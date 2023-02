Streep door nareismaatregel, 1200 gezinsleden van vluchtelingen mogen naar Nederland

Het bewust vertragen van gezinshereniging van vluchtelingen mag niet. De Raad van State zette woensdagochtend definitief een streep door de zogeheten nareismaatregel van staatssecretaris Eric van der Burg. De maatregel is namelijk in strijd met het Nederlandse en Europese recht, aldus de hoogste bestuursrechter.

De maatregel hield kort gezegd in dat gezinsleden van iemand met een asielvergunning zes maanden langer moesten wachten op groen licht voor een reis naar Nederland. Tussen oktober en begin januari vielen 1780 mensen onder de regeling, een deel van hen is inmiddels al overgekomen. Circa 1200 gezinsleden krijgen per direct een inreisvisum, laat staatssecretaris Van der Burg weten. “Wij voeren uit wat de rechter vraagt.”

Maandenlang illegaal gehandeld

De uitspraak van de Raad van State komt niet als een verrassing. Nog voordat de maatregel van kracht werd wezen ambtenaren de staatssecretaris er al op dat de nareismaatregel waarschijnlijk in strijd zou zijn met verschillende wetten en verdragen. Een aantal politieke partijen wilde daarom dat Van der Burg de regeling vooraf zou toetsen, maar die oproep wuifde hij weg.

Het gevolg is dat de regering maandenlang illegaal heeft gehandeld door de gezinshereniging van vluchtelingen toch bewust met zes maanden te vertragen. Vanaf december werd de nareismaatregel in individuele zaken door rechtbanken afgeschoten. Ook daar trok Van der Burg zich aanvankelijk niets van aan. Hij wilde wachten op een oordeel van de Raad van State. Omdat het aantal rechtszaken zich opstapelde, besloot de staatssecretaris de maatregel in januari op te schorten, in afwachting van een uitspraak.

Van der Burg heeft zijn besluiten altijd verdedigd, en doet dat woensdag opnieuw. “De verlenging van de termijn voor nareizen was nodig, omdat wij opvangplekken tekort komen”, zegt hij in een reactie. Eerder zei Van der Burg in een Kamerdebat dat de maatregel ‘heeft gewerkt zoals het bedoeld was.’

Uitvoerbaarheid is twijfelachtig

De afdeling bestuursrecht van de Raad van State onderkende in de uitspraak de problematiek in de asielopvang. Ruim twintigduizend statushouders (erkende vluchtelingen) en asielzoekers verblijven al maanden in nood- en crisisopvanglocaties omdat er onvoldoende reguliere opvangplekken zijn. Maar deze crisissituatie staat de regering niet toe maatregelen in te zetten die geen juridische basis hebben, aldus de Raad van State.

De vraag die nu opdoemt, is wat er nog overblijft van de asieldeal uit augustus. De nareismaatregel was een belangrijk onderdeel van deze deal, maar is nu definitief van tafel. Ook de spreidingswet waarmee asielopvang eerlijk over het land moet worden verdeeld, is ernstig vertraagd. Deze week oordeelde het adviesorgaan van de Raad van State dat de voorgestelde spreidingswet veel te complex is, en dat de uitvoerbaarheid ervan zeer twijfelachtig is.

