Stralend zomerweer op Hemelvaartsdag: wie zorgt dat we niet massaal naar buiten gaan?

Stralend zomerweer wordt het donderdag: het kwik kan deze Hemelvaartsdag oplopen tot zo’n 25 graden. Het valt te verwachten dat we massaal eropuit trekken. Te massaal is vanwege de aanhoudende coronadreiging geen goed idee. Hoe en door wie worden we morgen ontmoedigd om naar buiten te gaan?

De 25 Nederlandse veiligheids­regio’s laten die bal voorlopig bij de gemeenten. Het Veiligheidsberaad, waarin de regio’s samenkomen, ­benadrukt dat handhaving lokale oplossingen vraagt. “De situatie in Rotterdam is nu eenmaal niet te vergelijken met Groningen.”

Gemeenten zijn inmiddels creatief geworden met handhaven in coronatijd. In Breda wordt gebruikgemaakt van een speciaal whats­app-nummer. Wie naar dat nummer een berichtje stuurt, krijgt te horen of een bepaalde plek te druk is of dat het verantwoord is om te komen. Ook bij de Galderse Meren, een populair recreatiegebied waar ook kan worden gezwommen, gaat zo’n whatsapp-dienst van start. De gemeente heeft naast boa’s ook commerciële partijen inge­schakeld om te grote drukte tegen te gaan. Beveiligers die normaal op festivals staan, handhaven nu de ­coronaregels. In het uiterste geval kunnen de Galderse Meren voor het publiek worden afgesloten.

Openbaar vervoer is niet bedoeld voor een uitje

Maar, benadrukt de Bredase woordvoerder, de burgemeester wil vooral varen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners. “Vraag je af: wil ik dit echt?” Ook de gemeente Amsterdam doet een beroep op haar burgers. “We vragen mensen om een beetje creatief te zijn. Ga eens op de kaart kijken: er is genoeg groen rond de stad. Misschien zit er wel een plek bij waar je nog nooit bent geweest”, aldus een voorlichter.

De NS en andere vervoerders werken samen met gemeenten om de drukte op te vangen als het moet. Op stations zijn boa’s actief om de maatregelen te handhaven; conducteurs en buschauffeurs moeten signaleren of treinen en bussen te vol zijn. Die kunnen in dat geval niet vertrekken. “We zouden graag willen dat het anders was, maar ook deze Hemelvaart is de trein nog even niet bedoeld voor een uitje naar het strand”, zegt een woordvoerder van de NS. Bij strafrechtelijke overtredingen kan de politie ingrijpen.

Wie braaf met de auto naar Zandvoort gaat, kan overigens ook bedrogen uitkomen. Daar is het tegenhouden van een overschot aan strandgangers inmiddels routinewerk nu het mooie weer aanhoudt. “Het gemakkelijke is dat we hier twee toegangswegen hebben”, verklaart een woordvoerder van de gemeente. “Als het te druk wordt, dan zetten we daar een verkeersleider neer. Mensen die geen bestemming in Zandvoort hebben, moeten omkeren.”

Zij zijn klaar voor Hemelvaart

Stichting De Hoge Veluwe: ‘Er zijn eigenlijk geen risico’s’ Bij Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe verheugen ze zich juist op bezoekers dit weekend, zegt een woordvoerder. Die lopen geen gezondheidsrisico’s volgens het park. “Er is hier 5,5 duizend hectare aan natuur, dus de kans dat je elkaar in de weg zit is klein. Smalle paadjes zijn éénrichtingsverkeer en bij de horeca-uitgiftepunten moeten mensen afstand houden. De stichting maakt er geen geheim van dat bezoekers hard nodig zijn. “Het is financieel gezien eigenlijk al een beetje een verloren jaar. Dus kom vooral genieten van de natuur en de ruimte.”

Dagjesmensen op het strand van Zandvoort. Door het zonnige weer trekken veel mensen eropuit ondanks de coronacrisis. Beeld ANP

Diergaarde Blijdorp: ‘We hebben uitgebreid getest’ Mondjesmaat openen de dierentuinen hun poorten weer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen gaan donderdag zeker acht grote parken weer open, ook voor mensen zonder abonnement. Meestal moet je bij aankoop van een ticket een tijdslot kopen. Je hoeft je volgens de NVD geen zorgen te maken dat je tijd bij de olifanten tekortkomt: de tijdsloten zijn gebaseerd op de gemiddelde bezoektijd. Ook Diergaarde Blijdorp gaat donderdag weer open. Speciale looproutes moeten er daar voor zorgen dat mensen elkaar niet voor de voeten lopen. De routes zijn uitgebreid getest, zegt een woordvoerder. “Vrijwilligers hebben de afgelopen tijd op alle mogelijke manieren door het park gelopen en het is echt veilig.”

Bootjesverhuur Loosdrechtse Plassen: ‘Niet bang voor de drukte’ Met zomerse temperaturen zoekt menigeen verkoeling op het water. Maar Bert Schipper van bootverhuur Manten in Loosdrecht is niet bang voor de drukte. “Mensen kunnen prima afstand houden in de rij voor de verhuur. De balie is 1,40 meter breed, dus dat moet ook goed gaan.” Ook op het water is de situatie onder controle, zegt Schipper. Het bedrijf houdt een deel van de vloot binnen. “Te druk kan het hier echt niet worden.”

