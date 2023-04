Structureel 200 miljoen extra voor onderwijs en onderzoek

De tijden van bezuinigingen op het hoger onderwijs zijn definitief voorbij. Minister van onderwijs, Robbert Dijkgraaf, investeert structureel 200 miljoen euro extra per jaar in onderwijs en onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt hij dinsdagochtend de uitvoering van de plannen aan.

Dijkgraaf verwacht dat universiteiten en universitaire medische centra direct de effecten van de investeringen gaan merken. Met de extra miljoenen kunnen de instellingen extra personeel in vaste dienst nemen, onderzoeksmateriaal kopen en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Naar verwachting zal de investering ongeveer 1200 extra vaste posities creëren.

Hoge werkdruk

Daarmee hoopt de minister de werkdruk in het hoger onderwijs te verlichten. Dat is hard nodig, want de afgelopen jaren is door bezuinigingen de werk- en prestatiedruk sterk toegenomen. Hierdoor is ook de wetenschappelijke reputatie van Nederland onder druk komen te staan.

Vooral jonge onderzoekers ervaren die druk. Zij krijgen op dit moment voornamelijk tijdelijke contracten, wat leidt tot onzekerheid, kortdurende onderzoeken en ongelijkheid binnen vakgroepen. Dit raakt ook de studenten die door hen begeleid worden.

Alle sectoren

Om de meest urgente knelpunten aan te pakken, stelde minister Dijkgraaf vorig jaar al 60 miljoen euro beschikbaar. Dinsdag kondigt hij aan de resterende 140 miljoen uit te keren aan alle vier de onderwijsdomeinen: Bèta, Sociale en Geesteswetenschappen, Techniek en Gezondheidswetenschappen. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijkgraaf dat hij het belangrijk vindt om in alle domeinen te investeren ‘om daarmee de gehele basis van onderzoek en onderwijs te versterken.’

Desondanks moesten er volgens de minister ook scherpe keuzes gemaakt worden. In het verleden zouden onderwijsinstellingen, qua onderzoek en qua onderwijs, op te veel terreinen willen inzetten. Het afgelopen jaar ontwikkelde de onderwijsinstellingen daarom sectorplannen, waarin de keuzes over de taakverdeling en profilering van de instellingen is vastgelegd.

Met de plannen willen onderwijsinstelling aansluiten bij recente maatschappelijke ontwikkelingen. Zo richt het sectorplan Bèta zich onder andere op het thema duurzame energie en het sectorplan Techniek op medische robotica . Bij de Sociale en Geestenwetenschappen ligt de nadruk op maatschappelijke transitie en het versterken van de basis van het onderzoek en onderwijs in de moderne vreemde talen en het Nederlands.

Toppositie

De komende tien jaar heeft het kabinet ruim 10 miljard uitgetrokken voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs in Nederland. De sectorplannen, waarvoor structureel 200 miljoen per jaar is vrijgemaakt, vormen daar een belangrijk onder deel van. Dijkgraaf is erg tevreden met de aangekondigde investeringen: “Hiermee kunnen we onze toppositie behouden en versterken”, aldus de minister.

Lees ook:

Kabinet maakt werk van beloofde investeringen in hoger onderwijs en onderzoek



Het kabinet gaat de komende jaren investeren in onderwijs in het hbo en wo en in onderzoek. Het stelsel kraakt, stelt minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs, en daar wil hij wat aan doen.