Studentbestuurders zijn toch trots op hun versoberde introweek

Als een enorme klap. Zo omschrijft het bestuur van de Amsterdamse Intreeweek de maand april. Eigenlijk waren alle plannen voor de introductieweek voor nieuwe studenten al gereed. Na driekwart jaar puzzelen was het nu een kwestie van uitvoeren. Maar het coronavirus stak er een stokje voor. Over twee weken dus geen lallende, door de stad zwalkende studenten, geen barbecues, tripjes door de binnenstad en al helemaal geen feestjes. Nee, aankomende eerstejaars maken vooral vanachter hun laptop kennis met het Amsterdamse studentenleven.

Niet alleen in de hoofdstad overigens, waar het aantal coronabesmettingen rap stijgt. Ook in Leiden, de studentenstad waar woensdag de El Cidweek begon, Utrecht en Rotterdam zijn programma’s grotendeels digitaal. Studenten die zich inschrijven voor de introductieweek maken eerst online kennis met elkaar, worden via een livestream toegesproken door bekenden uit hun studentenstad, krijgen filmpjes te zien die ze – als de coronamaatregelen wat minder streng zijn – met een studentenvereniging kunnen uitvoeren. En in sommige steden worden op kleine schaal ook fysieke ontmoetingen georganiseerd.

Groepjes van maximaal twintig studenten

De regels voor deze fysieke ontmoetingen zijn in Leiden behoorlijk strikt. Terrasjes pakken, alcohol drinken, naderhand nog feesten. Het is allemaal niet toegestaan. Nog zo’n strikte maatregel: studenten mogen maar één dag naar Leiden komen. Studenten arriveren op het station in verschillende tijdslots. “Om de druk op het openbaar vervoer zo veel mogelijk te beperken”, legt een woordvoerder van het Leidse bestuur uit. In groepjes van maximaal twintig studenten, inclusief begeleider, gaan ze op pad.

Ontmoetingen zijn er in Utrecht op nog veel kleinere schaal. Vooral georganiseerd door partners als studentenverenigingen. Het bestuur van de Uit, zoals de introweek in de Domstad heet, richtte zich de afgelopen drie maanden op een online programma. Wie niet naar Utrecht wil of kan komen, kan via 360-graden beelden alle pleinen en hippe straatjes leren kennen. Over een alcoholverbod wordt nog nagedacht.

En in Amsterdam, waar ze er nog rekening mee houden dat het fysieke deel van het programma nog in het water kan vallen, kunnen studenten door dierentuin Artis wandelen. Of een museumpje pakken. Ook is er een comedy-avond voor dertig man. Mits ingeschreven. “Maar het hangt ervan af wat er donderdag tijdens de persconferentie wordt gezegd”, aldus voorzitter Wouter Christiaansen van de Amsterdamse Intreeweek.

Asscher: Introductieweken zijn ongewenst

Het is niet wat ze maanden geleden voor ogen hadden, geven de organisatoren toe. Maar stuk voor stuk zijn ze trots op wat ze neer hebben gezet. “In zo’n korte tijd hè”, klinkt het. Of: “Misschien is dit nog wel leuker dan hoe mijn introductie ooit was.” Toch klinken er ondanks al dat harde werk van de afgelopen maanden ook geluiden om de introductieweken maar helemaal af te gelasten. Introductieweken voor dit jaar zijn ongewenst, zei PvdA-leider Lodewijk Asscher bijvoorbeeld woensdag in deze krant.

Dat zou ontzettend zonde zijn, reageert Christiaansen van de Amsterdamse Intreeweek. “Zo’n introductieweek is heel belangrijk. Deze groep studenten heeft al bijna een halfjaar weinig connecties gemaakt, weinig activiteiten doorgevoerd. Zonder introductie is het veel moeilijker om je door zo’n nieuwe tijd in een nieuwe stad heen te slaan. Je leert toch 15 tot 20 nieuwe studenten kennen. Je voelt je toch wat beter in je vel, waardoor je wellicht ook wat succesvoller in je studie bent.”

Lees ook:

Studentenverenigingen zijn dit jaar razend populair

Universiteiten organiseren heel weinig om eerstejaars wegwijs te maken, studentenverenigingen bieden uitkomst.