‘Strengere straf voor drank in verkeer lost weinig op’

Als de overheid hardnekkige drankgebruikers uit het verkeer wil houden, zijn strengere straffen alleen niet genoeg, vindt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Het is de pakkans en niet de strafmaat die het succes van het anti-alcoholbeleid in het verkeer bepaalt. “Als een bestuurder tegen een straf aanloopt, dan is het kwaad eigenlijk al geschied. Je wilt dat het beleid afschrikt en op die manier voorkomt dat mensen met een slok op achter het stuur gaan zitten”, aldus een woordvoerder van de SWOV.

Hoogleraar verkeerspsychologie Dick de Waard is het daarmee eens: “Strengere straffen oké, maar dan moet je wel eerst gepakt worden. Het vergroten van de pakkans is veel belangrijker, omdat je de bestuurder dan pas echt het gevoel geeft dat hij of zij een risico neemt.”

Gisteren dienden ministers Grapperhaus (justitie en veiligheid) en Van Nieuwenhuizen (infrastructuur) een wetsvoorstel in, zodat rijden onder invloed strenger bestraft kan worden. Vooral de hardnekkige drankgebruikers worden harder aangepakt. Bestuurders die hun rijbewijs voor meer dan twee jaar kwijtraken, moeten opnieuw rijexamen doen. Zij die een rijverbod negeren kunnen een jaar celstraf krijgen. Nu is dat nog maximaal drie maanden.

Terugkeer van het alcoholslot

Er wordt steeds minder gedronken in het verkeer, maar die kleine groep recidivisten is moeilijk te bereiken, zegt ook de woordvoerder van de SWOV. “Wanneer zij hun rijbewijs kwijtraken rijden ze erna vaak zonder door. Met de kleine pakkans, kunnen ze hun gang gaan. Je moet niet wachten tot je die zware straf kan opleggen. Je moet aan de voorkant zitten.”

Met dat ‘aan de voorkant zitten’ verwijst de SWOV subtiel naar het alcoholslot, dat drie jaar geleden door dezelfde ministers is afgedankt. “Na het voorkomen van alcoholgebruik, blijft het de beste maatregel”, vindt ook De Waard. “Het is erg jammer dat het alcoholslot niet meer wordt gebruikt. Daarmee kan je er tenminste voor zorgen dat mensen zonder rijbevoegdheid niet weer achter het stuur kruipen.”

Het alcoholslot werd in 2011 ingevoerd, maar later weer onwettig verklaard door de Hoge Raad. Het Centraal Bureau voor de Statistiek was bevoegd voor het opleggen ervan, maar een bestuurder riskeerde daarnaast ook nog een straf van de rechter. Een dubbele bestraffing mag niet. Vorig jaar wilde een meerderheid in de Tweede Kamer het slot nog onderbrengen in het strafrecht. Ministers Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen vonden dat geen goed idee. Het systeem is niet waterdicht, klonk het.

Onterecht volgens de SWOV: mensen kunnen inderdaad een andere ­auto pakken, maar je hebt de groep wel in beeld. Dan kun je die mensen ook helpen om van hun alcoholverslaving af te komen. Als je enkel zwaarder straft, dan pak je dat probleem niet aan.

Lees ook:

Drugstesten vertekenen de cijfers over het aantal verkeersdoden

Nieuwe drugstesten vertekenen de cijfers over de toename in het aantal verkeersdoden door bestuurders onder invloed.