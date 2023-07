Student Jaap Pesman (37) vecht zijn onvoldoende aan bij de hoogste rechter

Na het lopen van het coschap in het Deventer Ziekenhuis krijgt student en arts in opleiding Jaap Pesman (37) een onvoldoende. Hij zou zonder overleg gegevens in dossiers van patiënten zetten, zegt zijn examinator, die ook als internist werkzaam is in het ziekenhuis. Om zijn onvoldoende te repareren moet Pesman twee maanden aan extra coschappen lopen.

De student zegt dat de beschuldigingen aantoonbaar onwaar zijn en maakt bezwaar. Eerst bij het College van Beroep voor de Examens (CBE), daarna bij de programmaleiding en de examencommissie van de Rijksuniversiteit Groningen, waaraan hij studeert.

“Nog 32 werkweken en ik zou probleemloos arts worden”, zegt hij tijdens de zitting bij de Raad van State. “Er is een optie om alles maar te pikken en door te gaan. De meesten doen dat, ik niet.”

Dus staat Pesman bij de Raad van State. Dat orgaan behandelt sinds 1 januari van dit jaar ook studentenzaken. En dus moet een student voortaan aankloppen bij de hoogste bestuursrechter van ons land als hij of zij in beroep gaat tegen een beslissing van een universiteit of hogeschool. Dit jaar is al in 79 zaken uitspraak gedaan. Om de drempel te verlagen krijgen studenten een voorbeeld-beroepsschrift en betalen ze een lager griffierecht.

Intimidatie en sabotage

Het coschap waar de zaak om draait rondde Pesman af in juli 2021. Hij is vooral ontevreden over zijn examinator, die zich in zijn ogen schuldig maakte aan intimidatie en zijn studie saboteerde. Het CBE weigerde vervolgens zijn bezwaar in behandeling te nemen, omdat hij geen eindcijfer kreeg, maar een deelcijfer. Het was niet mogelijk om daar bezwaar tegen te maken.

Drie afgevaardigden voeren namens de examencommissie het woord in de zittingszaal via een videoverbinding. “Frustratie tegen een medewerker is geen zaak voor de examencommissie”, vinden zij. Daarnaast: “Het is een kwalijke zaak dat de examinator hier in een slecht daglicht wordt geplaatst zonder onderbouwing.”

Pesman vertelt de rapporteur van de Raad van State over de klachtenprocedures die hij tevergeefs doorliep, zijn roep om hulp bij de ombudsman en hoe hij het plezier in de opleiding verloor. Desondanks pakte hij de coschappen weer op.

Een principiële kwestie

Met de zaak bij de Raad van State kan hij de beoordeling niet meer terugdraaien. De bestuursrechter kan alleen kijken naar hoe de procedures zijn verlopen. “Wat wilt u bereiken?”, vraagt staatsraad Kees Bangma zich daarom af.

“Ik heb hier enorm veel schade van”, antwoordt de student. “Zoiets meemaken is met geen pen te beschrijven. Ik krijg die twee jaar niet meer terug. Maar er zijn en komen nu weer studenten die hetzelfde meemaken. Daar wil ik voor opkomen.”

Bangma toont begrip. “Ik hoor emotie in uw stem. Dat is prima, goed zelfs.” Hij noemt het verdrietig wat hem is overkomen in zíjn beleving. Maar: “Aan de procedure moet wel een actueel belang zitten, voor uzelf. Een principieel belang, dat u onrecht is aangedaan, is in beginsel onvoldoende.”

Pesman erkent dat het een principiële kwestie is. “Maar elk besluit is voor mij winst. Ik ben al die tijd niet gehoord.”

Aan het einde van de zitting wil de student nog wel iets zeggen. Hij wil de staatsraden bedanken voor hun tijd. Hij heeft niet de illusie dat de examencommissie bereid is alsnog inhoudelijk te kijken naar de zaak. “Maar vandaag ben ik al meer gehoord dan ooit in deze twee jaar.”

De uitspraak volgt eind augustus.

Dagelijks staan burgers en de overheid tegenover elkaar bij de Raad van State. Trouw kijkt deze zomer mee.

