Strafrechtadvocaten: sluit de rechtbanken tot 1 april

Lees in dit bericht het laatste coronanieuws vanuit Nederland.

De Nederlandse verenigingen van strafrecht advocaten (de NVSA en de NVJSA) roepen de regering, de Raad voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie op om vanaf maandag ook de rechtbanken en gerechtshoven te sluiten. Alle zittingen die niet absoluut noodzakelijk zijn moeten wat de advocaten betreft worden uitgesteld.

Het gezondheidsrisico voor verdachten, advocaten, de medewerkers en bezoekers van de rechtbanken en het openbaar ministerie, slachtoffers en de Politie is volgens de verenigingen te groot geworden om hen nog bij elkaar in dezelfde ruimte te laten zijn.

Alleen zittingen die vanwege wettelijke termijnen moeten plaatsvinden, zoals over de voorlopige hechtenis, zullen moeten doorgaan, aldus de NVSA en NVJSA. Het plan is echter deze te laten plaatsvinden zonder dat daarvoor een zitting plaatsvindt waarbij iedereen bij elkaar moet komen. “Gedacht kan worden aan een zitting via videoverbinding/skype of een uitwisseling van standpunten per e-mail.”

Koning en koningin tijdens het staatsbezoek in contact geweest met mogelijk besmette ministers

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op de laatste dag van hun staatsbezoek in Indonesië ontmoetingen met twee Indonesische ministers gehad die momenteel worden getest op corona. Dat wordt bevestigd door ingewijden aan het ANP.

De twee ministers zijn collega’s van de Indonesische minister van Transport Budi Karya Sumadi bij wie het virus is vastgesteld. De bewindsman had afgelopen week een ontmoeting met zijn Nederlandse ambtgenoot minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Zij gaat zelf twee weken in zelfisolatie.

“Het koninklijk paar volgt de richtlijnen van het RIVM”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten, wat betekent dat ze niet getest worden omdat ze niet in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. “Als er aanleiding toe is, volgen er nadere mededelingen.”

Donderdag werd het koningspaar bij aankomst op Sumatra op het vliegveld van Silangit begroet door de ministers Wishnutama Kusubandio van toerisme en creatieve economie, en minister Luhut Binsar Panjaitan. De laatste is verantwoordelijk voor maritieme zaken en investeringen. De twee begeleidden het koninklijk gezelschap bij verschillende programma-onderdelen. Omdat de kans groot is dat ook zij contact hebben gehad met de minister van Transport, worden ze op het virus getest.

Ook minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft contact gehad met een collega die het coronavirus heeft opgelopen. Ze voelt zich “prima”, maar werkt komende week uit voorzorg thuis. Haar collega op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, zit in hetzelfde schuitje.

Van Veldhoven ontmoette vorige week vrijdag haar Franse ambtgenoot Brune Poirson in Brussel. Zaterdag werd bekend dat een test heeft uitgewezen dat Poirson het virus onder de leden heeft.

Op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijft Van Veldhoven thuis tot er twee weken sinds de ontmoeting met Poirson zijn verstreken. Als het virus is overgedragen, blijkt dat volgens deskundigen doorgaans binnen twee weken. De minister hoeft geen test te ondergaan.

Belgische burgemeester: ‘Stop horecatoerisme’

Burgemeester Paul Van Miert van de Belgische grensgemeente Turnhout roept op tot sluiting van de kroegen in Breda, Eindhoven en Tilburg. Hij vreest dat Belgen uitwijken naar deze drie Noord-Brabantse steden om een biertje te drinken nu België alle restaurants en cafés heeft gesloten vanwege het coronavirus.

“Mensen met weinig burgerzin steken gewoon de grens over om in Nederland dan maar naar een restaurant of café te gaan.” Hij vreest voor de gevolgen van dit zogenoemde horecatoerisme. “Het virus muteert en verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn”, aldus Van Miert.

Reden voor de burgemeester een brief te sturen aan burgemeesters John Jorritsma van Eindhoven, Theo Weterings van Tilburg en Paul Depla van Breda. “Mag ik jullie dan ook beleefd vragen als burgervader van een - weliswaar kleine - centrumstad om jullie gewicht als burgemeesters in de schaal te werpen en jullie hogere overheid ervan te overtuigen om ook de Nederlandse richtlijnen en maatregelen in overeenstemming te brengen met die van de zuiderburen.”

Door één lijn te trekken, hoopt Van Miert het longvirus aan beide kanten van de grens beter te kunnen bestrijden.

Bijna duizend geregistreerde besmettingen

Het aantal Nederlandse besmettingen met het nieuwe coronavirus is zaterdag met 155 gestegen naar 959 patiënten. Dat meldt het RIVM. Een dag eerder lag dat aantal nog op 804. Er overleden twee mensen, waardoor het totale dodental door het virus in Nederland op twaalf komt te liggen.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, want lang niet iedereen die het virus waarschijnlijk heeft opgelopen wordt nog getest. Daarvoor ontbreekt de capaciteit en als mensen toch al thuisblijven is het volgens het RIVM bovendien onnodig. Wereldwijd is in zo’n 80 procent van de geïdentificeerde gevallen het ziekteverloop mild en opname niet nodig. Wie klachten heeft aan de luchtwegen, ook al zijn die mild, wordt geacht thuis te blijven. Dat geldt ook voor gezinsleden van mensen bij wie het virus is geconstateerd. Zij worden niet meer getest. Voor hen geldt het devies “blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet”.

Aantal scholen maandag dicht

Verschillende scholen in Nederland wachten een kabinetsbesluit niet af en houden maandag hun deuren gesloten. Zo legt het mboRijnland in Zuid-Holland, dat ongeveer 16.000 leerlingen heeft, tot dinsdag 31 maart het onderwijs stil op alle locaties.

“We zien veel onzekerheid, onrust en onduidelijkheid over het coronavirus in de samenleving. De gezondheid van medewerkers en studenten is voor ons belangrijk”, aldus de scholenkoepel.

Mbo-school het Friesland College, met meerdere vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen, gaat drie dagen dicht om het onderwijs zoveel mogelijk online in te richten. Ook wordt gekeken of leerlingen de komende tijd iets kunnen betekenen in sectoren als de zorg en het onderwijs.

Ook ROC het Graafschap College in Doetinchem, met bijna 10.000 studenten, sluit met ingang van maandag de deuren tot en met 31 maart. Vier basisscholenkoepels in Friesland, met in totaal 55 basisscholen, besloten om tot 29 maart de deuren dicht te houden. Het kabinet houdt zondag spoedoverleg met medisch specialisten over hun oproep om de scholen te sluiten.

Corona-testtent Maastricht

Voor het ziekenhuis in Maastricht wordt zaterdag een grote tent opgebouwd in verband met de crisis rond het coronavirus. In die tent kunnen binnenkort mensen met luchtwegklachten een CT-scan krijgen. Deze scan maakt een eerste schifting mogelijk van wie eventueel virusklachten en wie andere longproblemen heeft. De zogenoemde triagetent wordt opgebouwd op de parkeerplaats bij de spoedeisende eerste hulp.

“Nu komen patiënten met luchtwegklachten terecht op de spoedeisende eerste hulp en moeten ze urenlang in isolatie in afwachting van de resultaten van een laboratoriumtest”, legt een woordvoerder van het MUMC+ uit. “Middels de CT-scanner in de tent kunnen deze mensen nog voor ze het ziekenhuis in komen gescreend worden. De scan maakt duidelijk of het al dan niet om virale klachten gaat. Het is geen definitieve test, want die moet via het lab, maar we kunnen zo wel al een eerste schifting maken.”

Deze methode scheelt volgens de woordvoerder ook aan capaciteit, want de isolatieplaatsen zijn beperkt. “Het is niet zo dat het water ons tot aan de lippen staat, maar we houden rekening met een groeiende toeloop.”

Minder werk bij KLM

KLM wil het aantal voltijdsbanen met 1500 tot 2000 verminderen, wegens moeilijkheden in de luchtvaart door het nieuwe coronavirus. Om dezelfde reden wil de luchtvaartmaatschappij werktijdverkorting aanvragen voor al haar personeel in het tweede kwartaal. Dat staat in een mededeling van KLM aan medewerkers, die door CNV Vakmensen naar buiten is gebracht.

“De impact van het coronavirus op de luchtvaart en KLM is enorm en de situatie verandert en verslechtert voortdurend”, staat in de factsheet met noodmaatregelen. “Het is duidelijk dat KLM ingrijpende maatregelen moet nemen om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden.”

KLM-topman Pieter Elbers Beeld ANP

Het schrappen van arbeidsplaatsen is een van de maatregelen die KLM direct heeft ingevoerd. Ook vermindert de luchtvaartmaatschappij per direct de investeringen met 300 miljoen tot 400 miljoen euro. Over de werktijdverkorting wordt nog overleg gevoerd met de ondernemingsraad en vakbonden. Dat geldt ook voor een voorstel om het uitbetalen van een winstdeling aan werknemers op te schorten.

Keukenhof voorlopig niet open

Keukenhof kan vanwege het coronavirus niet zoals de bedoeling was volgende week zaterdag openen. De bloemententoonstelling in Lisse mikt nu op 1 april. Keukenhof is een belangrijke toeristische attractie. Jaarlijks wordt de bloemententoonstelling bezocht door ruim een miljoen mensen, van wie velen uit het buitenland. Volgens de organisatie zijn de financiële gevolgen groot ‘voor alle betrokkenen’.

Ziekenhuizen stellen niet-spoedeisende operaties uit

Inmiddels hebben meerdere ziekenhuizen geplande en niet-spoedeisende operaties uitgesteld, bijvoorbeeld in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Bernhoven in Uden.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft mensen vrijdagavond via sociale media opgeroepen het alarmnummer 112 alleen te bellen bij levensbedreigende situaties. De meldkamer Noord-Holland raakte na acht uur ’s avonds overbelast omdat zoveel mensen belden met vragen over koorts en verkoudheid naar aanleiding van het coronavirus.

Een medewerkster van de Apple-winkel in Amsterdam laat via haar telefoon weten dat de deuren gesloten zijn vanwege het virus. Beeld ANP

De veiligheidsregio wees er ook op dat het bij de huisartsenposten heel druk is. Daarom is opgeroepen om huisartsenposten alleen te bellen voor acute medische hulp.

Rutte: geen noodtoestand

Premier Mark Rutte heeft Nederlanders vrijdag opgeroepen te stoppen met het hamsteren van bijvoorbeeld wc-papier en voedsel. Ook zegt hij ervan uit te gaan dat het uitroepen van de noodtoestand in Nederland niet nodig zal zijn.

Steeds meer landen roepen de noodtoestand uit om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Rutte denkt niet dat het hier zover zal komen. “Dat is voor Nederland, taxeer ik, niet noodzakelijk”, zei hij tijdens zijn wekelijke persconferentie.

De crisisorganisatie is volgens hem op dit moment in staat op basis van de bestaande wet- en regelgeving alle besluiten te nemen. “Er is nergens iets geweest in de afgelopen paar weken waar ik dacht; daar zit het staatsbestel of onze staatsinrichting ons in de weg.”

De noodtoestand kan regeringen in landen extra volmachten geven om bijvoorbeeld meer geld uit te geven of sneller te kunnen ingrijpen in bepaalde situaties. Onder meer Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen in de strijd tegen het coronavirus.

Stop met hamsteren

Tijdens dezelfde bijeenkomst riep de premier op om te stoppen met hamsteren. Dat is niet alleen onnodig, het treft ook ‘mensen die hard voor ons aan het werk zijn’ en die na een lange dag de schappen in de supermarkt leeg aantreffen, zegt hij tijdens zijn wekelijke persconferentie.

Lege schappen bij een Albert Heijn in Amsterdam. Beeld ANP

“Stop daarmee”, zei Rutte na een dag vol berichten over wc-papiertekorten en mensen die grootschalig eten en drinken inslaan. Hij noemt dat gedrag vervelend. Het is ‘niet aardig’ voor hulpverleners en anderen die in touw zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden, waarschuwt de premier. Die hebben geen tijd om te hamsteren en dreigen daardoor achter het net te vissen.

Sinds het kabinet donderdag nieuwe, veel ingrijpender maatregelen aankondigde om de opmars van het coronavirus te stuiten, maken supermarkten melding van hamsterende klanten. Veel gekochte producten zijn bijvoorbeeld handgels, zakdoekjes, zeep, reinigingsdoekjes, houdbare producten en toiletpapier.

Geen bezoek meer voor gevangenen

Gedetineerden en tbs’ers mogen voorlopig geen bezoek meer ontvangen en niet meer op verlof. Die maatregel is bedoeld om het coronavirus buiten de gevangenissen en forensische klinieken te houden, zegt minister Sander Dekker (rechtsbescherming). Het bezoek- en verlofverbod geldt in ieder geval voor de rest van de maand maart. Alleen voor advocatenbezoek en in jeugdgevangenissen zijn uitzonderingen mogelijk.

Een reiziger op Schiphol. Beeld ANP

McDonald's: neem de McDrive

Fastfoodketen McDonald’s neemt maatregelen in alle restaurants in Nederland vanwege het nieuwe coronavirus. Het aantal zitplaatsen wordt beperkt en de frequentie van het schoonmaken van het interieur verhoogd. Betalen bij de McDrive kan vanaf nu alleen nog maar contactloos. Medewerkers dragen handschoenen bij elke betaling en vermijden fysiek contact.

McDonald's-bestelling via het touchscreen. Beeld Getty Images

Directeur Erwin Dito van McDonald’s Nederland roept klanten op zoveel mogelijk gebruik te maken van de McDrive of McDelivery en een bestelling in het restaurant mee te nemen en niet ter plekke op te eten. Ook dienen bezoekers aan het restaurant zoveel mogelijk contactloos te betalen.

De Efteling bij Kaatsheuvel sluit de deuren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanaf zaterdag is het pretpark dicht; hotels en resorts sluiten per dinsdag. Het golfpark en theater waren al gesloten en evenementen vanaf honderd personen zijn afgelast. Gasten die een verblijf voor dit weekend hebben geboekt, zijn gewoon welkom, schrijft de Efteling op de site. Ook het pretpark Toverland sluit de deuren tot en met vrijdag 27 maart.

Meer dan 5000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan

Al meer dan 5000 bedrijven hebben werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd vanwege het coronavirus. Het aantal aanvragen stijgt heel snel, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Twee dagen geleden stond de teller nog op 1700. In een normaal jaar zijn er ongeveer honderd tot tweehonderd aanvragen voor werktijdverkorting.

