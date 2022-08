Straffen rechters milder met nieuwe regels rond vervroegde vrijlating?

Of rechters milder straffen nu daders niet automatisch vrijkomen als twee derde van hun straf er op zit? “Nee, daar hebben wij als advocaten wel op gehoopt, maar mildere straffen zie ik niet terug,” zegt strafrechtadvocaat Nancy Dekens van advocatenkantoor Dekens Pijnenburg. Het gevolg daarvan is dat gedetineerden volgens haar zowel aan de voor- als achterkant zwaardere straffen krijgen.

Met de voorkant bedoelt Dekens de zwaardere straffen die rechters de laatste jaren opleggen, zeker bij ernstige delicten, onder druk van de maatschappij die om meer vergelding vraagt. Ook verhoging van maximumstraffen, zoals voor doodslag, hoort daarbij.

De achterkant is de uitvoering van de straf. Die is 1 juli vorig jaar veranderd. Daders van ernstige delicten komen maximaal twee jaar voor het einde van hun straf in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Onder de oude regeling kon dat soms gaan om wel tien jaar.

Volkert van der G.

De wet werd vooral aangepast omdat er in de maatschappij onbegrip was over waarom iemand maar twee derde van zijn of haar straf hoeft uit te zitten. Een bekend voorbeeld is Volkert van der G. die tot 18 jaar cel was veroordeeld voor de moord op Pim Fortuyn. Vander G. kwam na 12 jaar vrij. Volgens de nieuwe regels was hij pas na 16 jaar vrijgekomen.

Zouden rechters rekening houden met de nieuwe regels en een paar jaar afhalen van lange gevangenisstraffen? Cijfers om die vraag te beantwoorden zijn er (nog) niet. Wel valt uit diverse vonnissen op te maken dat rechters geen rekening houden met de nieuwe regels, in weerwil van pleidooien van advocaten.

Zo veroordeelde vorig jaar november een rechter in Den Haag twee verdachten tot 11 jaar cel voor een dodelijke steekpartij. Onder de oude regeling zouden zij na ruim zeven jaar vrijkomen, nu pas na negen. De advocaat vroeg de rechter rekening te houden met de nieuwe regels, maar de rechter veegde dat verzoek van tafel.

Datzelfde gebeurde in juni dit jaar bij een een vrouw die haar partner had omgebracht met een mes. Ze kreeg zeven jaar cel. Volgens de oude regeling zou ze na ongeveer 4,5 jaar vrijkomen. Nu moet ze minstens 5 jaar vastzitten.

Althans, als het OM een verzoek tot vervroegde vrijlating indient. Want ook dat is nieuw sinds vorig jaar. Toen was vrijlating een automatisme. Bijna dan, want het OM kon bezwaar maken, waarna de rechter dat bezwaar toetste. De rechter is er tussenuit gehaald en het OM moet nu zelf een verzoek indienen tot vrijlating.

Strafverzwarend?

Dat laatste is iets om in de gaten te houden, zegt Pauline Schuyt, hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting aan de Universiteit Leiden. “Hoe vaak wordt vervroegde vrijlating straks toegekend? Vroeger kregen gedetineerden het bijna altijd. Rechters konden daar dus rekening mee houden bij het bepalen van de strafhoogte.

“Nu is dat onzeker. Rechters hebben er niks meer over te zeggen. Stel dat onder de nieuwe regeling 80 procent van de vervroegde vrijlating niet wordt toegepast, dan moet je je achter de oren krabben. Rechters zouden dan met elkaar moeten bespreken welke gevolgen dit heeft voor het bepalen van een straf. Anders ontstaat het risico dat de regeling inderdaad strafverzwarend zal werken.”

Hoe de nieuwe regels rond de vervroegde vrijlating ook uitpakken, ze zijn in elk geval niet bedoeld als manier om criminaliteit zwaarder te vergelden. Voorwaardelijke invrijheidstelling moet een gunst worden zodat gedetineerden een extra stimulans hebben om aan zichzelf te werken.

“Het is een middel om mensen te dwingen mee te werken aan programma’s die hun terugkeer in de samenleving bevorderen”, zegt Schuyt. “Maar gedetineerden die bijvoorbeeld 30 jaar zitten en na 28 jaar vrij kunnen komen, zullen nu wellicht denken: die twee jaar kunnen er ook nog wel bij. Dan hoef ik niet mee te doen aan allerlei programma’s en me aan allerlei voorwaarden te houden. Zij komen dus buiten zonder enige voorbereiding.”

