buitenlandse studenten de tent in

De woningnood voor studenten is groot. Om het probleem onder de aandacht te brengen, hebben ze in Tilburg een camping opgezet.

Huizen bouwen en belastingvoordelen slopen: zes oplossingen voor de wooncrisis

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en daartegen wordt zondag geprotesteerd. In het debat over de wooncrisis zijn al heel wat ideeën de revue gepasseerd. Een remedie zonder haken en ogen lijkt er niet te zijn.