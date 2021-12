Stress, niets te doen en prestatiedruk: bijna de helft van de jongeren lijdt zwaar onder corona

Het is een behoorlijk percentage: 47 procent van de jongeren tussen de twaalf en vijfentwintig jaar oud heeft in 2021 ‘negatieve tot zeer negatieve gevolgen’ ondervonden van corona, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een rapportage. Jonge mensen missen de leuke dingen in het leven, zoals uitgaan en vrienden zien. En ze ervaren stress, zowel op school als op het werk.

Femke Kaulingfreks, lector jeugd en samenleving bij hogeschool Inholland is niet verbaasd door de CBS-meting. Jongeren die het voor corona al lastig hadden, moeten nu extra hindernissen nemen. Dat werpt zijn wrange vruchten af, stelt ze. “Je ziet ook de impact van de sluiting van het onderwijs. Jongeren voelen stress en onzekerheid: kan ik het wel goed afmaken?”

Steun vanuit huis

De cijfers bevestigen voor haar ook dat er een diepe kloof tussen jongeren is ontstaan. “Uit de cijfers blijkt een tweedeling die we ook zien in ander onderzoek over kansenongelijkheid. De helft van de jonge mensen heeft het echt heel zwaar omdat ze in een minder kansrijke omgeving opgroeien. Daar tegenover staat de andere helft met betere toegang tot hulpbronnen, zoals steun vanuit huis. Die groep heeft het óók lastig, maar minder.”

Voor die laatste groep is het niet per se appeltje-eitje; uit de CBS-cijfers blijkt dat voornamelijk meiden worstelden met prestatiedruk in het afgelopen coronajaar. Kaulingfreks: “Ook voor kansrijke jongeren is corona bikkelen. Zij kijken om zich heen en denken: straks zak ik door corona af naar een lager schoolniveau. De zekerheden die hun ouders hebben, een vast contract, een koophuis, staan op losse schroeven. Deze jongeren hebben het idee dat ze in hun uppie verantwoordelijk zijn voor hun eigen maatschappelijke succes. Daar heeft het neoliberale regeringsbeleid ook jarenlang op aangestuurd.”

Bange mannen en lieve zonen

Het openhouden van sociale voorzieningen voor jongeren na vijf uur kan het coronaleed een beetje verzachten, denkt Kaulingfreks. “Zo na vijven breekt juist de tijd aan waarin met name kwetsbare jongeren op zoek zijn naar een plek om te kunnen ontspannen. Ze zijn klaar met hun baantje of met school en hebben behoefte aan een tweede huiskamer waar ze begeleid worden door betrokken volwassenen.”

Het openhouden van buurtcentra en goede voorbereiding kunnen ook zorgen voor minder rottigheid rond oud en nieuw, blijkt uit onderzoek. “Bij een dialoogproject in Den Haag leerden jongeren en agenten elkaar in aanloop naar oud en nieuw beter kennen. De jongeren leerden: agenten zijn óók bang als er zwaar vuurwerk wordt gegooid. En agenten zagen: die jongens met hun hoodies op, zijn thuis ook gewoon lieve zonen die er het beste van proberen te maken.”

Het discozwemmen ging niet door

Kaulingfreks weet ook dat jongeren zelf vaak goed in staat zijn om leuke dingen te verzinnen voor oud en nieuw. “In Den Haag zeiden jongeren: we willen het liefst gewoon samen een film kijken, oliebollen eten en om twaalf uur vuurwerk afsteken. Helemaal geen wild plan.”

In Zaandam wilden jongeren bij eenzelfde soort project graag discozwemmen. Toen dat niet doorging, werd er tot ieders tevredenheid gegourmet. “Jongeren willen het liefst gezelligheid. Op plekken waar géén alternatief is georganiseerd voor op straat hangen, gaat het veel vaker mis. Ook omdat bij vieringen in het buurthuis wél toezicht is.”

Het belang van oud en nieuw moet ook niet worden onderschat. “Jonge mensen hebben markeringen nodig in de tijd om vooruit te kunnen kijken. Denk bijvoorbeeld ook aan de groepachtmusical. Je moet faciliteren dat zo’n moment bijzonder en gezellig kan zijn.”

De cijfers achter een zwaar 2021: Bijna de helft (47 procent) van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar vindt dat de coronacrisis hun leven in de eerste maanden van dit jaar negatief heeft beïnvloed, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Jongeren misten leuke dingen doen, zoals een bioscoopje pakken, naar een restaurant gaan en stappen (67 procent) en thuis met familie of vrienden afspreken (60 procent). Ongeveer de helft heeft het heel erg gemist om grote evenementen te bezoeken. Bijna de helft van de tienermeisjes voelt vaak of regelmatig druk om aan de eigen verwachtingen te voldoen, stelt het CBS. Bij tienerjongens is dat minder, met bijna 3 op de 10. Het CBS-onderzoek vond plaats tijdens de derde golf van de coronacrisis, van begin februari tot midden april 2021. Nederland had toen te maken met de avondklok; scholen, sportverenigingen en horeca waren (deels) gesloten. Tegelijkertijd werden versoepelingen ingesteld, zoals een gedeeltelijke openstelling van middelbare scholen en mbo’s.

